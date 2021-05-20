Эгану Берналю провели операцию по исправлению деформации носа

Эган Берналь сможет лучше дышать носом после пластики носовой перегородки

Эган Берналь воспользовался последним месяцем межсезонья, чтобы исправить мешавшую его дыханию деформацию носа. Ему провели септопластику – пластику носовой перегородки.

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Врачи Густаво Миеру (Gustavo Miery) и Андре Тобар (Andrés Tobar), делавшие операцию, в интервью колумбийскому журналу SoHo рассказали, что у 25-летнего колумбийского велогонщика команды INEOS Grenadiers “была патология – искривление носовой перегородки, сильно препятствовавшая нормальному прохождению воздуха, что становилось особенно заметно в моменты больших физических нагрузок”. Состояние усугубляли многочисленные травмы носа.

Врачи подчеркнули, что искривление носовой перегородки Берналя не связано с падением гонщика в январе, когда он получил тяжёлые травмы, а стало следствием других более ранних инцидентов в его карьере. Операция не повлияла на график тренировок и подготовку к новому сезону, который Эган Берналь начнёт 22 января на велогонке Вуэльта провинции Сан-Хуан.