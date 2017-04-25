Стефан Кюнг – победитель 2 этапа Тура Романдии-2017

Стефан Кюнг выиграл 2-й этап Тура Романдии-2017, опередив Андрея Гривко

23-летний швейцарский гонщик команды BMC Стефан Кюнг (Stefan Küng) одержал победу на 2-м этапе Тура Романдии-2017.

Плохая погода продолжает осложнять гонщикам борьбу на Туре Романдии-2017. Из-за снега 2-й этап был сокращён на 25 км.

Стефан Кюнг отобрался в отрыв дня, в который уехали помимо него ещё три гонщика – украинский гонщик Андрей Гривко (Astana) и бельгийские гонщики Сандер Арме (Lotto Soudal) и Фредерик Вёшлен (Wanty - Groupe Gobert).

За 20 км до финиша из отрыва выпал Арме. За 4 км до финиша атаковал Андрей Гривко, за ним сумел уехать Стефан Кюнг, а Фредерик Вёшлен не сумел закрыть просвет.

За километр до финиша у Кюнга и Гривко в запасе было 47 секунд. Андрей Гривко не сумел обойти Стефана Кюнга, ускорившегося перед финишем, и финишировал 2-м, а швейцарский гонщик взял вторую в карьере победу на этапе Тура Романдии.

Спринт из пелотона выиграл гонщик команды Bahrain-Merida Сонни Кольбрелли, а Фабио Феллине (Trek-Segafredo), финишировавший 6-м, сохранил на своих плечах майку лидера.