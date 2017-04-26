Фред Райт: “Мне только 23, лучшие годы впереди”

Фред Райт о балансе, тренировках и целях на 2023 год

Фред Райт (Fred Wright) начал карьеру профессионального велогонщика в 2020 году. Он пока не одержал побед, но с каждым сезоном приближается к этой цели. В 2021 Фред Райт стал серебряным призёром в групповой гонке на чемпионате Великобритании, проиграв Бену Свифту.

В 2022 году 23-летний британский велогонщик команды Bahrain Victorious финишировал 2-м на 13-м этапе Тур де Франс, проиграв спринт Мадсу Педерсену (Trek-Segafredo), на Вуэльте Испании-2022 снова проиграл Мадсу Педерсену спринт на 19-м этапе, а на 5-м и 7-м этапе боролся за победу из отрыва и финишировал 3-м, занимал 4-е место на 13-м и 16-м этапе.

Впервые в карьере проехав два Гранд-тура за сезон, на Тур де Франс и Вуэльте Испании Фред Райт 12 раз финишировал в топ-10 на этапах, не только в спринтерской борьбе, но и в разделке.

На Играх Содружества Фред Райт занял в разделке 2-е место, проиграв Роану Деннису, а в групповой гонке на Играх Содружества финишировал 5-м. Впервые в карьере Фред Райт вошёл в десятку сильнейших и на классике – Монументе – финишировал 7-м на Туре Фландрии-2022.

В интервью VeloNews Фред Райт признался, что после 66 гоночных дней и 11 000 километров, пройденных в гонках, в межсезонье позволяет себе полностью расслабиться – в этом году он съездил отдохнуть в Грецию, потакал своей давней страсти к Lego, читал, занимался выпечкой и … не отказывал себе в спиртном. Фреду Райту нравится возвращаться к работе, когда чувствует, что совсем потерял форму.

7-е место на Туре Фландрии британский велогонщик считает подтверждением своих возможностей и мечтает стать одним из ключевых гонщиков команды Bahrain Victorious на классиках и в борьбе за этапы на многодневных гонках.

Фред Райт: «В межсезонье люблю доходить до того предела, кода чувствую себя таким толстым и недовольным собой, что хочу вернуться на велосипед. Поэтому не касался велосипеда все четыре недели. Хотел, чтобы ужасно захотелось крутить педали. Протяжённость такого перерыва у меня меняется каждый год – иногда это три недели, иногда шесть. В этом году ощутил тот самый настрой через четыре недели.

У меня появилась привычка выпивать, наверное, больше, чем позволяет себе обычный человек. И я точно съел много всякой дряни. Скажу так, - все четыре недели наслаждался жизнью, сколько мог. И после четырёх недель полного отключения отчаянно захотел вернуться на велосипед. Я наслаждался каждой минутой отдыха, но после такого долгого перерыва хотелось вернуться к рутине, снова почувствовать себя здоровым.

Когда появляется время, надо стараться взять из него максимум. Невозможно быть включённым в работу весь год. Нужен баланс. Это положительно влияет на подход к тренировкам. Нет смысла постоянно быть наполовину включённым. Ты должен быть или «выключен» или «включён».

Тренировки меня увлекают, мне просто нравится долго ездить на велосипеде. Но хочется не просто хорошо кататься каждый день, а хорошо выступать в гонках. Это я себе повторяю, чтобы не увлекаться. Чувствую, что зимой мне надо оторваться по полной, чтобы потом полностью посвятить себя подготовке к классикам».

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Фред Райт вернулся к тренировкам в начале ноября, в том числе работал в тренажёром зале, а в последнюю неделю ноября набрал 20 часов по дорогам северной Англии, где тренировался с друзьями – Джеком Стюартом из команды Groupama-FDJ и британским чемпионом в критериумах Мэттом Бостоком (Matt Bostock (WiV Sungod). Велокоманда Bahrain Victorious продлила контракт с Фредом Райтом до конца 2025 года. Британский велогонщик нацелен на Тур Фландрии и Париж-Рубэ и уверен, что Bahrain Victorious – идеальная для него команда для дальнейшего прогресса.

Фред Райт: «Мне только 23, лучшие годы впереди. В этот сезон прошёл довольно хорошо, и прошлый тоже. Я всё ещё учусь, всё ещё совершенствуюсь, и очень интересно, куда это может привести. 7-е место на Туре Фландрии стало почти тем самым подтверждением сил, которого раньше не видел. В конце 2021 года у меня было несколько коротких вспышек, говоривших, что дела идут хорошо, но Фландрия стала настоящим «тем самым» моментом.

Думаю, сезон за сезоном вносят вклад в развитие. Если вспомнить эмоциональные моменты – потрясающе было находиться в лидирующей группе на Туре или Вуэльте, это была сбывшаяся мечта. Но с технической точки зрения в этих моментах аккумулировались все мои тренировки за два года, неуклонный прогресс, который можно было прочувствовать.

Я нашёл в команде своё место, получил поддержку. С теми планами, которые мы ставим на ближайшие годы, эта команда мне идеально подходит. Никогда в этом не сомневался. Не думаю, что что-то выиграю в потенциально лучшей команде с более сильными гонщиками. Я хочу стать ключевым гонщиком команды в борьбе за этапы и на классиках. Думаю, в этом направлении я сильно прогрессировал.

Когда получил контракт с Bahrain Victorious, с трудом осознал, что он реален, потому что это было единственное предложение. А теперь я – один из ключевых гонщиков. Даже странно это говорить. С нетерпением жду следующие несколько лет.

В этом году много раз подходил к победе, поэтому не вижу причин, почему не смогу повторить это в следующем году. Главное, пользоваться опытом, который уже есть. Мне нравится, как прошёл этот сезон, хочу, чтобы таких сезонов было больше.

Цель – выйти в форму, чтобы летать на Туре Фландрии и Париж-Рубэ, потом отдохнуть и снова летать на Тур де Франс и чемпионате мира, потом ещё один перерыв, и, может быть, ещё один выход на пик формы в конце сезона. Трудно трижды набирать форму, но как раз здесь важен баланс, умение правильно отключаться и включаться».