Адам Йейтс: “Рад выступать на любой гонке”

Адам Йейтс о контракте с велокомандой UAE Team Emirates и возможностях

30-летний британский велогонщик Адам Йейтс (Adam Yates) десятый сезон в профессионалах начнёт в третьей в карьере команде – UAE Team Emirates, куда перешёл после двух лет выступления в британской команде INEOS Grenadiers. Адам Йейтс за свою карьеру принял участие в 11 Гранд-турах, его лучшими результатами в общем зачёте было два 4-х места – на Тур де Франс-2016 и Вуэльте Испании-2021.

В 2020 и 2022 на Тур де Франс британский гонщик занял 9-е место. Сейчас Адам Йейтс находится в тренировочном лагере команды UAE Team Emirates. В интервью он рассказал, как заключил трёхлетний контракт и какие перспективы видит для себя в новой команде.

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Адам Йейтс: «В команде один гонщик-суперзвезда и много молодых ребят с большим потенциалом и высокими результатами. Но нельзя всё время выступать только с одним лидером. В наши дни важен запасной гонщик, кто знает, вдруг кто-то травмируется или заболеет. На этот случай им нужен я, тогда я смогу выйти вперёд.

Смена команды не означает, что я снизил планку. Мой уровень остался прежним. Но здесь в команде много сильных гонщиков. Как и в INEOS, где мы всегда ехали на Гранд-тур с двумя или тремя вариантами на случай, если кто-то заболеет, получит травму, заразится ковидом. В нынешнее время было бы глупо вкладывать так много денег в гонщиков, не имея запасного варианта.

Я не привередливый, какой бы ни была гонка, она меня захватывает, всегда был таким. Если команда попросит меня помогать другим ребятам, отнесусь с уважением, буду помогать.

Меня привлекло в UAE Team Emirates, что они уже приготовили для меня план, знали, что я буду делать. А для меня самое важное – знать, что от меня хотят, что на меня полагаются, что меня поддержат. В первую встречу обсудили кратко, а затем на следующей неделе не спеша обговорили контракт.

Пока можно только предполагать, какой будет моя программа гонок, хотя, если честно, меня не волнует, куда меня поставят. Я везде буду рад выступать. Конечно, хотелось бы принять участие в крупных гонках, постараться себя проявить. Но посмотрим, календарь надо ещё составить. Из того, что уже обсуждали, понятно, что я начну сезон в Объединённых Арабских Эмиратах. Но насчёт следующих гонок пока не решили.

Почему-то в начале каждого сезона я выступаю хорошо. Ещё до Тура ОАЭ, когда начинал в Валенсии, выиграл там этап (в 2019), а до этого выиграл гонку в Италии, которая была моим первым стартом. Было бы глупо что-то менять. Даже тренеры команды UAE Team Emirates мне сразу сказали: “Делай, что всегда делал”. Я не молодой гонщик, поэтому понимаю, что мне необходимо. Просто иногда меня нужно подтолкнуть, чтобы я выдал свой максимум.

В детстве мечтаешь поднять руки в победном жесте, а не о том, что выпадешь. Так что, я выкладываюсь на сто процентов в любой гонке. Возможно, на Гранд-турах я не был в идеальной готовности, но когда я на пике, то соперничаю с сильнейшими. И пока продолжаю ставить цели, результаты придут.

В этом году не повезло, что в ключевые моменты сезона я болел, не будь этого, выступал бы намного лучше. Но взгляните на Ричи Порта. Он не выиграл Гранд-тур, но побеждал почти в каждой недельной гонке календаря. Нельзя отрицать, что он – один из лучших гонщиков на недельные гонки в мире.

Я попросил поставить меня на Тур Германии-2022 даже до того, как посмотрел профили этапов. Гонка проходила в идеальное время года, так случилось, что там оказался один хороший для меня горный этап, очень похожий на этап с Джебель-Хафит (Jebel Hafeet). Если гонка с подходящим профилем стоит в подходящее время, я могу показать результат. Будет очень интересно, если так же получится и в этой команде».