Чемпион Европы среди андеров Феликс Энгельхардт подписал контракт с командой BikeExchange-Jayco

Чемпион Европы в групповой гонке среди андерпов Феликс Энгельхардт – новый гонщик команды BikeExchange-Jayco

Австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco объявила о подписании двухлетнего контракта с 21-летним немецким велогонщиком Феликсом Энгельхардтом (Felix Engelhardt). Это первый профессиональный контракт немецкого гонщика, который в этом году стал чемпионом Европы в групповой гонке среди андеров и занял 6-е место в генеральной классификации андеровской версии Джиро д’Италия (Бэби-Джиро/Giro d'Italia Giovani).

Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды: «Считаем, что Феликс - великий талант, мы нашли топового гонщика будущего. Он ещё молод, но уже проявляет зрелость, показал, что может соревноваться и побеждать на высочайшем уровне. Ему нужно многому научиться. Мы мотивированы помочь ему развиваться, хотим увидеть, как он будет расти в спортивном плане теперь, когда в нашей команде начнёт карьеру профессионального велогонщика.

У нас много опытных ребят, у которых он сможет учиться. Всегда вдохновляет, когда в команде появляется молодой талант с большим потенциалом. Впереди важные годы для GreenEDGE Cycling, мы рады, что такой гонщик как Феликс будет в нашей команде».

Феликс Энгельхардт: «Для меня возможность присоединиться к команде BikeExchange-Jayco – сбывшаяся мечта. С тех пор, как начал заниматься велоспортом, всегда восхищался этой командой, особенно её великолепной атмосферой. Разговор с Брентом и Мэттью убедил меня прийти в команду. Для меня это шанс работать на самом высоком уровне в одной из топовых велокоманд. В команде такая отличная атмосфера, меня очень тепло приветствовали».