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Филиппо Дзана и Крис Харпер – новые велогонщики команды BikeExchange-Jayco

Чемпион Италии Филиппо Дзана и австралийский гонщик Крис Харпер начнут выступать в команде BikeExchange-Jayco с 2023 года

 

Филиппо Дзана и Крис Харпер – новые велогонщики команды BikeExchange-Jayco

 

  23-летний чемпион Италии Филиппо Дзана (Filippo Zana) и 27-летний австралийский велогонщик Крис Харпер (Chris Harper) пополнят состав австралийской велокоманды Мирового тура BikeExchange-Jayco в 2023 году.

 

  Ставший в июне этого года чемпионом Италии в групповой гонке, Филиппо Дзана последние три года выступал в команде 2022Bardiani-CSF-Faizane. На его счету победы генеральной классификации многодневных гонок Sazka Tour и Adriatica Ionica Race. Филиппо Дзана заключил с командой трёхлетний контракт. Несмотря на свой возраст, Дзана трижды принимал участие в Джиро д’Италия.

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Команда всегда выделяется, когда в ней выступает чемпион страны. Мы рады, что в следующем сезоне с нами будет Филиппо. Ему только 23, но у него уже огромный опыт. Мы им давно интересовались, считаем его гонщиком с блестящим будущим. Он много раз демонстрировал, что может выступать на самом высоком уровне, что в этом году доказала его фантастическая победа в групповой гонке чемпионата Италии.

  Мы продолжаем развивать и усиливать команду на Гранд-туры, и Филиппо сыграет в этом важную роль. Надеемся, его ценный вклад  поможет добиться нам ещё больших успехов».

 

  Филиппо Дзана: «Присоединиться к такой сильной команде как GreenEDGE Cycling – моя мечта. Она была со мной с тех пор, как в шесть лет я увлёкся велоспортом, я мечтал стать гонщиком одной из лучших команд пелотона. Меня захлёстывают эмоции. Теперь я мотивирован ещё больше тренироваться и продолжать развиваться, чтобы оправдать доверие BikeExchange-Jayco, доверие Брента и персонала команды. У нас много целей, постараемся их достичь.

  Конечно, для меня важен следующий год, потому что я буду выступать в майке чемпиона Италии.

 

  Благодарю всех, кто поддерживал меня и помогал в моей карьере, в которой начинается новая глава. Не могу дождаться нового старта, чтобы доказать, что я не зря много работал в эти годы».

 

  Контракт с Крисом Харпером подписан до конца 2024 года.  Последние три сезона австралийский гонщик выступал в команде Jumbo-Visma, с ним команда заключила контракт до конца 2024 года. Травмы и болезни не дали Крису Харперу выступать в полную силу, в домашней команде BikeExchange-Jayco уроженец Мельбурна начнёт новую главу карьеры.

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Нам всегда приятно встречать в команде австралийские таланты. У нас уже выступают несколько молодых гонщиков, которые начали с нами карьеру на уровне Мирового тура. Надеемся, что мы сможем помочь им прогрессировать. Но Крис уже хорошо проявил себя, он опытный гонщик, поэтому мы очень рады приветствовать его в команде.

 

  Он уже хорошо знаком со многими гонщиками и персоналом, так как он из Австралии. Мы слышали о нём только хорошее, видели, что он был ценным доместиком на крупнейших гонках. С нетерпением ждём начала работы с ним, уверены, что он усилит команду на гонках с пересечённым рельефом».

 

  Крис Харпер: «Очень рад присоединиться к команде BikeExchange-Jayco на два предстоящих сезона. Я австралиец, всегда восхищался этой командой, очень уважаю персонал и гонщиков команды. С нетерпением жду начала новой главы моей карьеры, постановки новых целей. Надеюсь, смогу внести вклад в успехи команды».

 

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

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Теги к статье: Филиппо Дзана Крис Харпер Filippo Zana Chris Harper BikeExchange-Jayco

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Комментарии

  • Earl57
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    Earl57-Фото
    Велоспорт - это коллективный вид спорта. В одиночку там никто ничего не достигнет. За победой одного гонщика стоит работа целой команды, и это не только гонщики. Помимо спортивных директоров и тренеров это механики, массажисты, соньеры, повара. И победа одного - победа всех. Это один момент.
    Второй момент - это то, что никто сразу не становится чемпионом. Все знаменитые гонщики в первые годы своей карьеры были безвестными помощниками лидеров своих команд. Точно так же возили бачки, ездили в отрывы или работали впереди пелотона, догоняя отрывы. Учились, набирались опыта, потом передавали и передают этот опыт молодым гонщикам.
  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: AlpenFlow
    Все таки есть что-то странное, на первый взгляд невправильное, когда на одних гонках-монументах есть гонщики доезжающие вне лимита и их чествуют и превозносят доезжать до финиша как подвиг, а на других, гонках попроще можно тихонько слиться и это норма…

