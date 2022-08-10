Филиппо Дзана и Крис Харпер – новые велогонщики команды BikeExchange-Jayco

Чемпион Италии Филиппо Дзана и австралийский гонщик Крис Харпер начнут выступать в команде BikeExchange-Jayco с 2023 года

23-летний чемпион Италии Филиппо Дзана (Filippo Zana) и 27-летний австралийский велогонщик Крис Харпер (Chris Harper) пополнят состав австралийской велокоманды Мирового тура BikeExchange-Jayco в 2023 году.

Ставший в июне этого года чемпионом Италии в групповой гонке, Филиппо Дзана последние три года выступал в команде 2022Bardiani-CSF-Faizane. На его счету победы генеральной классификации многодневных гонок Sazka Tour и Adriatica Ionica Race. Филиппо Дзана заключил с командой трёхлетний контракт. Несмотря на свой возраст, Дзана трижды принимал участие в Джиро д’Италия.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Команда всегда выделяется, когда в ней выступает чемпион страны. Мы рады, что в следующем сезоне с нами будет Филиппо. Ему только 23, но у него уже огромный опыт. Мы им давно интересовались, считаем его гонщиком с блестящим будущим. Он много раз демонстрировал, что может выступать на самом высоком уровне, что в этом году доказала его фантастическая победа в групповой гонке чемпионата Италии.

Мы продолжаем развивать и усиливать команду на Гранд-туры, и Филиппо сыграет в этом важную роль. Надеемся, его ценный вклад поможет добиться нам ещё больших успехов».

Филиппо Дзана: «Присоединиться к такой сильной команде как GreenEDGE Cycling – моя мечта. Она была со мной с тех пор, как в шесть лет я увлёкся велоспортом, я мечтал стать гонщиком одной из лучших команд пелотона. Меня захлёстывают эмоции. Теперь я мотивирован ещё больше тренироваться и продолжать развиваться, чтобы оправдать доверие BikeExchange-Jayco, доверие Брента и персонала команды. У нас много целей, постараемся их достичь.

Конечно, для меня важен следующий год, потому что я буду выступать в майке чемпиона Италии.

Благодарю всех, кто поддерживал меня и помогал в моей карьере, в которой начинается новая глава. Не могу дождаться нового старта, чтобы доказать, что я не зря много работал в эти годы».

Контракт с Крисом Харпером подписан до конца 2024 года. Последние три сезона австралийский гонщик выступал в команде Jumbo-Visma, с ним команда заключила контракт до конца 2024 года. Травмы и болезни не дали Крису Харперу выступать в полную силу, в домашней команде BikeExchange-Jayco уроженец Мельбурна начнёт новую главу карьеры.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Нам всегда приятно встречать в команде австралийские таланты. У нас уже выступают несколько молодых гонщиков, которые начали с нами карьеру на уровне Мирового тура. Надеемся, что мы сможем помочь им прогрессировать. Но Крис уже хорошо проявил себя, он опытный гонщик, поэтому мы очень рады приветствовать его в команде.

Он уже хорошо знаком со многими гонщиками и персоналом, так как он из Австралии. Мы слышали о нём только хорошее, видели, что он был ценным доместиком на крупнейших гонках. С нетерпением ждём начала работы с ним, уверены, что он усилит команду на гонках с пересечённым рельефом».

Крис Харпер: «Очень рад присоединиться к команде BikeExchange-Jayco на два предстоящих сезона. Я австралиец, всегда восхищался этой командой, очень уважаю персонал и гонщиков команды. С нетерпением жду начала новой главы моей карьеры, постановки новых целей. Надеюсь, смогу внести вклад в успехи команды».