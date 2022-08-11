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Чемпион Европы среди андеров Феликс Энгельхардт подписал контракт с командой BikeExchange-Jayco

Чемпион Европы в групповой гонке среди андерпов Феликс Энгельхардт – новый гонщик команды BikeExchange-Jayco

Чемпион Европы среди андеров Феликс Энгельхардт подписал контракт с командой BikeExchange-Jayco

 

 

  Австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco объявила о подписании двухлетнего контракта с 21-летним немецким велогонщиком Феликсом Энгельхардтом (Felix Engelhardt). Это первый профессиональный контракт немецкого гонщика, который в этом году стал чемпионом Европы в групповой гонке среди андеров и занял 6-е место в генеральной классификации андеровской версии Джиро д’Италия (Бэби-Джиро/Giro d'Italia Giovani).

 

  Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды: «Считаем, что Феликс -  великий талант, мы нашли топового гонщика будущего. Он ещё молод, но уже проявляет зрелость, показал, что может соревноваться и побеждать на высочайшем уровне. Ему нужно многому научиться. Мы мотивированы помочь ему развиваться, хотим увидеть, как он будет расти в спортивном плане теперь, когда в нашей команде начнёт карьеру профессионального велогонщика.

 

  У нас много опытных ребят, у которых он сможет учиться. Всегда вдохновляет, когда в команде появляется молодой талант с большим потенциалом. Впереди важные годы для GreenEDGE Cycling, мы рады, что такой гонщик как Феликс будет в нашей команде».

 

  Феликс Энгельхардт: «Для меня возможность присоединиться к команде BikeExchange-Jayco – сбывшаяся мечта. С тех пор, как начал заниматься велоспортом, всегда восхищался этой командой, особенно её великолепной атмосферой. Разговор с Брентом и Мэттью убедил меня прийти в команду. Для меня это шанс работать на самом высоком уровне в одной из топовых велокоманд. В команде такая отличная атмосфера, меня очень тепло приветствовали».

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Теги к статье: Феликс Энгельхардт Felix Engelhardt BikeExchange-Jayco

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Комментарии

  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
  • SportSpirit
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    SportSpirit-Фото

    На испанской однодневке, которую Аюсо на днях выиграл от Боры ехали Хиндли-Келдерман-Бухман-Конрад, много крепких середнячков пелотона и мотивированных испанцев во главе с Вальверде. Так что победа вполне соотвествует статусу "first world tour". 

     

    Да, самый длинный контракт в пелотоне. Но, возможно, шейхам нужно "слить" много денег именно сейчас) бизнес, ничего личного. 

  • reforg34
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (2)
    reforg34-Фото

    Бельгиец самый незаслуженный гонщик в пелотоне. Гоняется 5 дней в году и то не ставят его в качестве грегари как он того заслуживает, а сразу дают капитанить. Видимо есть связи в высших эшелонах команды. И то всего несколько побед. Дайте условному Квятковскому или Боднару возможность также быть всегда капитанами, те без проблем привезут в 10 раз больше побед.
    Зря Сэр Брэдли Виггинс ему отдал свой заслуженный рекорд. На месте ЮСИ надо было давно забрать у бельгийца и отдать Виггинсу, ну или на крайняк Томасу. Т.к. у них на треке каких только достижений нет(золотые медали в ОИ, ЧМ,и.т.д.) в отличие от бельгийца.

  • _DeKKeR_
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    _DeKKeR_-Фото
    Один из самых перспективных гонщиков пелотона, если не самый) Компания там была внушительная) Может через пару лет это Погачар будет ему помогать, а не он) Даже жаль, что они в одной команде оказались)
  • RVL
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    RVL-Фото

    Ещё одного генерала будут растить эмираты.

    И как опция-помощник погачару

  • Earl57
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (4)
    Earl57-Фото

    И где фанаты Аюсо? Почему не комментируют эту новость. Тем более что он наконец одержал первую "взрослую" победу. Гонка махонькая, местячковая, категории 1.1, но победа же!

  • litxaa
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (3)
    litxaa-Фото

    А Лопес едет Вуэльту?

  • Earl57
    Арно Демар – победитель 7 этап ... (15)
    Earl57-Фото
    Араону Гейту 31 год и он никогда не гонялся за команду высшего дивизиона. Даже в проконти был очень недолго...
    Адаму не команду надо менять, а агентство. Тогда и зарплата хорошая будет.
    Зы, посмотрела кто агент у Мартинеса. Джузеппе Аккуардо. А это значит помимо Инеоса только Мовистар или Астана. EF балансирует на грани вылета в проконти, как и Мовистар, кстати. И зачем это Дани? Еще про Бору разговоры были. Но там Игита и Власов.
  • Velolife
    Трансферные новости пелотона-2 ... (46)
    Velolife-Фото

    Цитата: Velolife
    Lisa Brennauer уходит в отставку. Lorena Wiebes, в свою очереь, прекращает контракт с Team DSM и переходит в Team SD Worx. Пока на 3 года.

    Кто же эта недовольная троица?



    Цитата: Velolife
    Думете, в будущем сезоне ASO раздвинет TdF & TdF Femmes? TdF & TdF Femmes? ИМХО, нет. Money, money, it's so funny in the cycling world! К тому же, на фоне борьбы Tadej Poga?ar и Jonas Vingegaard. Или более сублированно: UAE Team Emirates и Jumbo-Visma.

  • velodoctor
    Жуан Алмейда – победитель 5 эт ... (3)
    velodoctor-Фото

     Дизельный стиль езды португальца мне нравится, надеюсь проявит себя на Вуэльте и не попадет под Погачара. 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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