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Сэм Бьюли и Рене Мандри – новые спортивные директора команды Israel-Premier Tech

Велокоманда Israel-Premier Tech представила новый состав спортивных директоров

 

 

  35-летний Сэм Бьюли (Sam Bewley) и 38-летний Рене Мандри (René Mandri) пополнили состав спортивных директоров велокоманды Israel-Premier Tech. Сэм Бьюли завершил карьеру велогонщика в этом году, почти всю профессиональную карьеру   выступал в команде ORICA (BikeExchange-Jayco), а Рене Мандри с 2007 по 2010 годы выступал в команде AG2R, завершил карьеру в 2012 году, а затем работал с эстонской континентальной командой Ampler – Tartu2024.

 

Сэм Бьюли и Рене Мандри – новые спортивные директора команды Israel-Premier Tech

Photo (c) Israel-Premier Tech

 

  Стив Бауэр (Steve Bauer) займёт в израильской команде пост главного спортивного директора. А спортивные директора Зак Демпстер (Zak Dempster), Клаудио Коцци (Claudio Cozzi) и Ники Сёренсен (Nicki Sørensen) уходят из команды.

 

  Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды Israel-Premier Tech: «Состав нашей группы спортивных директоров поменяется. Сэм Бьюли и Рене Мандри добавят свой уникальный опыт и свежий взгляд. Мы рады, что они присоединятся к команде. Стив Бауэр станет главным спортивным директором, этот пост он занимал ранее в команде CCC. Он будет работать с нашими спортивными директорами и спортивным менеджером Риком Вербрюгге.

 

  Хочу выразить большую благодарность Заку Демпстеру, Клаудио Коцци и Ники Сёренсену, которые покидают Israel-Premier Tech. За последние годы они внесли значительный вклад в команду, мы желаем им успехов в их следующих начинаниях».

 

  Сэм Бьюли: «Очень рад начать следующую главу моей карьеры в велоспорте, погрузиться в новую роль спортивного директора, что кажется естественным шагом после долгой карьеры велогонщика. Israel-Premier Tech предоставил мне великолепную возможность развиваться в новой роли и поделиться с командой своим опытом».

 

  Рене Мандри: «На моей недавней работе в  качестве менеджера команды Ampler-Tartu2024 очень скучал по гонкам, по задачам, которые выполняет спортивный директор. Поэтому искал более интересных целей и хорошей структуры. После трёх встреч, которые мы провели на этой неделе хочу поскорее начать работу с замечательными людьми команды».

 

  Спортивные директора команды Israel-Premier Tech: Steve Bauer (Canada), René Andrle (Czech Republic), Sam Bewley (New Zealand), Dirk Demol (Belgium), Oscar Guerrero (Spain), Rene Mandri (Estonia), Dror Pekatch (Israel), Ruben Plaza (Spain).

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Теги к статье: Israel-Premier Tech

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Комментарии

  • velodoctor
    Telenet Superprestige Jaarmark ... (1)
    velodoctor-Фото

    Хорошая гонка сегодня была, на сколько же там мягче климат, еще все деревья с листьями. У Хаута спереди джерси  лидера сезона, а со спины чемпиона Европы) 

  • RVL
    46-летний Франсиско Мансебо – ... (1)
    RVL-Фото

    Интересная история...эти люди мостодонты...знают жэж все!



    И даже Хорхе подколол...))

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (101)
    s75-Фото

    Команда Israel Premier Tech произвела ряд перестановок в группе менеджеров и спортдиректоров. В частности, Рене Мандри приглашен на роль спортивного директора. Эстонский специалист в прошлом известен по выступлениям за AG2R, последние годы занимал различные руководящие должности в клубе Cycling Tartu (в настоящее время эта континентальная команда известна под названием Team Ampler - Tartu2024), а также был главным тренером сборной (U23) своей страны. 

  • sstasuk
    Генеральный менеджер команды U ... (3)
    sstasuk-Фото

    ...колесо не удержал....

    +мы не знаем что ему из технички подсказывали...

  • sstasuk
    Том Дюмулин о завершении карье ... (12)
    sstasuk-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    умница Том )
    кому из его коллег дано понять о чём он собссно высказался - обидеться не могут. а те, кто бы мог обидеться на эти мысли, - ничего не поймут в этих словах )))

    да все понятно, для тех кто в розовом смотрит на это как на шоу тот не поймет... да ему и не надо....

    а насчет того что уходит, это ерунда, голову подлечит и вернется, в техничку/автобус или к базе припишется.

    ...бывших не бывает...

    пс. и тайский бокс тут не спроста)))

  • sstasuk
    Герант Томас о маршруте Тур де ... (1)
    sstasuk-Фото

    видимо мне приснилось что он закончил карьеру)

    я даже расстроиться успел....

  • Ернат
    Стефан де Бод переходит в вело ... (3)
    Ернат-Фото

    когда начнут брать новичков и продлевать контракты ?

  • Earl57
    Генеральный менеджер команды U ... (3)
    Earl57-Фото

    Мы видели, что в Норвегии, Турции, во Франции в гонке Etoile de Bessèges он близко подходил к победе. Иногда у него просто была неидеальная тактика, поэтому он не выигрывал.

    Мне давеча ютуб подкинул видео с атакой Вайна на Etoile de Bessèges, где он близко подошел к победе. Интересно, что там могла сделать тактика?

    https://www.youtube.com/watch?v=bBwplhDYFc0

  • Earl57
    Майкл Вантауренхаут – чемпион ... (2)
    Earl57-Фото

    Цитата: Velolife
    Ждём ЧМ в будущем феврале. Увидим ли ЧМ Tom Pidcock, Wout Van Aert и его закадычного друга Mathieu van der Poel? В Таборе Zdenek Stybar пообещал приехать в Hoogerheide. Да и на элитных женщин будет интересно посмотреть! Ждём! А пока смотрим СХ КМ и Суперпрестиж, а на треке Лигу Чемпионов и 6 Дней. Отдохнём до Даун Андер.

    Ван дер Пул и Ван Арт подтвердили что ЧМ  в феврале у них точно запланирован. Пидкок сказал что еще не решил относительно ЧМ, но скорее нет чем да.

  • Astanaforever
    Стефан де Бод переходит в вело ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Ушел максим, ну и х..р с ним.

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