Чемпион Европы среди андеров Феликс Энгельхардт подписал контракт с командой BikeExchange-Jayco

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 17:38
Чемпион Европы в групповой гонке среди андерпов Феликс Энгельхардт – новый гонщик команды BikeExchange-Jayco
Австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco объявила о подписании двухлетнего контракта с 21-летним немецким велогонщиком Феликсом Энгельхардтом (Felix Engelhardt). Это первый профессиональный контракт немецкого гонщика, который в этом году стал чемпионом Европы в групповой гонке среди андеров и занял 6-е место в генеральной классификации андеровской версии Джиро д’Италия (Бэби-Джиро/Giro d'Italia Giovani).
Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды: «Считаем, что Феликс - великий талант, мы нашли топового гонщика будущего. Он ещё молод, но уже проявляет зрелость, показал, что может соревноваться и побеждать на высочайшем уровне. Ему нужно многому научиться. Мы мотивированы помочь ему развиваться, хотим увидеть, как он будет расти в спортивном плане теперь, когда в нашей команде начнёт карьеру профессионального велогонщика.
У нас много опытных ребят, у которых он сможет учиться. Всегда вдохновляет, когда в команде появляется молодой талант с большим потенциалом. Впереди важные годы для GreenEDGE Cycling, мы рады, что такой гонщик как Феликс будет в нашей команде».
Феликс Энгельхардт: «Для меня возможность присоединиться к команде BikeExchange-Jayco – сбывшаяся мечта. С тех пор, как начал заниматься велоспортом, всегда восхищался этой командой, особенно её великолепной атмосферой. Разговор с Брентом и Мэттью убедил меня прийти в команду. Для меня это шанс работать на самом высоком уровне в одной из топовых велокоманд. В команде такая отличная атмосфера, меня очень тепло приветствовали».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (89)