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Магнус Шеффилд – победитель De Brabantse Pijl - La Fleche Brabanconne-2022

Магнус Шеффилд, Бен Тёрнер и Том Пидкок о "Стреле Брабанта" - 2022

 

 

  Магнус Шеффилд (Magnus Sheffield) одержал победу на классике «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl)-2022, выиграв её после сольной атаки. 19-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers стал самым молодым за 60 лет победителем классики.

 

Магнус Шеффилд – победитель De Brabantse Pijl - La Fleche Brabanconne-2022

 

Магнус Шеффилд – победитель De Brabantse Pijl - La Fleche Brabanconne-2022

 

 

  Вместе с  товарищами по команде Беном Тёрнером и Томом Пидкоком он отобрался в отрыв, а за 3,8 км до финиша атаковал в одиночку. Шеффилд лидировал в отрыве за 10 км до финиша, заставив работать Варрана Баргиля (Arkéa-Samsic), за 6 км до финиша Магнус Шеффилд вновь ускорился и поставил соперников в сложное положение, поехав за атаковавшим Тимом Велленсом (Lotto Soudal) в то время как Бен Тёрнер и Том Пидкок мешали погоне в отрыве.

 

  Финальная атака Магнуса Шеффилда стала победной, соперники переглядывались, а он набирал преимущество, которое позволило насладиться победой на финишной черте. Отрыв разыграл спринт через 37 секунд после победы Магнуса Шеффилда.

 

  После финиша американский гонщик рассказал один из секретов успеха – натренированную благодаря катанию на горных лыжах хорошую память на дороги, повороты, линию, которую надо удерживать в гонке.

 

  Магнус Шеффилд: «Чувствовал себя отлично. Со мной в отрыве были два товарища по команде. Погода только была ужасной, с дождём. К счастью, не было сильного ветра или холода. Когда осознал, что я впереди на последних километрах, ощущения были невероятные. Я совсем не ожидал, что удержусь. Мне просто хотелось развезти в спринте Бена. Но я удержался.

 

  Я особенно хорошо запоминаю повороты и линии. Мы заранее не проводили разведку, но, конечно, проехали круги несколько раз. Я очень хорошо запоминаю особенно тогда, когда тренируюсь. Это помогает на таких очень сложных технически классиках, а также на брусчатых гонках, потому что там важно знать каждый дюйм дороги. Да, я бы сказал, это одна из моих отличительных черт.

 

  Честно, не ожидал, что выиграю. Но этот сезон полон сюрпризов, думаю, важно не сомневаться в себе. У меня есть эта уверенность. Даже когда чувствуешь себя не лучшим образом, надо помнить, что другие ощущают то же самое. В таких гонках всем больно, важна сила духа, нужно продавливать до тех пор, пока не пересечёшь финишную черту, как сегодня.

 

  Я просто отреагировал на атаку Велленса. Когда он прекратил, обнаружил, что еду один. Я хотел надавить, заставить других ребят вести преследование, дать своим товарищам по команде сидеть в группе. Но на финальных километрах все начали оглядываться друг на друга, я просто поставил самую большую передачу и постарался  газануть изо всех сил до финиша. Конечно, финальные километры дались нелегко, но там главное уже ни о чём не думать, не сомневаться.

 

  Группа была очень сильной, мы были единственной командой с численным превосходством. Мы так и планировали перед гонкой. В предыдущих гонках все видели, что мы доминировали численно впереди. Думаю, мы пользуемся этим преимуществом в этом сезоне.

 

  В команде мы хорошо ладим друг с другом и во время работы, и вне велосипеда. Мы все очень близкие друзья. Да, всегда будет соперничество, но мы больше поддерживаем друг друга, чем отталкиваем. В команде мы все на равных. Хотя Том - лидер, мы считаем себя равными, я бы так сказал. И мы друзья. Думаю, в этом разница со многими другими командами. У нас нет серьёзного соперничества.

 

  План в том, чтобы я проехал как можно больше гонок разного спектра, чтобы я получал помощь и учился у других гонщиков, впитывал информацию от опытных ребят. Задача создать группу молодых гонщиков, которые помогают продвигаться друг другу и в тренировках, и в гонках.

 

  Нам всем нет и 23 лет, думаю, недавно стиль гонок сильно изменился. Думаю, мы способны побеждать, как это только что получилось у меня.

 

  Мне не верится. Я смог победить на «Рута дель Соль» в этом сезоне, но выиграть однодневную гонку, особенно одну из полуклассик, это невероятно. Невероятный сезон».

 

 

  Бен Тёрнер: «Думаю, мы просто разыграли наши карты. Магнус поехал и выиграл. Да, думаю, мы могли бы спринтовать, если честно, не знаю, кто бы тогда выиграл. Главное, что мы выиграли, а кто из нас – неважно. Магнус Шеффилд – молодой и сильный. Я бы описал его словом «сильный». Это видно, все видели сегодня, что делал каждый из нас. Он великолепный гонщик и у него большое будущее».

