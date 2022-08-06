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Велокоманда BikeExchange-Jayco подписала контракт с Эдди Данбаром

Трёхлетний контракт Эдди Данбара с велокомандой BikeExchange-Jayco

Велокоманда BikeExchange-Jayco подписала контракт с Эдди Данбаром

 

 

 Велокоманда BikeExchange-Jayco объявила о подписании трёхлетнего контракта (до конца 2025 года)  с 25-летним ирландским  горняком Эдди Данбаром (Eddie Dunbar). Данбар начал карьеру профессионального велогонщика в команде Ineos в сентябре 2018 года.  На его счету две победы, которые он одержал в этом году – выиграл общий зачёт на Туре Венгрии и «Неделе Коппи и Бартали».

 

 

  В пресс-релизе BikeExchange-Jayco говорится, что австралийская велокоманда считает Эдди Данбара одарённым горняком с атакующим стилем ведения гонок, чьи лучшие годы ещё впереди. Учитывая недавнее продление контракта с британским гонщиком Саймоном Йейтсом, команда продолжает строить сильную опытную группу для борьбы за генеральную классификацию, и Эдди Данбар станет одним из ключевых гонщиков команды.

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco подписала контракт с Эдди Данбаром

 

 

Photo © Getty Images Sport/INEOS Grenadiers Team

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Мы очень рады привлечь в команду такого талантливого, молодого, но в то же время опытного гонщика. Эдди Данбар очень сильно проводит нынешний сезон. Мы видели, как поднялся его уровень. Считаем, он прекрасно впишется в нашу команду, очень усилит состав на многодневных гонках.

 

  Эдди производит впечатление увлечённого велогонщика, преданного своей профессии. Мы поможем ему развиваться. С нетерпением хотим увидеть результаты, которых он добьётся с нами в следующие три сезона».

 

  Эдди Данбар: «Очень рад, что следующие три сезона буду гонщиком команды BikeExchange-Jayco. Я уже с большим нетерпением жду, что у меня появится больше новых возможностей соревноваться на крупнейших гонках, что продолжу развиваться. Надеюсь внести свой вклад в работу уже успешной, великолепной команды, не могу дождаться, чтобы узнать, чего смогу достичь».

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Теги к статье: Эдди Данбар Eddie Dunbar BikeExchange-Jayco

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Комментарии

  • Гонщик
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =
    В любом случае дали понять, что высокооктановый уже не заправить, так что хоть чувствуй, хоть не чувствуй, шансов никаких. 
     

  • Velolife
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    Velolife-Фото
    Повезло! Как говорил 1 классик, везёт тому, кто везёт.
  • старт-шоссе 82
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Новость вдохновляет, но хотелось бы чтоб до Вуэльты ситуация прояснилась окончательно ( желательно в лучшею сторону) чтобы Лонес ехал гонку не чуствуя себя =подвешенным за ... =

  • lazhu
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    lazhu-Фото
    Ван Дер Брегген завершила карьеру гонщика, в данный момент она спортдиректор sdworx
  • Даниил
    Тур Польши-2022. Этап 3 (1)
    Даниил-Фото
    Карапас очень тяжело смотрелся. Вот атака Тюниссена мне понравилась, сдулсв итоге, но интереса добавил. Последняя горушка с хорошим градиентом, специально для Игиты? Где-то до 3 км до финиша всегда в голове был, затем подсел и вдруг за 50 м до финиша вылез. Молодчина.
  • reforg34
    INEOS Grenadiers подписала кон ... (2)
    reforg34-Фото

    На Рикардо Рикко похож, однако Рикко в молодые годы пикового Контадора спокойно сбрасывал, а Нибали всегда был в тени него.

  • Даниил
    INEOS Grenadiers подписала кон ... (2)
    Даниил-Фото
    Подписание весьма предсказуемо, но, наверное, Инеос обрадовала его специализация, так как скорее всего уйдёт Карапас, Томас не вечный, а с Берналем пока не понятно. Мартинес хоть и впечатлил в 2021, но в этом году у него не заладилось. В Пидкока не могу поверить на генерал гт, хотя тур был хорошим, в десятку не попал, но достойно проехал +победа. P. S. Берналь значится в предворительной заявке на Вуэльту.
  • Go2022
    Тур Польши-2020. Этап 3 (16)
    Go2022-Фото

    https://vk.com/video/@id739097114?list=6bb77d95fe0a04cfd2&z=video739097114_
    456239105 эфир тут

  • nightbuster33
    Заявление команды Astana Qazaq ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Как-то стало спокойнее на душе и надеюсь,что команда Астана дростойно выступит на Вуэльте.Удачи!

  • Yuriy 17
    Аннемик ван Флётен – победител ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: uran
    В 39 лет так убедительно выиграть.

    Атеросклероз сосудов сердца у женщин развивается с годами медленнее, чем у мужского пола. 

    У женщин позже заметно нарастают холестериновые бляшки, из-за которых стенка артерии утолщается, сосуд деформируется с сужением его внутреннего просвета, что мешает нормальному кровотоку к сердцу. 

    Поэтому женщины в циклических видах спорта могут с успехом выступать дольше.

    Инфаркт и инсульт настигает женщин в более старшем возрасте (в большинстве случаев) 

     

     

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