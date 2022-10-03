Лукас Пёстльбергер переходит в велокоманду BikeExchange-Jayco

Лукас Пёстльбергер подписал двухлетний контракт с велокомандой BikeExchange-Jayco

30-летний австрийский велогонщик Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger) подписал двухлетний контракт с велокомандой BikeExchange-Jayco. С 2016 по 2022 год Лукас Пёстельбергер выступал в команде Bora-hansgrohe. За это время он одержал 5 побед, в том числе выиграл этап Джиро д’Италия, этап Критериума Дофине, этап Тура Австрии.

В пресс-релизе команды BikeExchange-Jayco говорится, что универсальность Лукаса Пёстльбергера позволит усилить состав на классиках, в спринтерских поездах и на Гранд-турах.

Photo (c) Bora-hansgrohe Team

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды BikeExchange-Jayco: «Сильный гонщик-универсал всегда очень важен для команды, так как может внести вклад в гонках разного плана, что мы много раз наблюдали в случае Пёстльбергера.

Мы усиливаем состав на 2023 год и далее, потому что нацелены на борьбу за генеральную классификацию в многодневных гонках, а также хотим прогрессировать на классиках и совершенствовать спринтерский поезд. Поэтому нам было важно подписать контракт с опытным Лукасом Пёстльбергером.

Он многое может дать команде. Уверен, он поделится своим богатым опытом с другими гонщиками команды. Он знает, как побеждать, мы рады, что увидим его в гонках в цветах BikeExchange-Jayco».

Лукас Пёстльбергер: «С большим нетерпением жду перехода в команду BikeExchange-Jayco. Для меня это совершенно новая страница карьеры, очень рад её начать. Я всегда держал связь с этой командой, знаком со многими людьми из GreenEDGE Cycling, как гонщиками, так и персоналом. Мы всегда относились друг к другу с большим уважением.

Когда был моложе, GreenEDGE уже была командой, которой я восхищался. Новая страница открывает передо мной новые возможности. Надеюсь, вместе мы сможем достичь великолепных результатов. Не могу дождаться первого старта!»