 

  Том Пидкок: «Трое впереди. Мы не могли не выиграть, верно? Мы старались держаться вместе, чтобы использовать не столько ноги, сколько тактику. Знаете, мы молодая команда. Я не очень опытный, ребята тоже, но у нас хороший настрой. Может, нам надо проиграть несколько раз, чтобы не стало слишком комфортно. Мы поехали рано, но так и планировалось. Это не означало, что мы хотели всю гонку перевернуть в этот момент, мы просто хотели уехать с  группой».

 

Результаты De Brabantse Pijl - 2022

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Теги к статье: Магнус Шеффилд Magnus Sheffield Ineos Grenadiers De Brabantse Pijl

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Комментарии

  • Earl57
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    ИНЭОСцы продолжают побеждать: от Мартинеса и до Квятковского, теперь молодой Шеффилд + ещё сегодня 2 чела от команды в ТОП -10. Ну а там на Рубэ...вот тут уже не верю в Пидкока.

    Пидкок Рубэ не едет, об этом давно было сказано. У него и так перенасыщенная программа. И Эллингворт говорит о том, что Том помимо Джиро может еще Тур поехать... Хотя изначально предполагалось, что после Джиро он переключится на МТБ

    А к Рубэ усиленно готовится Ганна. И ему все равно, верят в него или нет...

  • Виктор Сироткин
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    Виктор Сироткин-Фото
    Курдюков сегодня анонсировал темы комментариев на время репортажа с Рубе 17 апреля. Значит его голос должен где-то быть. Надеюсь, в плеере Eurosportplayer просто добавится ещё одна звуковая дорожка.
  • BlAr
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    BlAr-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Кстати, кто знает! Что там по Евроспорту Россия с 15 февраля, сам канал будет вещать хоть где то (на русском), или уже окончательно нет ?

    В смысле 15 апреля? Так недолго ждать осталось, скоро увидим!

  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    ИНЭОСцы продолжают побеждать: от Мартинеса и до Квятковского, теперь молодой Шеффилд + ещё сегодня 2 чела от команды в ТОП -10. Ну а там на Рубэ...вот тут уже не верю в Пидкока.

    "Невезучий" Коснферой снова второй, но этот раз правда выиграл спринт, хотя его MOVEment и "блокирование" Рэмко был на почти грани фола. Бельгиец, который первый начал СПРИНТовать очень негодовал ведь едва не упал, а далее никакаих шансов уже на подиум.

    Цитата: Sezar
    Шеффилд на таких гонках, возможно, перспективнее Пидкока. Талант огромный.

    Хороший подарок сделал сам себе американец на 20-летие (19.04). Кстати Пидкок выиграл в прошлом году в 22 года (почти), Так что Инэос 1+1 (2 года подряд) на Стреле Брабанта.

    Цитата: василий
    как там Аллаафилип надеюсь все нормально

    Первая техничка проехала нормально, вторая...Квиковская (!?), но как по мне тот велогонщик что шарахнулся в сторону автомобиля, сам виноват, ещё и оглянулся в самый не нужный, так сказать, момент, ну а далее почти "эффект домино" на шоссе.

    Цитата: BlAr
    P.S. "Готовился" к отключению русскоязычного Евроспорта, смотрел английские трансляции.

    Кстати, кто знает! Что там по Евроспорту Россия с 15 февраля, сам канал будет вещать хоть где то (на русском), или уже окончательно нет ?

  • BlAr
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    BlAr-Фото

    Снова победил не сильнейший, а храбрейший (правда, из "правильной" команды)! 

    Собственно, как и в Турции.

     

    P.S. "Готовился" к отключению русскоязычного Евроспорта, смотрел английские трансляции. Поскольку я не ас в английском и не могу понять уровень комментариев, то оценивал понятность и простоту их восприятия. Ужасная дикция (или акцент?) на Турции, шикарный образцово-показательный классический английский на Сицилии (особенно у дамы), и среднестатистический на бельгийской классике. Последнюю, правда, потом переключил на Курдюкова... 

  • BlAr
    Тур Турции-2022. Этап 4 (4)
    BlAr-Фото

    Почему-то был уверен, что Кинтана не возьмёт этап. Не удивлён.

  • Адриен
    Тур Сицилии-2022. Этап 2 (6)
    Адриен-Фото
    Если Нибали дедуля, то Вальверде или Жильбер - дряхлые старцы...
  • RVL
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    RVL-Фото

    Впервые понравился ремко, вылазя из отвала, добирая отрыв, накрывая атаки.

    Пидкок не менее раскрученный , оказывается командным игроком уже не первый раз.

    Ск слишком много о Мэтьюзе. Он всегда человек десятки на серьезных гонках..не думаю что будет лучше. Много лет так.."раскрывается"

    Белый бумер- с конченым водилой.



    Гонка класс!!!

  • kwwk
    Тур Сицилии-2022. Этап 2 (6)
    kwwk-Фото
    Зря Вы спорите с мисс reforg34, это очень авторитетный эксперт здесь на форуме, придает ему шарж и аналитику)))
  • Earl57
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (15)
    Earl57-Фото
    Гонка на гонку не приходится. Вон в Амстеле Шеффилд 123-м был.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
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5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
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