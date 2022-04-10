Магнус Шеффилд – победитель De Brabantse Pijl - La Fleche Brabanconne-2022

Магнус Шеффилд, Бен Тёрнер и Том Пидкок о "Стреле Брабанта" - 2022

Магнус Шеффилд (Magnus Sheffield) одержал победу на классике «Стрела Брабанта» (De Brabantse Pijl)-2022, выиграв её после сольной атаки. 19-летний велогонщик команды Ineos Grenadiers стал самым молодым за 60 лет победителем классики.

Вместе с товарищами по команде Беном Тёрнером и Томом Пидкоком он отобрался в отрыв, а за 3,8 км до финиша атаковал в одиночку. Шеффилд лидировал в отрыве за 10 км до финиша, заставив работать Варрана Баргиля (Arkéa-Samsic), за 6 км до финиша Магнус Шеффилд вновь ускорился и поставил соперников в сложное положение, поехав за атаковавшим Тимом Велленсом (Lotto Soudal) в то время как Бен Тёрнер и Том Пидкок мешали погоне в отрыве.

Финальная атака Магнуса Шеффилда стала победной, соперники переглядывались, а он набирал преимущество, которое позволило насладиться победой на финишной черте. Отрыв разыграл спринт через 37 секунд после победы Магнуса Шеффилда.

После финиша американский гонщик рассказал один из секретов успеха – натренированную благодаря катанию на горных лыжах хорошую память на дороги, повороты, линию, которую надо удерживать в гонке.

Магнус Шеффилд: «Чувствовал себя отлично. Со мной в отрыве были два товарища по команде. Погода только была ужасной, с дождём. К счастью, не было сильного ветра или холода. Когда осознал, что я впереди на последних километрах, ощущения были невероятные. Я совсем не ожидал, что удержусь. Мне просто хотелось развезти в спринте Бена. Но я удержался.

Я особенно хорошо запоминаю повороты и линии. Мы заранее не проводили разведку, но, конечно, проехали круги несколько раз. Я очень хорошо запоминаю особенно тогда, когда тренируюсь. Это помогает на таких очень сложных технически классиках, а также на брусчатых гонках, потому что там важно знать каждый дюйм дороги. Да, я бы сказал, это одна из моих отличительных черт.

Честно, не ожидал, что выиграю. Но этот сезон полон сюрпризов, думаю, важно не сомневаться в себе. У меня есть эта уверенность. Даже когда чувствуешь себя не лучшим образом, надо помнить, что другие ощущают то же самое. В таких гонках всем больно, важна сила духа, нужно продавливать до тех пор, пока не пересечёшь финишную черту, как сегодня.

Я просто отреагировал на атаку Велленса. Когда он прекратил, обнаружил, что еду один. Я хотел надавить, заставить других ребят вести преследование, дать своим товарищам по команде сидеть в группе. Но на финальных километрах все начали оглядываться друг на друга, я просто поставил самую большую передачу и постарался газануть изо всех сил до финиша. Конечно, финальные километры дались нелегко, но там главное уже ни о чём не думать, не сомневаться.

Группа была очень сильной, мы были единственной командой с численным превосходством. Мы так и планировали перед гонкой. В предыдущих гонках все видели, что мы доминировали численно впереди. Думаю, мы пользуемся этим преимуществом в этом сезоне.

В команде мы хорошо ладим друг с другом и во время работы, и вне велосипеда. Мы все очень близкие друзья. Да, всегда будет соперничество, но мы больше поддерживаем друг друга, чем отталкиваем. В команде мы все на равных. Хотя Том - лидер, мы считаем себя равными, я бы так сказал. И мы друзья. Думаю, в этом разница со многими другими командами. У нас нет серьёзного соперничества.

План в том, чтобы я проехал как можно больше гонок разного спектра, чтобы я получал помощь и учился у других гонщиков, впитывал информацию от опытных ребят. Задача создать группу молодых гонщиков, которые помогают продвигаться друг другу и в тренировках, и в гонках.

Нам всем нет и 23 лет, думаю, недавно стиль гонок сильно изменился. Думаю, мы способны побеждать, как это только что получилось у меня.

Мне не верится. Я смог победить на «Рута дель Соль» в этом сезоне, но выиграть однодневную гонку, особенно одну из полуклассик, это невероятно. Невероятный сезон».

Бен Тёрнер: «Думаю, мы просто разыграли наши карты. Магнус поехал и выиграл. Да, думаю, мы могли бы спринтовать, если честно, не знаю, кто бы тогда выиграл. Главное, что мы выиграли, а кто из нас – неважно. Магнус Шеффилд – молодой и сильный. Я бы описал его словом «сильный». Это видно, все видели сегодня, что делал каждый из нас. Он великолепный гонщик и у него большое будущее».

Том Пидкок: «Трое впереди. Мы не могли не выиграть, верно? Мы старались держаться вместе, чтобы использовать не столько ноги, сколько тактику. Знаете, мы молодая команда. Я не очень опытный, ребята тоже, но у нас хороший настрой. Может, нам надо проиграть несколько раз, чтобы не стало слишком комфортно. Мы поехали рано, но так и планировалось. Это не означало, что мы хотели всю гонку перевернуть в этот момент, мы просто хотели уехать с группой».