Тур Даун Андер-2023. Этап 1

Сегодня, 08:49 Tanunda – Tanunda, 149,9 км 1 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 3:37:35 2 Caleb Ewan (Aus) Australia 0:00:00 3 Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula 4 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 5 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj 6 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 7 Hugo Page (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 8 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 9 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 10 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 11 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 12 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 13 Tim Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 14 Jannik Steimle (Ger) Soudal Quick-Step 15 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 16 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 17 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 18 Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula 19 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 20 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 21 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 22 Dion Smith (Nzl) Intermarché - Circus - Wanty 23 Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo 24 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 25 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 26 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 27 Samuel Gaze (Nzl) Alpecin-Deceuninck 28 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 29 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 30 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 31 Julius Johansen (Den) Intermarché - Circus - Wanty 32 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Circus - Wanty 33 Martin Laas (Est) Astana Qazaqstan Team 34 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 35 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 36 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 37 Dries Devenyns (Bel) Soudal Quick-Step 38 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 39 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 40 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 41 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 42 Natnael Tesfazion (Eri) Trek - Segafredo 43 Matthew Dinham (Aus) Team Dsm 44 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 45 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 46 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 47 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 48 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm 49 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 50 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 51 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 52 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 53 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 54 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 55 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 56 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm 57 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 58 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 59 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj 60 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 61 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 62 Mauro Schmid (Sui) Soudal Quick-Step 63 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 64 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 65 Alex Baudin (Fra) Ag2R Citroen Team 66 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 67 Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck 68 Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates 69 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe 70 Mikkel Honoré (Den) Ef Education - Easypost 71 Victor Lafay (Fra) Cofidis 72 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 73 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 74 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 75 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 76 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 77 Laurence Pithie (Nzl) Groupama - Fdj 78 André Carvalho (Por) Cofidis 79 Zachary Marriage (Aus) Australia 80 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates 81 Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula 82 Ben O'Connor (Aus) Ag2R Citroen Team 83 Mathis Le Berre (Fra) Team Arkea - Samsic 84 Nans Peters (Fra) Ag2R Citroen Team 85 Ewen Costiou (Fra) Team Arkea - Samsic 86 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 87 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 88 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 89 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 90 