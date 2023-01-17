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Магнус Шеффилд: “В этом году моя главная цель – проехать Гранд-тур”

Магнус Шеффилд о целях на второй сезон в профессионалах

 

 

  20-летний Магнус Шеффилд в прошлом году дебютировал в профессионалах и принёс команде INEOS Grenadiers три победы – выиграл этап Вуэльты Андалусии, классику «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne) и разделку на этапе Тура Дании.

 

  На второй сезон американский велогонщик, который начал с призового места в прологе Тура Даун Андер-2023, ставит перед собой большие цели. Магнус Шеффилд надеется в этом году проехать первый Гранд-тур и впервые поучаствовать в итальянской гонке,  а также выступить на чемпионате мира. О своих мечтах и целях Магнус Шеффилд рассказал в интервью VeloNews.

 

 

Магнус Шеффилд: “В этом году моя главная цель – проехать Гранд-тур”

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

  Магнус Шеффилд: «Цель этого сезона – проехать первый Гранд-тур, испытать, что такое три недели гонки. Тур де Франс или Вуэльта Испании, любой из них подойдёт.

 

  В первый год в команде я очень хотел проверить себя и проехать много разных гонок  – однодневных, недельных. Остался в восторге от прошлого сезона. В этом году главная цель – принять участие в Гранд-туре.

 

  Единственное, что пока не удавалось, – проехать гонку в Италии. Никогда не выступал в Италии ни в юниорах, ни в андерах, но надеюсь приехать туда на Страде Бьянке.

 

  Для меня было важно одержать победу в первый год, но я подписал трёхлетний контракт, команда в меня поверила. Я довольно быстро прогрессирую, но в то же время не пропускаю на пути ни одного этапа. Мне кажется, я хорошо еду разделки, а это важное умение для универсала, особенно, если хочешь бороться за генеральную классификацию.

 

  Мне столько всего хочется сделать в карьере. Сначала хотел бы сфокусироваться на классиках и недельных гонках. Но, учитывая мои способности в разделке, мне кажется, я могу удерживаться и на некоторых протяжённых подъёмах, так что посмотрим, как у меня получится выступать в течение трёх недель.

 

  Так как в моей программе большое внимание уделяется классикам, с Джиро д’Италия немного сложнее. Чемпионат мира пройдёт в августе, есть много гонок, которые хочу проехать, но невозможно принять участие сразу во всём. Надеюсь, у меня будет достаточно долгая карьера, чтобы выполнить всё задуманное.

 

  Мне надо полагаться на руководство команды в отношении того, какие гонки мне больше подходят, и какие цели ставит команда. Нет сомнений, что это команда – победитель».

 

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Теги к статье: Магнус Шеффилд Magnus Sheffield INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • nightbuster33
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Вы считаете,что члены этой команды,подобно роботам,никаких выводов после совместных тренировок и гонок с ним для себя не сделают.Запрограмирует их под себя,затем сотрет из памяти.

  • Camel
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (15)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    ...затмит Меркса...

    Затмит, простите, кого?

  • Гонщик
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: sixpack
    ммм... не знаю. Кэв очень зависимый спринтер, под которого нужно готовить серьезную бригаду, а гарантий результата ну совсем никаких. Очень боюсь, что под него построят Федорова, Сырицу итд, а выход будет нулевым
    Гарантии нет даже у самого самого, ибо Тур , не первенство водокачки,  а при определëнных обстоятельствах у Кэва вполне реальные шансы без всяких развозов. 

  • Гонщик
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (5)
    Гонщик-Фото

    Старый конь борозды не портит, хотелось бы увидеть снова мотороллер от Хрумыча... 

  • kabachok
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (15)
    kabachok-Фото

    а нифигзачем козе баян? (с)

  • motte
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (15)
    motte-Фото

    Цитата: Серафим
     Говорят, что старые мемы из Инстаграм приходят умирать в Одноклассники (с).
    А вообще, где Астана, а где спринтеры? Инвалидный развоз в помощь Кэву?

    Так там же эстонец кирсипуу, в директорах, в прошлом спринтер, да еще одного эста подтянули, кэв впридачу, кирсипуу хитёр. Астана концентрирует себя-:) ну и тур, если выгорит... А, вообще, сезон 2023 будет убойным, аж поджилки трясутся в предвкушении.

  • RVL
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (15)
    RVL-Фото
    Какой опыт?))) Кэву нужна победа и по максимуму выстроить команду под себя...
  • RVL
    Марк Кавендиш присоединяется к ... (15)
    RVL-Фото

    Ставка на хотя бы единственный спринт Астаны. Все в теме. Иначе ничего не светит...

  • kabachok
    Крис Фрум: “Не планирую прекра ... (5)
    kabachok-Фото
    я не медик и со здоровьем у меня порядок, поэтому медицинские форумы не посещаю.
    а Вы по какой причине, позвольте поинтересоваться, туда захаживаете? по первой или второй?
  • Виктор Сироткин
    Изменения в правилах UCI относ ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    пользователи Евроспортплеера на снукерном форуме пишут, что через знакомых в Казахстане оплатили подписку для нового аккаунта (возможно, созданного в Казахстане) и без проблем смотрят ЕС-плеер на российской территории.

    https://elitesnooker.com/threads/5039/

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