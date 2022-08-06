Велокоманда BikeExchange-Jayco подписала контракт с Эдди Данбаром

Трёхлетний контракт Эдди Данбара с велокомандой BikeExchange-Jayco

Велокоманда BikeExchange-Jayco объявила о подписании трёхлетнего контракта (до конца 2025 года) с 25-летним ирландским горняком Эдди Данбаром (Eddie Dunbar). Данбар начал карьеру профессионального велогонщика в команде Ineos в сентябре 2018 года. На его счету две победы, которые он одержал в этом году – выиграл общий зачёт на Туре Венгрии и «Неделе Коппи и Бартали».

В пресс-релизе BikeExchange-Jayco говорится, что австралийская велокоманда считает Эдди Данбара одарённым горняком с атакующим стилем ведения гонок, чьи лучшие годы ещё впереди. Учитывая недавнее продление контракта с британским гонщиком Саймоном Йейтсом, команда продолжает строить сильную опытную группу для борьбы за генеральную классификацию, и Эдди Данбар станет одним из ключевых гонщиков команды.

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Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Мы очень рады привлечь в команду такого талантливого, молодого, но в то же время опытного гонщика. Эдди Данбар очень сильно проводит нынешний сезон. Мы видели, как поднялся его уровень. Считаем, он прекрасно впишется в нашу команду, очень усилит состав на многодневных гонках.

Эдди производит впечатление увлечённого велогонщика, преданного своей профессии. Мы поможем ему развиваться. С нетерпением хотим увидеть результаты, которых он добьётся с нами в следующие три сезона».

Эдди Данбар: «Очень рад, что следующие три сезона буду гонщиком команды BikeExchange-Jayco. Я уже с большим нетерпением жду, что у меня появится больше новых возможностей соревноваться на крупнейших гонках, что продолжу развиваться. Надеюсь внести свой вклад в работу уже успешной, великолепной команды, не могу дождаться, чтобы узнать, чего смогу достичь».