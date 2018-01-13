Велоформа команды AG2R La Mondiale на 2018 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 19:16
Команда AG2R La Mondiale представила велоформу на 2018 год
Французская команда AG2R La Mondiale представила новую велоформу команды на сезон 2018 года. С приходом нового спонсора велоформы, компании Rosti Maglificio, дизайн веломаек изменился. Цветовая гамма формы осталась прежней – коричневый, белый и голубой цвета, однако, их соотношение на веломайке стало другим. Белый цвет, бывший основным на веломайках в этом сезоне, остался в виде полоски на груди и части рукавов, а доминирует теперь широкая голубая полоса. Коричневый цвет остался на плечах веломайки, коричневыми остались и велотрусы.
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