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Адам Йейтс: “Рад выступать на любой гонке”

Адам Йейтс о контракте с велокомандой UAE Team Emirates и возможностях

 

 

  30-летний британский велогонщик Адам Йейтс (Adam Yates) десятый сезон в профессионалах начнёт в третьей в карьере команде – UAE Team Emirates, куда перешёл после двух лет выступления в британской команде INEOS Grenadiers. Адам Йейтс за свою карьеру принял участие в 11 Гранд-турах,  его лучшими результатами в общем зачёте было два 4-х места – на Тур де Франс-2016 и Вуэльте Испании-2021.

 

  В 2020 и 2022 на Тур де Франс британский гонщик занял 9-е место. Сейчас Адам Йейтс находится в тренировочном лагере команды UAE Team Emirates. В интервью он рассказал, как заключил трёхлетний контракт и какие перспективы видит для себя в новой команде.

 

Адам Йейтс: “Рад выступать на любой гонке”

Photo (c)  UAE Team Emirares

 

  Адам Йейтс: «В команде один гонщик-суперзвезда и много молодых ребят с большим потенциалом и высокими результатами. Но нельзя всё время выступать только с одним лидером. В наши дни важен запасной гонщик, кто знает, вдруг кто-то травмируется или заболеет. На этот случай им нужен я, тогда я смогу выйти вперёд.

 

  Смена команды не означает, что я снизил планку. Мой уровень остался прежним. Но здесь в команде много сильных гонщиков. Как и в INEOS, где мы всегда ехали на Гранд-тур с двумя или тремя вариантами на случай, если кто-то заболеет, получит травму, заразится ковидом. В нынешнее время было бы глупо вкладывать так много денег в гонщиков, не имея запасного варианта.

 

  Я не привередливый, какой бы ни была гонка, она меня захватывает, всегда был таким. Если команда попросит меня помогать другим ребятам, отнесусь с уважением, буду помогать.

 

  Меня привлекло в UAE Team Emirates, что они уже приготовили для меня план, знали, что я буду делать. А для меня самое важное  – знать, что от меня хотят, что на меня полагаются, что меня поддержат. В первую встречу обсудили кратко, а затем на следующей неделе не спеша обговорили контракт.

 

  Пока можно только предполагать, какой будет моя программа гонок, хотя, если честно, меня не волнует, куда меня поставят. Я везде буду рад выступать. Конечно, хотелось бы принять участие в крупных гонках, постараться себя проявить. Но посмотрим, календарь надо ещё составить. Из того, что уже обсуждали, понятно, что я начну сезон в Объединённых Арабских Эмиратах. Но насчёт следующих гонок пока не решили.

 

  Почему-то в начале каждого сезона я выступаю хорошо. Ещё до Тура ОАЭ, когда начинал в Валенсии, выиграл там этап (в 2019), а до этого выиграл гонку в Италии, которая была моим первым стартом. Было бы глупо что-то менять. Даже тренеры команды UAE Team Emirates мне сразу сказали: “Делай, что всегда делал”. Я не молодой гонщик, поэтому понимаю, что мне необходимо. Просто иногда меня нужно подтолкнуть, чтобы я выдал свой максимум.

 

  В детстве мечтаешь поднять руки в победном жесте, а не о том, что выпадешь. Так что, я выкладываюсь на сто процентов в любой гонке. Возможно, на Гранд-турах я не был в идеальной готовности, но когда я на пике, то соперничаю с сильнейшими. И пока продолжаю ставить цели, результаты придут.

 

  В этом году не повезло, что в ключевые моменты сезона я болел, не будь этого, выступал бы намного лучше. Но взгляните на Ричи Порта. Он не выиграл Гранд-тур, но побеждал почти в каждой недельной гонке календаря. Нельзя отрицать, что он – один из лучших гонщиков на недельные гонки в мире.

 

  Я попросил поставить меня на Тур Германии-2022 даже до того, как посмотрел профили этапов. Гонка проходила в идеальное время года, так случилось, что там оказался один хороший для меня горный этап, очень похожий на этап с Джебель-Хафит (Jebel Hafeet). Если гонка с подходящим профилем стоит в подходящее время, я могу показать результат. Будет очень интересно, если так же получится и в этой команде».