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 91 François Bidard (Fra) Cofidis 92 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma 93 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 94 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 95 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 96 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma 97 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 98 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 99 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 100 Lucas Walde Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 101 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 102 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step 103 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 104 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 105 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 106 Michael Storer (Aus) Groupama - Fdj 107 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 108 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 0:00:52 109 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 110 Alexis Renard (Fra) Cofidis 111 Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step 0:00:00 112 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 113 Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 114 Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates 115 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 116 Stan Van Tricht (Bel) Soudal Quick-Step 0:01:02 117 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula 118 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 0:00:00 119 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:01:20 120 Leo Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:00 121 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 122 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 123 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 0:01:53 124 Liam Walsh (Aus) Australia 0:00:00 125 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 0:02:43 126 Cameron Scott (Aus) Bahrain Victorious 0:02:49 127 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 0:00:00 128 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula 129 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula 0:03:19 130 Jarrad Drizners (Aus) Australia 0:05:07 131 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 0:05:21 132 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 0:06:54 133 Lukasz Wisniowski (Pol) Ef Education - Easypost 134 Conor Leahy (Aus) Australia 0:08:27 135 James Moriarty (Aus) Australia 0:20:37 136 Graeme Frislie (Aus) Australia 0:23:59 DNF Robert Gesink (Ned) Jumbo-Visma DNF Patrick Bevin (Nzl) Team Dsm DSQ James Knox (Gbr) Soudal Quick-Step 0:11:24 Генеральная классификация после 1 этапа 1 Alberto Bettiol (Ita) Ef Education - Easypost 3:43:54 2 Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula 0:00:06 3 Magnus Sheffield (Usa) Ineos Grenadiers 0:00:08 4 Julius Johansen (Den) Intermarché - Circus - Wanty 0:00:10 5 Kaden Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 0:00:11 6 Samuel Gaze (Nzl) Alpecin-Deceuninck 7 Hugo Page (Fra) Intermarché - Circus - Wanty 0:00:12 8 Marius Mayrhofer (Ger) Team Dsm 0:00:13 9 Corbin Strong (Nzl) Israel - Premier Tech 10 Jannik Steimle (Ger) Soudal Quick-Step 11 Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates 0:00:14 12 Nikias Arndt (Ger) Bahrain Victorious 0:00:15 13 Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea - Samsic 14 Miles Scotson (Aus) Groupama - Fdj 0:00:16 15 Rohan Dennis (Aus) Jumbo-Visma 0:00:17 16 Michael Vink (Nzl) Uae Team Emirates 17 Ethan Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 18 Marc Brustenga Masague (Esp) Trek - Segafredo 0:00:18 19 Derek Gee (Can) Israel - Premier Tech 20 Lorenzo Germani (Ita) Groupama - Fdj 21 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula 0:00:19 22 Lucas Plapp (Aus) Ineos Grenadiers 0:00:20 23 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 24 Michael Gogl (Aut) Alpecin-Deceuninck 0:00:21 25 Sven Erik Bystrøm (Nor) Intermarché - Circus - Wanty 26 Mauro Schmid (Sui) Soudal Quick-Step 0:00:22 27 Matthew Dinham (Aus) Team Dsm 0:00:23 28 Dion Smith (Nzl) Intermarché - Circus - Wanty 29 Dorian Godon (Fra) Ag2R Citroen Team 30 Leo Hayter (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:24 31 Antonio Tiberi (Ita) Trek - Segafredo 0:00:25 32 Jos Van Emden (Ned) Jumbo-Visma 33 Dries Devenyns (Bel) Soudal Quick-Step 34 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 35 Gianni Moscon (Ita) Astana Qazaqstan Team 0:00:26 36 Simon Philip Yates (Gbr) Team Jayco Alula 37 Filippo Baroncini (Ita) Trek - Segafredo 0:00:27 38 Paul Lapeira (Fra) Ag2R Citroen Team 39 Ben O'Connor (Aus) Ag2R Citroen Team 40 Gorka Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team 0:00:28 41 Marc Hirschi (Sui) Uae Team Emirates 42 Maximilian