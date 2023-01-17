Магнус Шеффилд: “В этом году моя главная цель – проехать Гранд-тур”

Магнус Шеффилд о целях на второй сезон в профессионалах

20-летний Магнус Шеффилд в прошлом году дебютировал в профессионалах и принёс команде INEOS Grenadiers три победы – выиграл этап Вуэльты Андалусии, классику «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne) и разделку на этапе Тура Дании.

На второй сезон американский велогонщик, который начал с призового места в прологе Тура Даун Андер-2023, ставит перед собой большие цели. Магнус Шеффилд надеется в этом году проехать первый Гранд-тур и впервые поучаствовать в итальянской гонке, а также выступить на чемпионате мира. О своих мечтах и целях Магнус Шеффилд рассказал в интервью VeloNews.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

Магнус Шеффилд: «Цель этого сезона – проехать первый Гранд-тур, испытать, что такое три недели гонки. Тур де Франс или Вуэльта Испании, любой из них подойдёт.

В первый год в команде я очень хотел проверить себя и проехать много разных гонок – однодневных, недельных. Остался в восторге от прошлого сезона. В этом году главная цель – принять участие в Гранд-туре.

Единственное, что пока не удавалось, – проехать гонку в Италии. Никогда не выступал в Италии ни в юниорах, ни в андерах, но надеюсь приехать туда на Страде Бьянке.

Для меня было важно одержать победу в первый год, но я подписал трёхлетний контракт, команда в меня поверила. Я довольно быстро прогрессирую, но в то же время не пропускаю на пути ни одного этапа. Мне кажется, я хорошо еду разделки, а это важное умение для универсала, особенно, если хочешь бороться за генеральную классификацию.

Мне столько всего хочется сделать в карьере. Сначала хотел бы сфокусироваться на классиках и недельных гонках. Но, учитывая мои способности в разделке, мне кажется, я могу удерживаться и на некоторых протяжённых подъёмах, так что посмотрим, как у меня получится выступать в течение трёх недель.

Так как в моей программе большое внимание уделяется классикам, с Джиро д’Италия немного сложнее. Чемпионат мира пройдёт в августе, есть много гонок, которые хочу проехать, но невозможно принять участие сразу во всём. Надеюсь, у меня будет достаточно долгая карьера, чтобы выполнить всё задуманное.

Мне надо полагаться на руководство команды в отношении того, какие гонки мне больше подходят, и какие цели ставит команда. Нет сомнений, что это команда – победитель».