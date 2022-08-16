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Элмар Рейндерс с 23 августа гонщик велокоманды BikeExchange-Jayco

30-летний Элмар Рейндерс подписал контракт с  велокомандой BikeExchange-Jayco до 2024 года

 

 

  Велокоманда BikeExchange-Jayco объявила, что с 23 августа в составе команды будет выступать 30-летний велогонщик Элмар Рейндерс (Elmar Reinders), контракт с которым заключён до конца 2024 года. Спринтер из Нидерландов одержал в этом сезоне 5 побед на континентальном уровне, он усилит команду BikeExchange-Jayco в спринтах и на классиках.

 

 GreenEDGE Cycling надеется, что опыт Рейндерса в голландских и бельгийских гонках внесёт ценный вклад в борьбу команды в спринтах в ближайшем сезоне.

 

 

Элмар Рейндерс с 23 августа – гонщик велокоманды BikeExchange-Jayco

Photo (c) Riwal Cycling Team

 

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «В этом сезоне мы сделали большой шаг вперёд с нашей спринтерской командой, хотим продолжать прогрессировать в этой дисциплине следующие два года.

 

  Такой опытный гонщик как Рейндерс поможет нам двигаться в правильном направлении, усилит спринтерскую группу. Мы очень рады, что можем построить команду вокруг таких спринтеров как Дилан, а также добавить в состав новых талантливых гонщиков. Мы считаем, что Рейндерс идеально впишется в команду. Он впервые будет выступать на уровне Мирового тура, ему многому предстоит научиться, благодаря чему он сможет больше раскрыть свой потенциал».

 

  Элмар Рейндерс: «С большим нетерпением предвкушаю, как стану гонщиком команды BikeExchange-Jayco и буду работать с командой в спринтах и классиках. Для меня это огромная возможность подняться на уровень Мирового тура. Сделаю всё возможное, чтобы этот переход стал успешным. Хочу поблагодарить команду  Riwal Cycling Team за поддержку в течение последних лет.

  Я выбрал команду BikeExchange-Jayco, потому что чувствую, что они поверили в меня, я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы оправдать это доверие команды, которая очень сильно выступает. Надеюсь, мы продолжим вместе с командой расти в следующие сезоны».

 

 

 

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Теги к статье: Элмар Рейндерс Elmar Reinders BikeExchange-Jayco

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