Schachmann (Ger) Bora - Hansgrohe 43 Laurence Pithie (Nzl) Groupama - Fdj 0:00:29 44 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 45 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step 46 Taj Jones (Aus) Israel - Premier Tech 0:00:30 47 Milan Vader (Ned) Jumbo-Visma 48 Natnael Tesfazion (Eri) Trek - Segafredo 49 Robert Stannard (Aus) Alpecin-Deceuninck 50 Tony Gallopin (Fra) Trek - Segafredo 51 Kim Alexander Heiduk (Ger) Ineos Grenadiers 0:00:31 52 Rudy Molard (Fra) Groupama - Fdj 53 Liam Walsh (Aus) Australia 54 Victor Lafay (Fra) Cofidis 55 Sjoerd Bax (Ned) Uae Team Emirates 56 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 57 Sebastian Berwick (Aus) Israel - Premier Tech 0:00:32 58 Lucas Walde Hamilton (Aus) Team Jayco Alula 59 Campbell Stewart (Nzl) Team Jayco Alula 0:00:33 60 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 0:00:34 61 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 62 Simon Clarke (Aus) Israel - Premier Tech 63 Daryl Impey (Rsa) Israel - Premier Tech 0:00:35 64 Manuele Boaro (Ita) Astana Qazaqstan Team 65 Ewen Costiou (Fra) Team Arkea - Samsic 66 Shane Archbold (Nzl) Bora - Hansgrohe 67 George Bennett (Nzl) Uae Team Emirates 68 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 0:00:36 69 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm 70 Alessandro Verre (Ita) Team Arkea - Samsic 0:00:37 71 Jensen Plowright (Aus) Alpecin-Deceuninck 0:00:38 72 Ivan Romeo Abad (Esp) Movistar Team 0:00:39 73 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 74 Giovanni Aleotti (Ita) Bora - Hansgrohe 75 Paul Penhoet (Fra) Groupama - Fdj 76 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Deceuninck 0:00:40 77 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Qazaqstan Team 78 Asbjørn Hellemose (Den) Trek - Segafredo 0:00:41 79 Reuben Thompson (Nzl) Groupama - Fdj 80 Michael Schär (Sui) Ag2R Citroen Team 81 André Carvalho (Por) Cofidis 82 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:00:42 83 Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team 84 Jordi Meeus (Bel) Bora - Hansgrohe 85 Harrison Wood (Gbr) Cofidis 86 Hugo Hofstetter (Fra) Team Arkea - Samsic 87 Martin Laas (Est) Astana Qazaqstan Team 0:00:43 88 Caleb Ewan (Aus) Australia 89 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 0:00:44 90 Jai Hindley (Aus) Bora - Hansgrohe 91 Christopher Hamilton (Aus) Team Dsm 0:00:45 92 Zachary Marriage (Aus) Australia 93 Mathis Le Berre (Fra) Team Arkea - Samsic 94 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea - Samsic 0:00:46 95 François Bidard (Fra) Cofidis 0:00:48 96 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea - Samsic 97 Martin Svrček (Svk) Soudal Quick-Step 0:00:49 98 Damien Touze (Fra) Ag2R Citroen Team 99 Leonardo Basso (Ita) Astana Qazaqstan Team 100 Michael Storer (Aus) Groupama - Fdj 101 Emils Liepins (Lat) Trek - Segafredo 0:00:51 102 Alex Baudin (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:52 103 Nans Peters (Fra) Ag2R Citroen Team 0:00:53 104 Tim Naberman (Ned) Team Dsm 105 Tim Van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:00:54 106 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 107 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious 0:00:57 108 Chris Froome (Gbr) Israel - Premier Tech 109 Jens Keukeleire (Bel) Ef Education - Easypost 110 Luis-Joe Lührs (Ger) Bora - Hansgrohe 0:00:59 111 Lennard Hofstede (Ned) Jumbo-Visma 112 Boy Van Poppel (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 113 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Circus - Wanty 0:01:00 114 Alessandro Covi (Ita) Uae Team Emirates 0:01:06 115 Finn Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 0:01:09 116 Mikkel Honoré (Den) Ef Education - Easypost 0:01:18 117 Alexis Renard (Fra) Cofidis 0:01:20 118 Stan Van Tricht (Bel) Soudal Quick-Step 0:01:33 119 Sergio Samitier Samitier (Esp) Movistar Team 120 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Deceuninck 0:01:37 121 Davide Cimolai (Ita) Cofidis 0:01:52 122 Michael Hepburn (Aus) Team Jayco Alula 0:02:04 123 Geraint Thomas (Gbr) Ineos Grenadiers 0:02:05 124 Sean Quinn (Usa) Ef Education - Easypost 0:02:20 125 Taco Van Der Hoorn (Ned) Intermarché - Circus - Wanty 0:02:32 126 Cameron Scott (Aus) Bahrain Victorious 0:03:21 127 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 0:03:32 128 Romain Combaud (Fra) Team Dsm 0:03:34 129 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula 0:04:12 130 Jarrad Drizners (Aus) Australia 0:05:42 131 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 0:06:16 132 Lukasz Wisniowski (Pol) Ef Education - Easypost 0:07:29 133 Tom Scully (Nzl) Ef Education - Easypost 0:07:49 134 Conor Leahy (Aus) Australia 0:09:03 135 James Moriarty (Aus) Australia 0:20:56 136 Graeme Frislie (Aus) Australia 0:24:28 Тур Даун Андер-2023. Тур Даун Андер-2023. Маршрут Результаты пролога Тур Даун Андер-2023



