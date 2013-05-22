Q36.5 – новая проконтинентальная велокоманда

“Гонка будущего” – девиз новой проконтинентальной велокоманды “Q36.5”

4 ноября состоялась презентация новой профессиональной велокоманды, которая начнёт выступать с 2023 года. Дуг Райдер (Douglas Ryder), руководивший командой Qhubeka и Dimension Data , возвращается в профессиональный пелотон как генеральный менеджер, а титульный спонсор велокоманды – итальянский производитель спортивной одежды для велосипедистов “Q36.5”.

Технический советник команды – Винченцо Нибали, двукратный победитель Джиро д’Италия, победитель Тур де Франс и Вуэльты Испании, двукратный победитель классики Ломбардия, победитель Милан-Сан-Ремо, который в этом году завершил карьеру профессионального велогонщика.

Дуг Райдер, генеральный менеджер команды “Q36.5”: «Велоспорт даёт импульс положительным изменениям, мы уверены, что наши гонщики и персонал будут помогать друг другу и со страстью бороться в гонках. Прогресс – основа нашей команды, потому мы нацелены помогать расти велосообществу, так как велосипеды не только объединяют людей, но и помогают двигаться вперёд. Наша команда собирается не просто бороться за победы, а выступать ради формирования будущего в положительном ключе, акцентируя внимание на мобильности, образовании и развитии в Африке».

Партнёр команды – компания Q36.5 намерена с помощью гонщиков команды тестировать и внедрять инновации мирового уровня, разрабатывая функциональную спортивную одежду для велосипедистов нового поколения.

Алекс Санс Вега (Alex Sans Vega), главный спортивный директор: «Мы собрали талантливый, мотивированный, преданный делу состав, который может бороться в любых гонках и на любом рельефе. С хотим с самого начала работы команды выступать на самом высоком уровне. Опытные гонщики, которые пришли к нам из команд Мирового тура, поделятся знаниями, будут наставниками наших молодых ребят. У нас идеальный состав, чтобы стать одной из лучших проконтинентальных команд».

В составе команды Q36.5 будут выступать 23 гонщика из 13 стран:

Негаси Хайлу Абреха (Negasi Haylu Abreha) – Эритрея,

Маттео Бадилатти (Matteo Badilatti) – Швейцария,

Джек Бауэр (Jack Bauer) - Новая Зеландия,

Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) – Италия,

Вальтер Кальцони (Walter Calzoni) – Италия,

Марсель Кампруби Пихуан (Marcel Camprubi Pijuan) – Испания,

Фабио Кристен (Fabio Christen) – Швейцария,

Филиппо Коломбо (Filippo Colombo) – Швейцария,

Филиппо Конка (Filippo Conca) – Италия,

Корей Дэвис (Corey Davis) – США,

Том Девриндт (Tom Devriendt) – Бельгия,

Марк Донован (Mark Donovan) – Великобритания,

Алессандро Федели (Alessandro Fedeli) – Италия,

Карл Фредрик Хаген (Carl Fredrik Hagen) – Норвегия,

Дэмьен Хаусон (Damien Howson) – Австралия,

Тобиас Людвигссон (Tobias Ludvigsson) – Швеция,

Сайрус Монк (Cyrus Monk) – Австралия,

Маттео Москетти (Matteo Moschetti) – Италия,

Николо Паризини (Nicolo' Parisini) – Италия,

Антонио Пуппио (Antonio Puppio) – Италия,

Джозеф Росскопф (Joseph Rosskopf) – США,

Шимон Саньок (Szymon Sajnok) – Польша,

Николас Жуковски (Nickolas Zukowsky) - Канада