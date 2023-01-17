Энрик Мас о преодолении страха прохождения спусков и возвращении уверенности

Энрик Мас: «Тур де Франс-2022 был кошмаром"

Энрик Мас завершил сезон 2022 года с призовым местом на Вуэльте Испании, где занял 2-е место, победой на классике Джиро делл’Эмилия и призовым 2-м местом на классике – Монументе Ломбардия.

Но первую часть сезона, где были падения и сходы с Тиррено-Адриатико, Критериума Дофине и Тур де Франс, 27-летний испанский велогонщик команды Movistar в интервью Cyclingnews назвал «катастрофой», а воспоминания о Тур де Франс с радостью бы удалил из памяти. Падения в начале сезона заставили Энрика Маса усомниться в себе, он рассказал, что хотя не получил серьёзных травм, чувствовал себя так, будто впервые в жизни едет на велосипеде.

Энрик Мас признался, что уверенность в себе, которая помогла ему занять высокие места на Вуэльте Испании и Ломбардии, ему вернули тренер, психолог и эксперт по прохождению спусков.

Энрик Мас: «Это была катастрофа. Тур де Франс? Лучше всего стереть его из памяти, потому что от начала до конца это был кошмар. Иногда чувствовал себя так, будто впервые в жизни сел на велосипед. Растерял всю уверенность. Начал паниковать, боялся каждого поворота. Сомнения закрадывались в голову и побеждали. Голова командовала, что надо тормозить, а не проходить повороты на скорости 80 км/ч. Трудно объяснить, но когда появляются мысли, что тебе надо что-то сделать, ты это делаешь.

И мне было не так важно, сколько времени я на этом терял, — волновала только безопасность, потому что иногда я едва мог контролировать велосипед. Когда сошёл с Тур де Франс (прим. VeloLIVE – из-за ковида), сам Тур мне уже был неважен. Я хотел финишировать, злился, что мне это не удалось, но уже начинал думать о Вуэльте Испании-2022.

Я не знал, насколько сильно повлияет на меня ковид, но, к счастью, хорошо восстановился, набрал одну из лучших форм в своей жизни.

После Тура на несколько дней я отказался от велосипеда, а потом вернулся к работе. Тот месяц между Туром и Вуэльтой я работал в связке с психологом, экспертом по спускам и с тренером. Они мне очень помогли.

В Андорре много гор, каждый раз, если ты поднимаешься, то приходится спускаться. Так я спускался снова и снова, потом мы обсуждали, как я их прошёл, что сделал правильно, что плохо. И опять всё начинал заново.

Когда теряешь уверенность в себе, важную роль играет техника – как проходить повороты, как распределять вес. Постепенно всё изменилось.

На Вуэльте спуски уже не были проблемой. В Астурии попался один особенно коварный спуск, но так как опасность была видна всем, все прошли его осторожно. Таких проблем, как на Туре, у меня уже не было.

Результаты (Вуэльты Испании и Ломбардии), конечно, придали уверенности. Я на правильном пути. Постепенно подхожу всё ближе, однажды, надеюсь, буду на уровне соперников.

Продолжу упорно работать, наслаждаться тем, что много работаю. С каждым годом я становлюсь чуть сильнее, думаю, мне ещё есть куда расти. В этом году чувствовал, что моя форма лучше, чем когда-либо, не только в тот период, когда были результаты, а весь год. Показатели тоже пошли вверх. Ещё немного прогресса, немного больше уверенности, чуть больше опыта, и я смогу добиться целей».

Энрику Масу помогла и работа с психологом. Каждая из сессий длилась по часу, обсуждались все темы, а целью было вернуть радость жизни. Помимо психолога Энрика Маса поддерживали товарищи по команде Movistar, особенно Хосе-Хоакин Рохас, который рассказал о состоянии Маса в интервью Cyclingnews:

«Вся команда ему помогала, прежде всего, психологически, потому что, думаю, именно в этом он нуждался больше всего. Он был в отличной форме, но ему надо было сделать шаг назад. Я в свои 37 лет старался передать ему часть своего спокойствия, вдохновить его, чтобы он снова почувствовал радость от езды на велосипеде.

Он влюблён в велоспорт, как и все мы, но, возможно, иногда надо перестать на сто процентов концентрироваться на профессиональных аспектах, а просто с радостью крутить педали, уделять время семье и друзьям. Думаю, когда он по-настоящему расслабился, ситуация начала выправляться. Он без давления проехал Вуэльту, стал тем самым Энриком, которого мы все знаем и любим – вышел на свой уровень, улыбался и хорошо выступал.

Энрик на первый взгляд кажется слишком серьёзным, но я делил с ним комнату в этом году. Он очень открытый, любит шутить, прямо говорит, если что-то хочет. С теми результатами, которые он показал в конце года, следующий сезон он начнёт с другим настроем – с уверенностью, что может добиться невероятных результатов».