    Это однодневная гонка 1-й категории, где очки получают только первые 25 гонщиков. Остальные хоть доехали, хоть не доехали - никакой разницы нет. А на многодневных гонках если гонщик не финишировал на этапе, на следующий этап он не допускается. Поэтому гонщики вынуждены бороться за попадание в лимит времени. Последний этап многодневки гонщики, занимающие последние места в генеральной классификации, тоже бывает не доезжают. А если на последнем этапе разделка, то и вовсе не стартуют. Это не касается грантуров, там стараются доезжать до самого конца, особенно Тур де Франс. Потому что статус гонки совсем другой.
    Это Вы уже объясняли, спасибо; но есть что-то фальшивое в победе, ради которой другие участники команды, грегори, пусть и за зарплату, едут весь этап или отдельную гонку только ради того чтобы скрыть за своей спиной в ветровой тени и подвозить бачки будущему победителю.
  • Earl57
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: AlpenFlow
    Все таки есть что-то странное, на первый взгляд невправильное, когда на одних гонках-монументах есть гонщики доезжающие вне лимита и их чествуют и превозносят доезжать до финиша как подвиг, а на других, гонках попроще можно тихонько слиться и это норма…

    Это однодневная гонка 1-й категории, где очки получают только первые 25 гонщиков. Остальные хоть доехали, хоть не доехали - никакой разницы нет. А на многодневных гонках если гонщик не финишировал на этапе, на следующий этап он не допускается. Поэтому гонщики вынуждены бороться за попадание в лимит времени. Последний этап многодневки гонщики, занимающие последние места в генеральной классификации, тоже бывает не доезжают. А если на последнем этапе разделка, то и вовсе не стартуют. Это не касается грантуров, там стараются доезжать до самого конца, особенно Тур де Франс. Потому что статус гонки совсем другой.

  • SportSpirit
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (1)
    SportSpirit-Фото

    А младшего Хейтера подписали до конца 2025. BAM!bomb

     

    Значит, не только у меня есть ощущение, что Лео станет более перпективным многодневщиком, чем брат. 

  • SportSpirit
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (6)
    SportSpirit-Фото
    "Не по сомбреро Хуан"?)
  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Esperus2006
    Цитата: AlpenFlow
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
    Вы в первый раз велоспорт открыли ? Однодневка же, смысл финишировать, сделал дело, и сходи
    Да, незрелый ещё) Про многодневки мне уже объяснили, оказывается в однодневках такая же схема.

    Цитата: AlpenFlow
    Цитата: Esperus2006
    Цитата: AlpenFlow
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
    Вы в первый раз велоспорт открыли ? Однодневка же, смысл финишировать, сделал дело, и сходи
    Да, незрелый ещё)Про многодневки мне уже объяснили, оказывается в однодневках такая же схема.
    Все таки есть что-то странное, на первый взгляд невправильное, когда на одних гонках-монументах есть гонщики доезжающие вне лимита и их чествуют и превозносят доезжать до финиша как подвиг, а на других, гонках попроще можно тихонько слиться и это норма…
  • Esperus2006
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    Esperus2006-Фото
    Цитата: AlpenFlow
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
    Вы в первый раз велоспорт открыли ? Однодневка же, смысл финишировать, сделал дело, и сходи
  • Sezar
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (6)
    Sezar-Фото

    Так он маленький еще. Для серьезных побед. И, да, команда для побед не самая лучшая. 

  • AlpenFlow
    Tour of Leuven - Memorial Jef ... (7)
    AlpenFlow-Фото
    А по какой причине половина пелотона не финишировала?
  • SportSpirit
    Хуан Аюсо продлил контракт с в ... (6)
    SportSpirit-Фото

    На испанской однодневке, которую Аюсо на днях выиграл от Боры ехали Хиндли-Келдерман-Бухман-Конрад, много крепких середнячков пелотона и мотивированных испанцев во главе с Вальверде. Так что победа вполне соотвествует статусу "first world tour". 

     

    Да, самый длинный контракт в пелотоне. Но, возможно, шейхам нужно "слить" много денег именно сейчас) бизнес, ничего личного. 

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