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Лукас Пёстльбергер переходит в велокоманду BikeExchange-Jayco

Лукас Пёстльбергер подписал двухлетний контракт с велокомандой BikeExchange-Jayco

 

 

  30-летний австрийский велогонщик Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger) подписал двухлетний контракт с велокомандой BikeExchange-Jayco. С 2016 по 2022 год Лукас Пёстельбергер выступал в команде Bora-hansgrohe. За это время он одержал 5 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия, этап Критериума Дофине, этап Тура Австрии.

 

  В пресс-релизе команды BikeExchange-Jayco говорится, что универсальность Лукаса Пёстльбергера позволит усилить состав на классиках, в спринтерских поездах и на Гранд-турах.

 

Лукас Пёстльбергер переходит в велокоманду BikeExchange-Jayco

Photo (c) Bora-hansgrohe Team

 

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange-Jayco: «Сильный гонщик-универсал всегда очень важен для команды, так как может внести вклад в гонках разного плана, что мы много раз наблюдали в случае Пёстльбергера.

 

  Мы усиливаем состав на 2023 год и далее, потому что нацелены на борьбу за генеральную классификацию в многодневных гонках, а также хотим прогрессировать на классиках и совершенствовать спринтерский поезд. Поэтому нам было важно подписать контракт с опытным Лукасом Пёстльбергером.

Он многое может дать команде. Уверен, он поделится своим богатым опытом с другими гонщиками команды. Он знает, как побеждать, мы рады, что увидим его в гонках в цветах BikeExchange-Jayco».

 

  Лукас Пёстльбергер: «С большим нетерпением жду перехода в команду BikeExchange-Jayco. Для меня это совершенно новая страница карьеры, очень рад её начать. Я всегда держал связь с этой командой, знаком со многими людьми из GreenEDGE Cycling, как гонщиками, так и персоналом. Мы всегда относились друг к другу с большим уважением.

  Когда был моложе, GreenEDGE уже была командой, которой я восхищался. Новая страница открывает передо мной новые возможности. Надеюсь, вместе мы сможем достичь великолепных результатов. Не могу дождаться первого старта!»

 

 

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Теги к статье: Лукас Пёстльбергер Lukas Postlberger BikeExchange-Jayco

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Комментарии

  • Earl57
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (10)
    Earl57-Фото

    Пишут, что есть видеозапись, на которой видно что Матье никого не бил и не толкал. Судя по этому видео две девочки из трех в возрасте 12, 13 и 14 лет пока родители спали играли в игру "постучи и убегай". То есть стучали в дверь и отбегали. Матье проводил девочек в их номер и безуспешно пытался объясниться с какой-то женщиной, по-видимому их матерью. Они ругались с использованием ненормативной лексики (с обоих сторон), но рукоприкладства не было. Женщина вела себя агрессивно, типа ничего не докажете...

    Теперь этим делом будут заниматься юристы Альпецина.

     

  • Серафим
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (10)
    Серафим-Фото

     Ох уж эти фламандцы, что бельгийцы, что голлвндцы. Иногда даже удивляюсь, вроде северяне, а горячие и вспыльчивые, как финские кавказские, тоже горячие парни. Чуть что, сразу в потасовку. Помню, Жильберу за демонстрацию среднего пальца в драке его-же и сломали.

  • Гонщик
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (7)
    Гонщик-Фото

    Видимо лицензия на уколы закончилась ... 

     

     



    Цитата: Kay82
    У Погачара будет хоть шанс в этом году
    Погочар сдулся и превратился в обычного генеральщика, а был супермэном на протяжении двух лет. 

  • Kay82
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (7)
    Kay82-Фото

    У Погачара будет хоть шанс в этом году

  • RVL
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (10)
    RVL-Фото

    вызови сразу третье лицо ответственное за его спокойствие- консьержа, полицию ...реши вопрос спокойно. личные стычки-это всегда нервы, иногда и синяки

    МВДП хороший гонщик, но здесь поступил по человечески понятно, но по сути неоправданно

  • RVL
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (7)
    RVL-Фото

    мог бы пока тепленький и форма звенит и ломбардию постараться...

    как пойдет следующий сезон одному богу известно (и отчасти лефевру) 

  • Shalam s Urala
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (7)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: SVS
    Пусть интрига "Эвенепул и Тур" подождёт подходящего для Ремко маршрута.

    ждать от Тура подходящего маршрута - так себе для человека, который демонстрирует и природные данные, и амбиции протолкаться в ряд легенд велоспорта. без Тура тут - никак. не припомню кто из пантеона ждал подходящего маршрута. ну, Сэр, допускаем, - "дождался". но он легенда, т.к. по ттх вообще никогда не должен был взять Тур. и взял его интеллектом и монашеской упоротостью. таких ещё поискать. и это точно не вариант бельгийца

    казалось бы, вот только что ослепил всех бриллиант, который "пришёл всерьёз и надолго", лихо взял 2 Тура, а с третьим вдруг что-то пошло не так.. всё слишком сиюминутно и, возможно, лучшая стратегия - "куй железо, не отходя от кассы" ©

  • SVS
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (7)
    SVS-Фото

    Ну, ИМХО, Лефевр теперь дует на воду :). Падение Ремко, долгое восстановление и неудачная Джиро задержали его восхождение, а Лефевру стоили, небось пары седых волос. Многие посмеивались, мол, столько надежд, а на выходе... Но выход подоспел в конце 2022-го :).

    И теперь, ИМХО, важно не дать сломать ничего. Зачем спешить? Пусть интрига "Эвенепул и Тур" подождёт подходящего для Ремко маршрута.

    "Нет, мы медленно спустимся с горы и отымеем всё стадо.." :).

    Лично мне было бы очень интересно увидеть его на Туре.

  • Виктор Сироткин
    Матье ван дер Пул покинул Авст ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото

    надеюсь, действительно всё подстроено. Тем более Матьё сам говорит что никого не толкал. Должна быть видеозапись происходящего в коридоре отеля.
    Хоть велосипедисты и добрые гармоничные люди, но команды теперь будут в 10 раз больше думать об обеспечении их безопасности от таких бытовых инцидентов.
    Как бы там ни было, пусть это останется примером неправильного действия в конфликтной ситуации. И необходимо помнить и понимать, что поведение детей не нужно воспринимать за чистую монету, т.к. это лишь реакция их неокрепшей психики на этот извращённый мир, с которым даже мы взрослые не понимаем что делать.

  • velodoctor
    Ремко Эвенепул не поедет класс ... (7)
    velodoctor-Фото

    Скорее Патрик его сам мишенью сделает.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
10 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2081

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