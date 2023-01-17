Париж-Рубэ – новая цель Матея Мохорича после победы на Милан-Сан-Ремо-2022

Матей Мохорич: “Надо продолжать работать, а не оглядываться на прошлые достижения”

Матей Мохорич в прошедшем сезоне одержал одну из самых значимых побед в карьере – выиграл классику –Монумент Милан – Сан-Ремо-2022. 28-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious выиграл благодаря сольной атакой на спуске с Поджио.

Ещё на одной классике – Монументе – Париж-Рубэ Матей Мохорич занял 5-е место, но во второй части сезона ковид и мононуклеоз, а также падение на Тур де Франс не позволили добиться желаемых результатов. В интервью словенскому изданию Siol Матей Мохорич рассказал, что хотел бы вернуться на Париж-Рубэ и побороться за высокий результат.

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Матей Мохорич: «Я очень жду возвращения на эту гонку (Париж-Рубэ). В этом году был близко, но в итоге результат громким не назовёшь. В следующем году буду настроен более решительно. Считаю, что у нас в Bahrain-Victorious если не лучшие, то одни из лучших материалов. Я бы сказал, у нас есть небольшое соревновательное преимущество.

Самым ярким успехом сезона стала первая победа на Монументе - Милан-Сан-Ремо. Всегда об этом мечтал. А самым удручающим моментом - бледное выступление на Тур де Франс.

Я хотел хорошо выступить на Туре, проявить жизненную энергию, которую чувствовал в гонке. Но не сработало. Оказалось, что в это время у меня возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Одновременно я преодолевал и мононуклеоз, и ковид. К счастью, болезни не имели последствий, я уже с нетерпением жду следующий сезон.

Очень хочу усиленно поработать зимой, чтобы подготовиться к сезону. Можно улучшить много деталей, вывести себя на более высокий уровень. Каждый над этим работает, потому что с каждым годом велоспорт всё выше ставит планку. Нельзя стоять на месте и слишком часто оглядываться на прошлые достижения. Надо продолжать работать».