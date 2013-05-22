Q36.5 – новая проконтинентальная велокоманда

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 21:21
“Гонка будущего” – девиз новой проконтинентальной велокоманды “Q36.5”
4 ноября состоялась презентация новой профессиональной велокоманды, которая начнёт выступать с 2023 года. Дуг Райдер (Douglas Ryder), руководивший командой Qhubeka и Dimension Data , возвращается в профессиональный пелотон как генеральный менеджер, а титульный спонсор велокоманды – итальянский производитель спортивной одежды для велосипедистов “Q36.5”.
Технический советник команды – Винченцо Нибали, двукратный победитель Джиро д’Италия, победитель Тур де Франс и Вуэльты Испании, двукратный победитель классики Ломбардия, победитель Милан-Сан-Ремо, который в этом году завершил карьеру профессионального велогонщика.
Дуг Райдер, генеральный менеджер команды “Q36.5”: «Велоспорт даёт импульс положительным изменениям, мы уверены, что наши гонщики и персонал будут помогать друг другу и со страстью бороться в гонках. Прогресс – основа нашей команды, потому мы нацелены помогать расти велосообществу, так как велосипеды не только объединяют людей, но и помогают двигаться вперёд. Наша команда собирается не просто бороться за победы, а выступать ради формирования будущего в положительном ключе, акцентируя внимание на мобильности, образовании и развитии в Африке».
Партнёр команды – компания Q36.5 намерена с помощью гонщиков команды тестировать и внедрять инновации мирового уровня, разрабатывая функциональную спортивную одежду для велосипедистов нового поколения.
Алекс Санс Вега (Alex Sans Vega), главный спортивный директор: «Мы собрали талантливый, мотивированный, преданный делу состав, который может бороться в любых гонках и на любом рельефе. С хотим с самого начала работы команды выступать на самом высоком уровне. Опытные гонщики, которые пришли к нам из команд Мирового тура, поделятся знаниями, будут наставниками наших молодых ребят. У нас идеальный состав, чтобы стать одной из лучших проконтинентальных команд».
В составе команды Q36.5 будут выступать 23 гонщика из 13 стран:
Негаси Хайлу Абреха (Negasi Haylu Abreha) – Эритрея,
Маттео Бадилатти (Matteo Badilatti) – Швейцария,
Джек Бауэр (Jack Bauer) - Новая Зеландия,
Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) – Италия,
Вальтер Кальцони (Walter Calzoni) – Италия,
Марсель Кампруби Пихуан (Marcel Camprubi Pijuan) – Испания,
Фабио Кристен (Fabio Christen) – Швейцария,
Филиппо Коломбо (Filippo Colombo) – Швейцария,
Филиппо Конка (Filippo Conca) – Италия,
Корей Дэвис (Corey Davis) – США,
Том Девриндт (Tom Devriendt) – Бельгия,
Марк Донован (Mark Donovan) – Великобритания,
Алессандро Федели (Alessandro Fedeli) – Италия,
Карл Фредрик Хаген (Carl Fredrik Hagen) – Норвегия,
Дэмьен Хаусон (Damien Howson) – Австралия,
Тобиас Людвигссон (Tobias Ludvigsson) – Швеция,
Сайрус Монк (Cyrus Monk) – Австралия,
Маттео Москетти (Matteo Moschetti) – Италия,
Николо Паризини (Nicolo' Parisini) – Италия,
Антонио Пуппио (Antonio Puppio) – Италия,
Джозеф Росскопф (Joseph Rosskopf) – США,
Шимон Саньок (Szymon Sajnok) – Польша,
Николас Жуковски (Nickolas Zukowsky) - Канада
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