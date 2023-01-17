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Энрик Мас о преодолении страха прохождения спусков и возвращении уверенности

Энрик Мас: «Тур де Франс-2022 был кошмаром"

 

  Энрик Мас завершил сезон 2022 года с призовым местом на Вуэльте Испании, где занял 2-е место, победой на классике Джиро делл’Эмилия и призовым 2-м местом на классике – Монументе Ломбардия.

 

  Но первую часть сезона, где были падения и сходы с Тиррено-Адриатико, Критериума Дофине и Тур де Франс, 27-летний испанский велогонщик команды Movistar в интервью Cyclingnews назвал «катастрофой», а воспоминания о Тур де Франс с радостью бы удалил из памяти. Падения в начале сезона заставили Энрика Маса усомниться в себе, он рассказал, что хотя не получил серьёзных травм, чувствовал себя так, будто впервые в жизни едет на велосипеде.

 

 Энрик Мас признался, что уверенность в себе, которая помогла ему занять высокие места на  Вуэльте Испании и Ломбардии, ему вернули тренер, психолог и эксперт по прохождению спусков.

 

 

  Энрик Мас: «Это была катастрофа. Тур де Франс? Лучше всего стереть его из памяти, потому что от начала до конца это был кошмар. Иногда чувствовал себя так, будто впервые в жизни сел на велосипед. Растерял всю уверенность. Начал паниковать, боялся каждого поворота. Сомнения закрадывались в голову и побеждали. Голова командовала, что надо тормозить, а не проходить повороты на скорости 80 км/ч. Трудно объяснить, но когда появляются мысли, что тебе надо что-то сделать, ты это делаешь.

 

  И мне было не так важно, сколько времени я на этом терял, — волновала только безопасность, потому что иногда я едва мог контролировать велосипед. Когда сошёл с Тур де Франс (прим. VeloLIVE – из-за ковида), сам Тур мне уже был неважен. Я хотел финишировать, злился, что мне это не удалось, но уже начинал думать о Вуэльте Испании-2022.

 

  Я не знал, насколько сильно повлияет на меня ковид, но, к счастью, хорошо восстановился, набрал одну из лучших форм в своей жизни.

 

  После Тура на несколько дней я отказался от велосипеда, а потом вернулся к работе. Тот месяц между Туром и Вуэльтой я работал в связке с психологом, экспертом по спускам и с тренером. Они мне очень помогли.

 

  В Андорре много гор, каждый раз, если ты поднимаешься, то приходится спускаться. Так я спускался снова и снова, потом мы обсуждали, как я их прошёл, что сделал правильно, что плохо. И опять всё начинал заново.

 

  Когда теряешь уверенность в себе, важную роль играет техника – как проходить повороты, как распределять вес. Постепенно всё изменилось.

На Вуэльте спуски уже не были проблемой. В Астурии попался один особенно коварный спуск, но так как опасность была видна всем, все прошли его осторожно. Таких проблем, как на Туре, у меня уже не было.

 

  Результаты (Вуэльты Испании и Ломбардии), конечно, придали уверенности. Я на правильном пути. Постепенно подхожу всё ближе, однажды, надеюсь, буду на уровне соперников.

 

  Продолжу упорно работать, наслаждаться тем, что много работаю. С каждым годом я становлюсь чуть сильнее, думаю, мне ещё есть куда расти. В этом году чувствовал, что моя форма лучше, чем когда-либо, не только в тот период, когда были результаты, а весь год. Показатели тоже пошли вверх. Ещё немного прогресса, немного больше уверенности, чуть больше опыта, и я смогу добиться целей».

 

 

  Энрику Масу помогла и работа с психологом. Каждая из сессий длилась по часу, обсуждались все темы, а целью было вернуть радость жизни. Помимо психолога Энрика Маса поддерживали товарищи по команде Movistar, особенно Хосе-Хоакин Рохас, который рассказал о состоянии Маса в интервью Cyclingnews:

 

  «Вся команда ему помогала, прежде всего, психологически, потому что, думаю, именно в этом он нуждался больше всего. Он был в отличной форме, но ему надо было сделать шаг назад. Я в свои 37 лет старался передать ему часть своего спокойствия, вдохновить его, чтобы он снова почувствовал радость от езды на велосипеде.

 

  Он влюблён в велоспорт, как и все мы, но, возможно, иногда надо перестать на сто процентов концентрироваться на профессиональных аспектах, а просто с радостью крутить педали, уделять время семье и друзьям. Думаю, когда он по-настоящему расслабился, ситуация начала выправляться. Он без давления проехал Вуэльту, стал тем самым Энриком, которого мы все знаем и любим – вышел на свой уровень, улыбался и хорошо выступал.

