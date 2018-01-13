Велоформа команды AG2R La Mondiale на 2018 год

Предположу следующие причины участия Фрума в Джиро 18 (кроме славы и почёта):

- Фрум со своей командой считают маршруты предстоящих Джиро и Тур де Франс не самыми сложными

- как сказал Фрум, будет дополнительная неделя отдыха между этими гран турами

- проигрыш Джиро не станет для Фрума значительной неудачей, поэтому пик формы будет всё равно планироваться к Тур де Франс

- если что пойдет не так на Джиро, то можно досрочно уйти готовиться к ТДФ, или доезжать Джиро в тренировочном режиме