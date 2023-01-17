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Майкл Вантауренхаут – чемпион Европы по велокроссу-2022

Майкл Вантауренхаут: «Победа на чемпионате Европы по велокроссу самая большая в карьере»

 

 

  28-летний бельгийский велогонщик Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) выиграл золото чемпионата Европы по велокроссу-2022. На трассе в бельгийском Намюре (9 кругов, 24,2 км) Вантауренхаут опередил защищавшего титул чемпиона прошлого года нидерландского велогонщика Ларса Ван дер Хаара (Lars van der Haar) на 40 секунд, а бронзовым призёром стал ещё один бельгийский гонщик Лауренс Свек (Laurens Sweeck).

 

Майкл Вантауренхаут – чемпион Европы по велокроссу-2022

 

Майкл Вантауренхаут – чемпион Европы по велокроссу-2022

 

Майкл Вантауренхаут – чемпион Европы по велокроссу-2022

 

Майкл Вантауренхаут – чемпион Европы по велокроссу-2022

 

Майкл Вантауренхаут – чемпион Европы по велокроссу-2022

 

Майкл Вантауренхаут – чемпион Европы по велокроссу-2022

 

  Дождь осложнил борьбу, ни победитель, ни его соперник Ларс Ван Дер Хаар не избежали падений. Сразу после старта атаковал Ван дер Хаар и бельгийский гонщик Эли Изербит (Eli Iserbyt). Но вскоре Эли Изербит остановился из-за проблем с велосипедом, а на четвёртом круге сошёл. Майкл Вантауренхаут догнал лидировавшего Ларса Ван Дер Хаара, когда Хаар упал на втором из девяти кругов.

 

 Свою порцию падений и проблем с велосипедом получил и Майкл Вантауренхаут, он дважды падал на третьем круге, меня велосипед на четвёртом. После того, как Ларс Ван дер Хаар поменял велосипед на пятом круге, Михаэль Вантауренхаут его догнал и обошёл. Ван дер Хаар сумел догнать соперника, но затем упал. За два круга до финиша Ван дер Хаар проигрывал Вантауренхауту 23 секунды, а на финише отставание достигло 40 секунд.

 

  Майкл Вантауренхаут, который в прошлом году был бронзовым призёром чемпионата Европы по велокроссу, а в 2020 году  завоевал серебряную медаль, в этом году поднялся на высшую ступень подиума.

 

  Майкл Вантауренхаут: «Было очень тяжело, одна из самых тяжёлых гонок из всех, что проехал в карьере. Чувствовал, что нога идёт очень хорошо, но на втором или третьем круге сделал много ошибок. Было трудно догонять Ларса. Я продавливал всеми силами всю гонку. Думаю, Ларс много ошибался, может, я был чуть сильнее на технических секторах. Люблю здесь выступать. Для меня эта победа значит очень много. Никогда ещё не выступал в майке чемпиона в категории “элита” (прим. VeloLIVE – Майкл Вантауренхаут становился чемпионом Европы в велокроссе среди андеров в 2013 году), так что для меня это самая большая победа в жизни».

 

 

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Теги к статье: Майкл Вантауренхаут Michael Vanthourenhout чемпионат Европы по велокроссу

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Комментарии

  • MVDP
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (7)
    MVDP-Фото

    В Намюре у него не получается, это факт, но здесь больше не в рельефе, а в покрытии причина. Как раз таки техника езды по скользкой грязи хромает, отсюда и падения, и поломки.

  • sashaney
    Яспер Филипсен опередил Йонаса ... (2)
    sashaney-Фото

    Фруми официально оформился свадебным генералом.

  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Справа на стр."Страницы истории велоспорта".Советую всем вначале ознакомится,затем корректно комментировать.Обычно ссылаются на других,когда сомневаются в своих знаниях.Легче ознакомится прочтением напечатанного и развеять мифы кем-то сказанным и пополнить свой багаж из достоверных источников.В гонке 2016г.(Джиро)было две разделки-8,?км. и 40,?км. и в обеих Кройс проиграл Нибали,мало,но проиграл. А призерами на этих этапах были совершенно другие лица. Бай-Бай!

  • Astanaforever
    Яспер Филипсен опередил Йонаса ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну и рожа у Фрума.)))
  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.
    Как раз в горной разделке он разорвал Нибса, память  вас подводит видимо  , а теории можно развивать сколько угодно, как и миф о якобы особых способностях Нибали на спуске, Вальверде не даст соврать. 

  • SVS
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    SVS-Фото
    А может, Ремко вышел астральным телом из физического, незаметно проколол себе колесо, потом прыгнул к Рогличу, свалил его, и ещё в толпе выпил кровь двух христианских младенцев? :-D
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (7)
    Earl57-Фото

    Никогда у Изербита не было хорошей гонки в Намюре. В прошлом году он больше двух минут отставания поймал. В 2020 вообще круговым стал, занял 31-е место. Тогда "большая тройка" такую гонку устроила, что только Вантуренхаут меньше чем на 2 минуты от них отстал. Вот у него Намюр всегда хорошо идет. В прошлые годы он заканчивал либо на подиуме, либо на 4-м месте. С Ван дер Пулом и ВВА ему сложно конкурировать, но относительно остальных всегда успешно. Кроме него Намюр хорошо идет у Пидкока и Тоона Артса.

     

  • nightbuster33
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    nightbuster33-Фото
    А может Ремке прокололся вне 3-х км.зоны и протянул время время ,чтобы въехать в нее,а затем сообщить о проколе.И почему бы не дать зависнуть вертолету с камерой над финишной прямой,буквально на 1,5-2,0мин.,чтобы зафиксировать правильность действий всех гонщиков на финише и разрешить все споры о правомерности действий каждого участника.
  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.

  • Sezar
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    Sezar-Фото

    Очень вовремя напомнил. Единственный этап где Ремко мог потерять Вуэльту. Надеюсь, Ремко прочитает это вью и скажет Роану спасибо.

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