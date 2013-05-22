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Q36.5 – новая проконтинентальная велокоманда

“Гонка будущего” – девиз новой проконтинентальной велокоманды “Q36.5”

 

Q36.5 – новая проконтинентальная велокоманда

 

 

 

  4 ноября состоялась презентация новой профессиональной велокоманды, которая начнёт выступать с 2023 года. Дуг Райдер (Douglas Ryder), руководивший командой Qhubeka и Dimension Data , возвращается в профессиональный пелотон как генеральный менеджер, а титульный спонсор велокоманды – итальянский производитель спортивной одежды для велосипедистов “Q36.5”.

 

  Технический советник команды – Винченцо Нибали, двукратный победитель Джиро д’Италия, победитель Тур де Франс и Вуэльты Испании, двукратный победитель классики Ломбардия, победитель Милан-Сан-Ремо, который в этом году завершил карьеру профессионального велогонщика.

 

  Дуг Райдер, генеральный менеджер команды  “Q36.5”: «Велоспорт даёт импульс положительным изменениям, мы уверены, что наши гонщики и персонал будут помогать друг другу и со страстью бороться в гонках. Прогресс – основа нашей команды, потому мы нацелены помогать расти велосообществу, так как велосипеды не только объединяют людей, но и помогают двигаться вперёд. Наша команда собирается не просто бороться за победы, а выступать ради формирования будущего в положительном ключе, акцентируя внимание на мобильности, образовании и развитии в Африке».

 

  Партнёр команды – компания Q36.5 намерена с помощью гонщиков команды тестировать и внедрять инновации мирового уровня, разрабатывая функциональную спортивную одежду для велосипедистов нового поколения.    

 

 Алекс Санс Вега  (Alex Sans Vega), главный спортивный директор: «Мы собрали талантливый, мотивированный, преданный делу состав, который может бороться в любых гонках и на любом рельефе. С хотим с самого начала работы команды выступать на самом высоком уровне. Опытные гонщики, которые пришли к нам из команд Мирового тура, поделятся знаниями, будут наставниками наших молодых ребят. У нас идеальный состав, чтобы стать одной из лучших проконтинентальных команд».

 

 

В составе команды Q36.5 будут выступать 23 гонщика из 13 стран:

 

 

Негаси Хайлу Абреха (Negasi Haylu Abreha) – Эритрея,

Маттео Бадилатти (Matteo Badilatti) – Швейцария,

Джек Бауэр (Jack Bauer) - Новая Зеландия,

Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) – Италия,

Вальтер Кальцони (Walter Calzoni) – Италия,

Марсель Кампруби Пихуан (Marcel Camprubi Pijuan) – Испания,

Фабио Кристен (Fabio Christen) – Швейцария,

Филиппо Коломбо (Filippo Colombo) – Швейцария,

Филиппо Конка (Filippo Conca) – Италия,

Корей Дэвис (Corey Davis) – США,

Том Девриндт (Tom Devriendt) – Бельгия,

Марк Донован (Mark Donovan) – Великобритания,

Алессандро Федели (Alessandro Fedeli) – Италия,

Карл Фредрик Хаген (Carl Fredrik Hagen) – Норвегия,

Дэмьен Хаусон (Damien Howson) – Австралия,

Тобиас Людвигссон (Tobias Ludvigsson) – Швеция,

Сайрус Монк (Cyrus Monk) – Австралия,

Маттео Москетти (Matteo Moschetti) – Италия,

Николо Паризини (Nicolo' Parisini) – Италия,

Антонио Пуппио (Antonio Puppio) – Италия,

Джозеф Росскопф (Joseph Rosskopf) – США,

Шимон Саньок (Szymon Sajnok) – Польша,

Николас Жуковски (Nickolas Zukowsky) - Канада

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Теги к статье: Q36.5

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:41 | Регистрация: 22.05.2013

    Брамбилла приземлился у них) Не удивлюсь если сразу им приглашение на Джиро дадут. 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:42 | Регистрация: 30.06.2017

    A как же Антонио?

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Артем

    oBepcaH

    Сегодня, 03:26 | Регистрация: 27.09.2014

    Филиппо Коломбо это который МТБ ездит? Интересно, он за них будет МТБ ездить, если это тот, или перейдет в шоссе?

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Комментарии

  • oBepcaH
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    oBepcaH-Фото
    Филиппо Коломбо это который МТБ ездит? Интересно, он за них будет МТБ ездить, если это тот, или перейдет в шоссе?
  • VeloVelo
    Крис Фрум о системе начисления ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Интересная подборка. Спасибо.
  • Astanaforever
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    Astanaforever-Фото
    A как же Антонио?
  • VeloVelo
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не надо забывать, что Сонни еще и чемпион Италии!



    Здоровья и счастья в семье!

  • velodoctor
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    velodoctor-Фото

    Брамбилла приземлился у них) Не удивлюсь если сразу им приглашение на Джиро дадут. 

  • Sezar
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    Sezar-Фото

    Карапас - интересный гонщик. Сил на более менее равную борьбу с топами у него практически нет, но за счет колеса и тактики он может обострить гонку.

  • patar
    Аннулирование результатов Наир ... (9)
    patar-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: SVS
    Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается...
    Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще... 
    Эмираты бы справку сделали, что трамадол этот не так действует, как тот который запрещен)))) ахаха... как с ковидом и аюсо было
  • Freejazz
    Джей Вайн переходит в велокома ... (4)
    Freejazz-Фото
    Грегари к Ремко.
  • Coffe
    Наиро Кинтана прокомментировал ... (1)
    Coffe-Фото
    Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.

    Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.
  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Чтобы быть не скучным в генерале ТДФ - нужно либо быть гением как Погачар, к примеру, либо иметь мед.разрешения и прекрасные витаминки, ИМХО (либо и то и то).
    Карапас едет как может. А может он не всегда.
    По поводу Погача смешно, когда нибудь его подловят, а может есть разрешение, никто не знает. 



    Цитата: Shalam s Urala
    Нибали взял свой Тур абсолютно по делу. и показал это уже на 2-м этапе, где главные петухи вообще были "все ещё живы". и он не просто взял жёлтую уже с этого этапа, но выиграл ещё 4 этапа и навёз второму вагон и тележку
    не ведитесь на мифы
    Да хватит уже рассказывать сказки про фартового, он никогда не ехал горы на уровне Фрума или Конты, можно сказать случайно зацепил Тур, как и Джиро, все помнят, что из-за глупого падения Кройса, по другому не назвать,Нибали смог ликвидировать отставание в пять минут. Вот уж где фантастика или подкуп, возможно и то и другое . 

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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