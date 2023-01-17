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Лучший велосипедист и велосипедистка по итогам сезона 2022 года

Лучший велосипедист и велосипедистка по итогам сезона 2022 года

 

 

 

 

  Лучших велосипедистов определяет UCI World ranking. Рейтинг основан на результатах всех гонок, проводимых UCI. Очки начисляются в соответствии с позициями, которые спортсмены заняли на финише каждой из гонок. Мировой рейтинг учрежден в 1994 г. Сайт с прогнозами на спорт sportotvet предлагает актуальную информацию о лидерах велоспорта среди мужчин и женщин.

 

 

Лучший велосипедист 2022

 

Лучший велосипедист и велосипедистка по итогам сезона 2022 года

 

 

  Мировой рейтинг возглавляет Тадей Погачар с 5131 баллом. Это словенский велогонщик 1998 г. р., выступающий за команду UCI WorldTeam UAE Team Emirates. Он одержал победу в Тур де Франс в 2020 и 2021 годах, а в этом сезоне поднялся на вторую ступень подиума французского Гранд-тура.

В этом сезоне на счету Тадея Погачара 16 побед.

 

  Он второй год подряд стал победителем классики-Монумента Ломбардия, выиграл три этапа Тур де Франс, общий зачёт трёх недельных гонок – Тура Объединённых Арабских Эмиратов, Тиррено-Адриатико и Тура Словении, а также впервые в карьере выиграл классику Страде Бьянке, вошёл в топ-5 на Монументе Милан-Сан-Ремо, финишировал 4-м на Монументе Тур Фландрии. Для многих гонщиков лишь победы на Ломбардии хватило бы, чтобы считать карьеру успешной, но для Тадея Погачара это лишь один из его блестящих сезонов.

 

  Погачар, прозванный мировыми СМИ «звездой Поги», превзошел своего соотечественника Приможа Роглича, который также является одним из лучших шоссейных велогонщиков мира.

 

Лучшая велосипедистка в 2022 году

 

Лучший велосипедист и велосипедистка по итогам сезона 2022 года

 

 

  Аннемик ван Флётен из команды Movistar возглавила Мировой рейтинг женщин-велогонщиц в 2022 году, завершив сезон с 4 683 очками. 

 

Нидерландская велогонщица выиграл все три женских версии Гранд-туров - Джиро - Giro d'Italia Donne, Тур де Франс - Tour de France Femme и Вуэльты - Ceratizit Challenge by La Vuelta.

 

  Аннемик ван Флётен также взяла золото в групповой гонке чемпионата мира в Вуллонгонге. Её участие в этом виде оказалось под вопросом после столкновения и травмы локтя во время смешанной эстафеты. Аннемик ван Флётен стартовала в групповой гонке как помощница своих сокомандниц по сборной Нидерландов, но в итоге выиграла гонку, атаковав на финальном километре.

 

Аннемик Ван Флётен объявила, что завершит карьеру в конце следующего сезона.

 

Источник: https://sportotvet.ru/

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Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (9)
    Виктор Сироткин-Фото
    Поставил Сагана в голосовалке PCS значительно выше ВВА
  • SVS
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (9)
    SVS-Фото
    Не совсем. Со Скай всё происходило на наших глазах. И тому, кто наблюдал постепенное изменение неписанных правил не сложно сделать вывод о том, почему это произошло. Какая команда доминировала в пелотоне и задавала новые стандарты.

    Согласен, тут невозможно без большой работы ДОКАЗАТЬ, что Скай виноват в инициации этих изменений. Но я и uran (хотя за него я могу лишь предполагать) лишь высказываем СВОЮ точку зрения на процессы и их инициаторов в глобальном смысле, основанную на всём, что видели ранее.
  • Earl57
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (9)
    Earl57-Фото

    То есть для того, чтобы приплетать Скай, доказательств не не нужно. Достаточно внутреннего убеждения.
    А вот в других случаях нужны неопровержимые доказательства... Очень удобная позиция.

  • SVS
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (9)
    SVS-Фото
    Не люблю слухов и домыслов. Даже, если из соцсетей :).

    "...словно мухи тут и там ходят слухи по домам а беззубые старухи их разносят по умам..." (с) Высоцкий.

    "Сам он этого, естественно, не признает." - очень коварная формулировка. Получается, вроде бы правда, но "не признаёт". Раньше такими в органах пользовались.

    ИМХО, точнее сказать так - "Сам он такого, естественно никогда не говорил".

    Не обижайтесь, но реально, слухи - это только слухи. Solo voci...
  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (31)
    sixpack-Фото

    ща за зп Лопеса Астана нанимает Кинтану с Кэвом. На двоих они выигрывают несколько этапов ГТ и еще какую-то мелочь. профит! ))

  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (31)
    sixpack-Фото
    если бы Лопес не заплатил налоги, его бы судили за неуплату налогов. А вот осуждение за доп не помогает вернуть налоги, ровно наоборот.
  • sixpack
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (31)
    sixpack-Фото

    -- не там --

  • Earl57
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (9)
    Earl57-Фото
    Там люди высказали предположение, что Саган обиделся на ВВА из-за прошлогоднего голосования на PSC на самого любимого гонщика. Саган всегда очень гордился званием самого любимого гонщика, пусть даже неофициальным. И потеря этого титула его больно ударила по его самолюбию. Сам он этого, естественно, не признает. Возможно, если бы он остался не вторым, а десятым, например, или разница в количестве полученных голосов была более значительной, Петеру было бы не так обидно... Версия не моя, а народная, из социальных сетей.
  • SVS
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (9)
    SVS-Фото
    Прямой связи нет. Но неписанные правила и атмосфера поменялись. С подачи самизнаетекакой команды. Кто-то ещё помнит, как пелотон вставал, когда с лидером гонки случалась беда...
  • SVS
    Петер Саган: “Если бы не был г ... (9)
    SVS-Фото

    Признавая силу и успехи ВВА тем не менее - отношусь к нему насторожено. После случая с Жужу, которого не предупредили (не обязаны, но...) - особенно. А вот Сагана, напротив - уважаю. Всё, что можно ему предъявить - было только в зоне спринта, где все волки. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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