Сэм Бьюли и Рене Мандри – новые спортивные директора команды Israel-Premier Tech

Велокоманда Israel-Premier Tech представила новый состав спортивных директоров

35-летний Сэм Бьюли (Sam Bewley) и 38-летний Рене Мандри (René Mandri) пополнили состав спортивных директоров велокоманды Israel-Premier Tech. Сэм Бьюли завершил карьеру велогонщика в этом году, почти всю профессиональную карьеру выступал в команде ORICA (BikeExchange-Jayco), а Рене Мандри с 2007 по 2010 годы выступал в команде AG2R, завершил карьеру в 2012 году, а затем работал с эстонской континентальной командой Ampler – Tartu2024.

Photo (c) Israel-Premier Tech

Стив Бауэр (Steve Bauer) займёт в израильской команде пост главного спортивного директора. А спортивные директора Зак Демпстер (Zak Dempster), Клаудио Коцци (Claudio Cozzi) и Ники Сёренсен (Nicki Sørensen) уходят из команды.

Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström), генеральный менеджер команды Israel-Premier Tech: «Состав нашей группы спортивных директоров поменяется. Сэм Бьюли и Рене Мандри добавят свой уникальный опыт и свежий взгляд. Мы рады, что они присоединятся к команде. Стив Бауэр станет главным спортивным директором, этот пост он занимал ранее в команде CCC. Он будет работать с нашими спортивными директорами и спортивным менеджером Риком Вербрюгге.

Хочу выразить большую благодарность Заку Демпстеру, Клаудио Коцци и Ники Сёренсену, которые покидают Israel-Premier Tech. За последние годы они внесли значительный вклад в команду, мы желаем им успехов в их следующих начинаниях».

Сэм Бьюли: «Очень рад начать следующую главу моей карьеры в велоспорте, погрузиться в новую роль спортивного директора, что кажется естественным шагом после долгой карьеры велогонщика. Israel-Premier Tech предоставил мне великолепную возможность развиваться в новой роли и поделиться с командой своим опытом».

Рене Мандри: «На моей недавней работе в качестве менеджера команды Ampler-Tartu2024 очень скучал по гонкам, по задачам, которые выполняет спортивный директор. Поэтому искал более интересных целей и хорошей структуры. После трёх встреч, которые мы провели на этой неделе хочу поскорее начать работу с замечательными людьми команды».

Спортивные директора команды Israel-Premier Tech: Steve Bauer (Canada), René Andrle (Czech Republic), Sam Bewley (New Zealand), Dirk Demol (Belgium), Oscar Guerrero (Spain), Rene Mandri (Estonia), Dror Pekatch (Israel), Ruben Plaza (Spain).