 

 

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Теги к статье: Адам Йейтс Adam Yates UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Velolife
    Падение Фем Ван Эмпель и Эли И ... (3)
    Velolife-Фото

    Оба травмировали колени. Поэтому покинули солнечную снежную трассу не на ногах или колёсах, а на носилках. 

  • uran
    Падение Фем Ван Эмпель и Эли И ... (3)
    uran-Фото
    Неужели нельзя менее травматичными ограждения делать?
  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Где ВВА и Пидкок?

    К вопросу о том, где Пидкок. Он сегодня стравовский рекорд порвал на Са Калобра. Почти на 2 минуты улучшил предыдущий лучший результат.

    "...22.46 with roughly 6.6wkg! The Ineos Grenadiers headed there with approx 10 riders during their training camp!"

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    я думаю, что велокросс как Олимпийская дисциплина не имеет смысла: в середине февраля все топы измотаны длинным сезоном, у не измотанных начинается подготовка к весенним классикам на шоссе, а ехать на другой конец света ради Олимпийской медали в непонятной дисциплине никто не захочет.
    Велокросс по снегу - это действительно отдельное упражнение. Мне, как постоянному катальцу зимой по снегу на кроссовом велосипеде, это интересно: я знаю как это делать и в прошлом году понимал, почему ФВЭ ехала на этой трассе лучше всех.
    Идеология управления велосипедом на снегу немного иная, мозгу и организму для этого требуется изменить навыки, а за 10-15 часов тренировок это сделать сложно.
    Хоть велокросс и зрелищный вид спорта, но всё-же это некий европейский междусобойчик: не нужно его тянуть на Олимпиаду ради забавы, пусть он останется для истинных ценителей.
  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Pugachev-Фото

    Если честно, в летнюю олимпиаду надо бег на лыжах по асфальту ставить... А зимой вело - это надо на фэтах уж, тогда

  • Pugachev
    Падение Фем Ван Эмпель и Эли И ... (3)
    Pugachev-Фото

    По виду у Изербита судороги были... Это весьма вероятно в такой ситуации... Я вообще не столько болел, сколько беспокоился про падения.... 

     

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Виктор Сироткин-Фото
    Риск разложиться потому и вырос, что почистили лучше: холодный грунт охлаждает снег снизу, а сверху слой снега охлаждает воздух. При высокой влажности этот мелкий слой снега промерзает насквозь, превращаясь в лёд. Почти вся трасса была покрыта коркой льда. Если бы слой снега был больше - он бы был теплее и мягче.
    Но за день до гонки снег был влажный (видимо температура около 0) и, как я думаю, организаторы опасались что это всё может превратиться в мокрую кашу и сняли лишний снег так, что в некоторых местах виднеется грунт.
    А в день гонки температура снизилась до -4 и покрытие оказалось более скользкое и твёрдое.
  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Earl57-Фото
    У ВВА и Пидкока тренировочные лагеря с командами. Валь де Соле они ездили в прошлом году. У Альпецина лагерь раньше был, Ван дер Пул тоже из-за этого пропускал велокросс.
    По снегу они ездят ради продвижения велокросса на ОИ. На летнюю олимпиаду велокросс не берут из-за того что соревнования проходят осенью и зимой. А на зимнюю идут только те виды, которые на снегу и льду. Поэтому и делают этап КМ по снегу.
  • Lex1
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Lex1-Фото

    По мне, снега мало на трассе оставили. В прошлом году было больше снега и то так не падали. 

  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Val d ... (11)
    Freejazz-Фото
    У всех свои приоритеты и терять сезон из-за малозначимой гонки - это повод подумать (травмы ФВЭ и Изербита это подтверждают). Вы ещё раз пересмотрите гонку и проанализируёте состав участников. Где ВВА и Пидкок?
    Может кому такие гонки и нравятся, но я предпочитаю езду по грязи, а не по льду.

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