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Эгану Берналю провели операцию по исправлению деформации носа

Эган Берналь сможет лучше дышать носом после пластики носовой перегородки

 

 

  Эган Берналь воспользовался последним месяцем межсезонья, чтобы исправить мешавшую его дыханию деформацию носа. Ему провели септопластику – пластику носовой перегородки.

 

Эгану Берналю провели операцию по исправлению деформации носа

 

Эгану Берналю провели операцию по исправлению деформации носа

 

 Photo © Egan Arley Bernal @Eganbernal

 

 

   Врачи Густаво Миеру (Gustavo Miery) и Андре Тобар (Andrés Tobar), делавшие операцию, в интервью колумбийскому журналу SoHo рассказали, что у 25-летнего колумбийского велогонщика команды INEOS Grenadiers “была патология – искривление носовой перегородки, сильно препятствовавшая нормальному прохождению воздуха, что становилось особенно заметно в моменты больших физических нагрузок”. Состояние усугубляли многочисленные травмы носа.

 

  Врачи подчеркнули, что искривление носовой перегородки Берналя не связано с падением гонщика в январе, когда он получил тяжёлые травмы, а стало следствием других более ранних инцидентов в его карьере. Операция не повлияла на график тренировок и подготовку к новому сезону, который Эган Берналь начнёт 22 января на велогонке Вуэльта провинции Сан-Хуан.

 

Эгану Берналю провели операцию по исправлению деформации носа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги к статье: Эган Берналь Egan Bernal INEOS Grenadiers

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 20.05.2021

    Наконец-то нашли патологию и исправили.Сам он говорил,что у него одна нога короче другой,а оказалось,что всего лишь нос. Хотя у многих,перенесших "ковид",могут быть проблемы с дыхалкой-ссужаются воздухопроводящие отверствия носоглотки. Это будет заметно,как отмечалось,при больших нагрузках,особенно при приодолении подъемов.Ну а мы будем чаще видеть,в такие моменты,полностю открытые рты. Правда,что такую мимику я не замечал только у "Супермена".

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Комментарии

  • motte
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (1)
    motte-Фото

    Так держать, ваут!

    Коммент на Фейсбуке по пидкоку, когда он сказал, что очень тяжелая трасса.

    What is too heavy is that undeserved jersey. (Что слишком тяжело, так это эта незаслуженная майка.)

     

  • nightbuster33
    Эгану Берналю провели операцию ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Наконец-то нашли патологию и исправили.Сам он говорил,что у него одна нога короче другой,а оказалось,что всего лишь нос. Хотя у многих,перенесших "ковид",могут быть проблемы с дыхалкой-ссужаются воздухопроводящие отверствия носоглотки. Это будет заметно,как отмечалось,при больших нагрузках,особенно при приодолении подъемов.Ну а мы будем чаще видеть,в такие моменты,полностю открытые рты. Правда,что такую мимику я не замечал только у "Супермена".

  • motte
    Ричи Порт о Тадее Погачаре, Кр ... (6)
    motte-Фото
    Ну, да, особенно, когда Скай привёз его на Джиро с личным, для него, моторхаузом, это был пик всего-:)
    Лейтенант, старшОй, здесь он выше всех похвал и, его час, когда они с фрумом кидают, просто уезжают, и порт , с недоумением озирается назад типа Во дела, изнемогающего контадора на тдф 2013 года, дико провального года для Альберто.
  • VeloVelo
    Ричи Порт о Тадее Погачаре, Кр ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Хорошее интервью. Уважуха. Но я всегда говорил, что победа на ГТ - это не его.

  • motte
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (5)
    motte-Фото

    "Титаник Баттл" был, как пишут, невероятно!

    Когда ЧМ будет?

    Нашёл

    Грядущий чемпионат пройдёт в голландском городишке Хугерхайде (Hoogerheide). Вот его расписание:

     

    03.02.2023 12-30 – смешанная командная эстафета

    04.02.2023 11.00 – юниорки

    04.02.2023 13.00 – мужчины до 23 лет

    04.02.2023 15.00 – женская элита

    05.02.2023 11.00 – юниоры

    05.02.2023 13.00 – женщины до 23 лет

    05.02.2023 15.00 – мужская элита

    Ван, который, Пул, надо собраться, в его стране перфоманс будет.

  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (1)
    Николай Н.-Фото
    Альварадо просто молодец. Люсинда всё же в призах.
  • Николай Н.
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Видно у Пула на финише проскочила цепь и это причина потери педали. Это довольно часто бывает, особенно на кроссе.

  • Freejazz
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (5)
    Freejazz-Фото
    Ну это не совсем невезение - две ошибки перед финишем (включая выстегнутую ногу) и мотивированный ВВА.
  • Виктор Сироткин
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    нужно узнать, что МВДП в послефинишном интервью сказал. Но, мне кажется, что-то с задним колесом было: то ли давления чуть-чуть не хватало, то ли протектор немного скользкий. На финише показалось, что заднее колесо проскользнуло и это привело к потере педали. А до этого тоже из-за проскальзывания заднего колеса на 6 и 9 круге ему приходилось спешиваться в подъём после поворота - фото 22 1:01:24 гонки (где его объезжал ВВА, который в свою очередь в 2017г. на этом же самом месте проиграл 2-е место Laurens Sweeck https://youtu.be/vzunPqFvbe4?t=4298).

    https://media.gettyimages.com/id/1245839418/photo/cyclocross-heusden-zolder-sup
    erprestige-men.jpg?s=2048x2048&w=gi&k=20&c=pq_Kdbe1kqvrzd_46vPTSzoO
    eqvB-IW-GnmNzeIXEsU=

    Да, по картинке видно, что рисунок протектора колёс МВДП с очень мелким профилем в центральной части, в отличие от колёс ВВА.

  • sstasuk
    Ричи Порт о Тадее Погачаре, Кр ... (6)
    sstasuk-Фото

    всегда импонировал ему, хорошие слова от достойного человека!

    да здавствует пенсия?!

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
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