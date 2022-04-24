Михал Квятковски о сезоне классик команды Ineos Grenadiers

Михал Квятковски: «Цель – выигрывать гонки вместе с командой»

Photo (c) Ineos Grenadiers Team

Михал Квятковски возглавит команду Ineos Grenadiers на Льеж-Бастонь-Льеж-2022. 31-летний польский велогонщик стартует на классике-Монументе в 11-й раз в карьере. Он поднимался на третью ступень подиума в 2014 году, замкнул десятку сильнейших в 2020, финишировал 11-м в прошлом году.

Этот сезон у Михала Квятковски был полон контрастов – в начале февраля он заболел ковидом, что перечеркнуло его расписание на начало сезона. Он вернулся в гонки на Туре ОАЭ, проехал Милан-Сан-Ремо-2022, но всё время был в положении догоняющего. Ещё одним ударом для польского гонщика стали три дня болезни перед Вуэльтой Каталонии. А тремя неделями позже он вышел на старт Амстел Голд Рэйс и выиграл гонку.

Каждый сезон Михал Квятковски старался подойти к Арденнским классикам в наилучшей форме и выйти на пик на Льеж-Бастонь-Льеж. Он часто говорил об этой классике как о гонке своей мечты. Но в этом году после успеха команды Ineos Grenadiers на весенних классиках – второе место на Туре Фландрии с Диланом Ван Барле, победа на Амстел Голд Рэйс самого Михала, победа Магнуса Шеффилда на De Brabantse Pijl, победа на Париж-Рубэ Дилана Ван Барле, Михал Квятковски хочет просто наслаждаться выступлением с товарищами по команде, о чём рассказал в интервью на сайте Ineos Grenadiers.

Михал Квятковски: «Эмоции зашкаливали. Я болел, потом болели жена и дочка, я места себе не находил. Но я не сдавался. Всё время старался изо всех сил, делал всё, чтобы быть конкурентоспособным и полезным команде. Поэтому победа была настолько невероятной. Я выигрывал и более «крупные» гонки, но никогда не испытывал таких чувств, как после Амстел. Мы с семьёй принесли много жертв, чтобы я мог бороться и выиграть.

Меня не волнует конкретная гонка. Я стартую без давления, просто хочу становиться сильнее от гонки к гонке и помогать товарищам, насколько хватает сил. Меня уже много раз спрашивали, является ли Льеж моей главной целью. Я уверяю, что у меня нет главной цели. Цель – просто выигрывать гонки вместе с командой, и чтобы было интересно выступать. Я с огромным облегчением вернулся к ребятам и своему календарю гонок.

Конечно, Льеж – финальная классика. Я волнуюсь и жду её. Люблю эту гонку, мы трижды праздновали на ней победу. У всех нас отличный настрой, мы очень мотивированы.

На этой неделе у меня были совершенно разные эмоции. Как только я приехал, почувствовал общий настрой. Мы всё время обсуждали о том, какие цифры надо выдавать в финале, делали всё правильно, невероятно выполняли план. Я не очень часто выступал с Беном Тёрнером и Магнусом Шеффилдом, но было ощущение, что мы целую вечность вместе. Понимали друг друга с полуслова.

Мы начали гонки с такого настроя, а потом просто не стали останавливаться. Я не смог восстановиться к среде (к «Стреле Брабанта»), потому что после Амстел Голд Рэйс не мог нормально спать. Ощущения были непривычными. Но потом эти ребята поехали за победой на Брабанте, раздавили другие команды, снова идеально выполнили план. Было великолепно наблюдать, как Магнус уезжает от небольшой группы.

У нас был большой праздник. Эти ребята работали на меня и Тома Пидкока на Амстеле, но потом на «Стреле Брабанта» они осознали, что все мы в команде способны побеждать. Для такого молодого парня как Магнус, и для Бена тоже, это потрясающе. Мы очень радовались, что позволило нам сохранить этот моральный настрой и импульс на Рубэ. А на такой гонке настрой обязателен.

И Рубэ… Рубэ было нечто. Выполнение плана, настрой в командном автобусе перед стартом, обсуждение, общий план, сама гонка, когда мы порвали пелотон почти без усилий. Все вкладывались в работу. В какой-то момент я подумал, что у нас катастрофа, когда я упал, а Дилан ван Барле прокололся, и Пиппо (Ганна) прокололся, так много всего случилось. Но мы ни на мгновение не теряли мотивацию и настрой. Мы всегда знаем, что необходимо держать концентрацию все семь часов, бороться, не смотря ни на что.

Момент, когда Пиппо ускорился в Аренберге, группа начала редеть, я почувствовал, что не могу ехать на сто процентов. Увидел, что Дилан просто мчится. Мы поняли, что он – наш главный гонщик в этот день. Когда я выпал после того, как сделал всё, что мог, а потом услышал, что он выиграл гонку, впервые зарыдал, когда ехал на велосипеде. Не мог поверить. Все эти усилия, командный дух, потом неудачи, и мы всё-таки смогли победить…

Дилан такой профессионал – всегда много работает, поэтому я заплакал. После того, как пересёк финиш, сразу поехал к нему и рыдал. Я был так счастлив. Знаете, как трудно, чтобы в гонке всё сошлось как надо, в одну секунду всё может превратиться в катастрофу. Но он сделал, выиграл. Это было просто потрясающе.

Photo (c) Ineos Grenadiers Team

Моя форма могла бы быть чуть лучше, но я об этом не думаю. В команде мы говорим, что в этом сезоне у нас «всё включено», а для меня в воскресенье главное – выложиться на все сто. Я не думаю, что надо быть в 100-процентной форме, чтобы выигрывать крупнейшие велогонки. Слишком много обстоятельств играет роль, форма лишь один из факторов, нужно, чтобы в конкретный день всё сошлось.

Я просто хочу проехать гонку, посмотреть, как пойдёт, как поедут ребята. Нас не волнует, кто лидер формально, на бумаге – это не гонка. Главное – выступить, приложив все силы на дороге. Это мы и сделаем на Льеж-Бастонь-Льеж-2022».