 

  Энрик на первый взгляд кажется слишком серьёзным, но я делил с ним комнату в этом году. Он очень открытый, любит шутить, прямо говорит, если что-то хочет. С теми результатами, которые он показал в конце года, следующий сезон он начнёт с другим настроем – с уверенностью, что может добиться невероятных результатов».

 

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Теги к статье: Энрик Мас Enric Mas Movistar

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Комментарии

  • poshtet
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (10)
    poshtet-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Жаль Роглича, из-за какого-то недофинишëра, очень серьёзно пострадал, на Джиро ехать никакого смысла, если вообще сможет набрать былые кондиции. 
    И этим недофинишером был именно Роглич.
    Лучше туда ешь... 
    Давай вместе поедим и посмотрим кто там недофинишерhttps://www.youtube.com/shorts/78XS9JsW4Xw

    Самое интересное (и важное) было до вашего ролика с ютуба. Здесь же показаны последствия. Если же смотреть весь финиш целиком - то видно, что Роглич старался зацепиться за финиширующую группу, и в этот момент эта группа стала смещаться в лево, и именно поэтому этот недофинишер (в борьбе за 4ое место на этапе!) и сбил Роглича (кандидата на победу в ГК)! В былые времена этого недофинишера на следующем же этапе спецом завалили, чтобы он никого больше не покалечил (в борьбе за 4ое место на этапе!).

  • uran
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (10)
    uran-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Жаль Роглича, из-за какого-то недофинишëра, очень серьёзно пострадал, на Джиро ехать никакого смысла, если вообще сможет набрать былые кондиции. 
    И этим недофинишером был именно Роглич.
    Лучше туда ешь... 
    Давай вместе поедим и посмотрим кто там недофинишер https://www.youtube.com/shorts/78XS9JsW4Xw
  • motte
    Пьер Роллан объявил о завершен ... (3)
    motte-Фото
    Один из самых "хитрых", если не самый, в пелотоне. Взлет на Альп д"Юз и белая маечка тдф 2011 года и... А , может, время наше так летит?
  • Yuriy 17
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (26)
    Yuriy 17-Фото

    И некому теперь нам - болелам с обочины - по мордасам надовать!

    Совсем мы теперь обнаглеем без этого Лопеса!

  • aksbor
    Пьер Роллан объявил о завершен ... (3)
    aksbor-Фото

    Только вроде был подающим надежды молодым гонщиком ("Он может выиграть Тур де Франс") и вот уже окончание карьеры...

     

  • motte
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (10)
    motte-Фото

    Цитата: Sezar
    Как говорится не кажи гоп.., итальянские гонки для Ремко непростые, всякое может случиться и хотелось бы серьезных соперников. Того же Власова, Мартинеса, Берналя, Роглича, Томаса.
    Но, уверен, в следующем году Ремко станет еще сильнее, причем заметно.

    Все на тур в следующем году ибо и разделок там нет, карапаз, хиндли, ланда, получается , что , практически, игнор Джиро основными топовыми гонцами.

  • Гонщик
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Жаль Роглича, из-за какого-то недофинишëра, очень серьёзно пострадал, на Джиро ехать никакого смысла, если вообще сможет набрать былые кондиции. 
    И этим недофинишером был именно Роглич.
    Лучше туда ешь... 

  • Esperus2006
    Велокоманда Astana Qazaqstan р ... (26)
    Esperus2006-Фото
    Да уж, откуда не ждали. Итого, за сезон потеряли двух генеральщиков из двух
  • motte
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (10)
    motte-Фото
    Далеко ходить не надо, вуэльта 2012 года, Вальверде лидер и падение, он на попе, а что сделал Скай? Втопил по самые некуда, я считаю, Скай британской академии велоспорта разложил весь пелотон со своей тактикой лома паровоза с бешенным бюджетом, столько парней перемолол и выбросил. Опять эти бритиши-:(
  • poshtet
    Примож Роглич: “Не знаю, поеду ... (10)
    poshtet-Фото

    Цитата: uran
    Цитата: Гонщик
    Жаль Роглича, из-за какого-то недофинишëра, очень серьёзно пострадал, на Джиро ехать никакого смысла, если вообще сможет набрать былые кондиции. 
    И этим недофинишером был именно Роглич.

    Понимаете, раньше (во времена Индурайна, Армстронга, Канчелары...) было уважение в пелотоне к лидерам. Их старались не талкать, ждали если были падения и т.п. Этот инцидент с Рогличем показал, что теперь ничего такого нет... Сравните достижения Роглича и второго участника падения (его имя сейчас мало кто даже вспомнит, а через пару лет - и падавно) и поймите, сколько потеряла гонка из-за этого инцидента. Поэтому недофинишером точно был не Роглич!

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