Майкл Вантауренхаут – чемпион Европы по велокроссу-2022

Майкл Вантауренхаут: «Победа на чемпионате Европы по велокроссу самая большая в карьере»

28-летний бельгийский велогонщик Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout) выиграл золото чемпионата Европы по велокроссу-2022. На трассе в бельгийском Намюре (9 кругов, 24,2 км) Вантауренхаут опередил защищавшего титул чемпиона прошлого года нидерландского велогонщика Ларса Ван дер Хаара (Lars van der Haar) на 40 секунд, а бронзовым призёром стал ещё один бельгийский гонщик Лауренс Свек (Laurens Sweeck).

Дождь осложнил борьбу, ни победитель, ни его соперник Ларс Ван Дер Хаар не избежали падений. Сразу после старта атаковал Ван дер Хаар и бельгийский гонщик Эли Изербит (Eli Iserbyt). Но вскоре Эли Изербит остановился из-за проблем с велосипедом, а на четвёртом круге сошёл. Майкл Вантауренхаут догнал лидировавшего Ларса Ван Дер Хаара, когда Хаар упал на втором из девяти кругов.

Свою порцию падений и проблем с велосипедом получил и Майкл Вантауренхаут, он дважды падал на третьем круге, меня велосипед на четвёртом. После того, как Ларс Ван дер Хаар поменял велосипед на пятом круге, Михаэль Вантауренхаут его догнал и обошёл. Ван дер Хаар сумел догнать соперника, но затем упал. За два круга до финиша Ван дер Хаар проигрывал Вантауренхауту 23 секунды, а на финише отставание достигло 40 секунд.

Майкл Вантауренхаут, который в прошлом году был бронзовым призёром чемпионата Европы по велокроссу, а в 2020 году завоевал серебряную медаль, в этом году поднялся на высшую ступень подиума.

Майкл Вантауренхаут: «Было очень тяжело, одна из самых тяжёлых гонок из всех, что проехал в карьере. Чувствовал, что нога идёт очень хорошо, но на втором или третьем круге сделал много ошибок. Было трудно догонять Ларса. Я продавливал всеми силами всю гонку. Думаю, Ларс много ошибался, может, я был чуть сильнее на технических секторах. Люблю здесь выступать. Для меня эта победа значит очень много. Никогда ещё не выступал в майке чемпиона в категории “элита” (прим. VeloLIVE – Майкл Вантауренхаут становился чемпионом Европы в велокроссе среди андеров в 2013 году), так что для меня это самая большая победа в жизни».