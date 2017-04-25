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Стефан Кюнг – победитель 2 этапа Тура Романдии-2017

Стефан Кюнг выиграл 2-й этап Тура Романдии-2017, опередив Андрея Гривко

 

 

  23-летний швейцарский гонщик команды BMC Стефан Кюнг (Stefan Küng) одержал победу на 2-м этапе Тура Романдии-2017.

 

 Плохая погода продолжает осложнять гонщикам борьбу на Туре Романдии-2017. Из-за снега 2-й этап был сокращён на 25 км.

 

  Стефан Кюнг отобрался в отрыв дня, в который уехали помимо него ещё три гонщика – украинский гонщик Андрей Гривко (Astana) и бельгийские гонщики Сандер Арме (Lotto Soudal) и Фредерик Вёшлен (Wanty - Groupe Gobert).

 

  За 20 км до финиша из отрыва выпал Арме. За 4 км до финиша атаковал Андрей Гривко, за ним сумел уехать Стефан Кюнг, а Фредерик Вёшлен не сумел закрыть просвет.

 

Стефан Кюнг выиграл 2-й этап Тура Романдии-2017, опередив Андрея Гривко

 

Стефан Кюнг выиграл 2-й этап Тура Романдии-2017, опередив Андрея Гривко

 

 

 

  За километр до финиша у Кюнга и Гривко в запасе было 47 секунд. Андрей Гривко не сумел обойти Стефана Кюнга, ускорившегося перед финишем, и финишировал 2-м, а швейцарский гонщик взял вторую в карьере победу на этапе Тура Романдии.

 

  Спринт из пелотона выиграл гонщик команды Bahrain-Merida Сонни Кольбрелли, а Фабио Феллине (Trek-Segafredo), финишировавший 6-м, сохранил на своих плечах майку лидера.

 

 

Результаты 2 этапа Тура Романдии-2017

 

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Теги к статье: Стефан Кюнг Андре Гривко Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ильнур, Удачи! Верю в тебя! 

  • Zhanzhak
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Ильнур, удачи! То падение было ужасным, но слава богу в прошлом! Молния не бъет в одно место дважды! Это будет красивая гонка! Береги себя! 

  • Zhanzhak
    Предварительные составы команд ... (12)
    Zhanzhak-Фото
    Я бы назвала его ангелом- хранителем! И что то подсказывает мне, Джиро должна пройти без каких либо страшных падений в пелотоне.... желаю что б так оно и было! Удачи!
  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, жаль что Андрей не смог взять победу, верю, что у него даже была фотка Микэле з собой...не получилось(

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Цифры и ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Согласен, какую то горную вершину имени Скарпы (и спец. приз покорителю). Микэле все-таки "чистой крови" горняком был.

     

    Да, и админы, давайте уже меняйте тот опрос на главной с Вуэльтовской  на Джировскую

  • sab
    Предварительные составы команд ... (12)
    sab-Фото
    На Джиро будет одна команда - пелотон. А капитаном у нее будет Микеле
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    velodoctor-Фото
    Ну вот вчера например, если б ветер был не встречный, а попутный они вполне могли майку лидера отдать. Фрум в этом ключе мне кажется говорил. Ну а так конечно вы правы, не обязаны догонять отрывы команды с лидером, тем более если нет угрозы потерять майку.
  • ungvar
    Состав команды BORA – hansgroh ... (1)
    ungvar-Фото

    0 человек на генерал

  • Николай Степаныч
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    Николай Степаныч-Фото

    Да, во многих ситуациях это так, но Ваш аргумент о том, почему команде это может быть выгодно, а не о том, почему команда обязана это делать. Одним почёт от демонстративной защиты майки прежде всего, но у других могут быть иные задачи на этап/гонку.

  • gaaga777
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    gaaga777-Фото
    вспомнил как скай отпускали отрыв на тдф)

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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