Лучший велосипедист и велосипедистка по итогам сезона 2022 года

Лучших велосипедистов определяет UCI World ranking. Рейтинг основан на результатах всех гонок, проводимых UCI. Очки начисляются в соответствии с позициями, которые спортсмены заняли на финише каждой из гонок. Мировой рейтинг учрежден в 1994 г. Сайт с прогнозами на спорт sportotvet предлагает актуальную информацию о лидерах велоспорта среди мужчин и женщин.

Лучший велосипедист 2022

Мировой рейтинг возглавляет Тадей Погачар с 5131 баллом. Это словенский велогонщик 1998 г. р., выступающий за команду UCI WorldTeam UAE Team Emirates. Он одержал победу в Тур де Франс в 2020 и 2021 годах, а в этом сезоне поднялся на вторую ступень подиума французского Гранд-тура.

В этом сезоне на счету Тадея Погачара 16 побед.

Он второй год подряд стал победителем классики-Монумента Ломбардия, выиграл три этапа Тур де Франс, общий зачёт трёх недельных гонок – Тура Объединённых Арабских Эмиратов, Тиррено-Адриатико и Тура Словении, а также впервые в карьере выиграл классику Страде Бьянке, вошёл в топ-5 на Монументе Милан-Сан-Ремо, финишировал 4-м на Монументе Тур Фландрии. Для многих гонщиков лишь победы на Ломбардии хватило бы, чтобы считать карьеру успешной, но для Тадея Погачара это лишь один из его блестящих сезонов.

Погачар, прозванный мировыми СМИ «звездой Поги», превзошел своего соотечественника Приможа Роглича, который также является одним из лучших шоссейных велогонщиков мира.

Лучшая велосипедистка в 2022 году

Аннемик ван Флётен из команды Movistar возглавила Мировой рейтинг женщин-велогонщиц в 2022 году, завершив сезон с 4 683 очками.

Нидерландская велогонщица выиграл все три женских версии Гранд-туров - Джиро - Giro d'Italia Donne, Тур де Франс - Tour de France Femme и Вуэльты - Ceratizit Challenge by La Vuelta.

Аннемик ван Флётен также взяла золото в групповой гонке чемпионата мира в Вуллонгонге. Её участие в этом виде оказалось под вопросом после столкновения и травмы локтя во время смешанной эстафеты. Аннемик ван Флётен стартовала в групповой гонке как помощница своих сокомандниц по сборной Нидерландов, но в итоге выиграла гонку, атаковав на финальном километре.

Аннемик Ван Флётен объявила, что завершит карьеру в конце следующего сезона.

Источник: https://sportotvet.ru/