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Париж-Рубэ – новая цель Матея Мохорича после победы на Милан-Сан-Ремо-2022

Матей Мохорич: “Надо продолжать работать, а не оглядываться на прошлые достижения”

 

 

  Матей Мохорич в прошедшем сезоне одержал одну из самых значимых побед в карьере – выиграл классику –Монумент Милан – Сан-Ремо-2022. 28-летний словенский велогонщик команды Bahrain-Victorious выиграл благодаря сольной атакой на спуске с Поджио.

 

  Ещё на одной классике – Монументе – Париж-Рубэ Матей Мохорич занял 5-е место, но во второй части сезона ковид и мононуклеоз, а также падение на Тур де Франс не позволили добиться желаемых результатов. В интервью словенскому изданию Siol Матей Мохорич рассказал, что хотел бы вернуться на Париж-Рубэ и побороться за высокий результат.

 

Париж-Рубэ – новая цель Матея Мохорича после победы на Милан-Сан-Ремо-2022

hoto © POOL Cycling Milan-Sanremo (c)Tim De Waele - Getty Images

 

 Матей Мохорич: «Я очень жду возвращения на эту гонку (Париж-Рубэ). В этом году был близко, но в итоге результат громким не назовёшь. В следующем году буду настроен более решительно. Считаю, что у нас в Bahrain-Victorious если не лучшие, то одни из лучших материалов. Я бы сказал, у нас есть небольшое соревновательное преимущество.

 

  Самым ярким успехом сезона стала первая победа на Монументе - Милан-Сан-Ремо. Всегда об этом мечтал. А самым удручающим моментом  - бледное выступление на Тур де Франс.

 

  Я хотел хорошо выступить на Туре, проявить жизненную энергию, которую чувствовал в гонке. Но не сработало. Оказалось, что в это время у меня возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Одновременно я преодолевал и мононуклеоз, и ковид. К счастью, болезни не имели последствий, я уже с нетерпением жду следующий сезон.

 

  Очень хочу усиленно поработать зимой, чтобы подготовиться к сезону. Можно улучшить много деталей, вывести себя на более высокий уровень. Каждый над этим работает, потому что с каждым годом велоспорт всё выше ставит планку. Нельзя стоять на месте и слишком часто оглядываться на прошлые достижения. Надо продолжать работать».

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Теги к статье: Матей Мохорич Matej Mohoric Bahrain Victorious Париж-Рубэ

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Комментарии

  • velodoctor
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    velodoctor-Фото
    Так можно про Джиро прошлогоднюю сказать, про последнюю неделю точно, но кроссовые гонки длятся около часа, 1-2 раза в неделю, если он получает удовольствие, то я не думаю что это как-то повлияет на сезон на шоссе
  • SportSpirit
    Примож Роглич: “Не знаю, буду ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Да-а-а, этап с финишем на Граноне - это был шедефр от JV с самых первых метров, когда в отрыв поела ван Арт, и до победного финиша Вингегора!

     

    2 совета Приможу:

    - готовиться к Вуэльте через Джиро

    - не спринтовать в группе с Фредом Райтом

  • SportSpirit
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    SportSpirit-Фото
    Тогда зачем это все? Спину "просадили", психику тоже. Начиная с ОИ нет адекватного тренировочного и гоночного наката. Нельзя объять необъятное и впихнуть в себя невпихуемое)
  • SportSpirit
    Ваут ван Арт: «Может, в 2023 г ... (1)
    SportSpirit-Фото

    "С нетерпением жду, когда начну выступать с Диланом ван Барле, наша команда ещё никогда не была так сильна. Думаю, мы хорошо дополняем друг друга».

     

    Улыбаюсь и задаю риторический вопрос: а с кем Ваут как-то иначе дополняет друг друга?music 

     

    Роглича к победам возил? Возил. Йонаса возил? Возил. Даже Лапорта сначала привез к победе, потом шепнул на ушко, что тот может выиграть этап ТДФ. А потом Лапорт так вошел  во вкус, что объехал Ваута на ЧМ. 

     

    Так что, предположу, что ван Барле, которому явно не хватало психологической уверенности, хорошей такой спортивной наглости, найдет в JV более яркое продолжение карьеры. 

     

     

     

     

  • Ернат
    Кристиан Скарони остается в As ... (1)
    Ернат-Фото

    нормально 

  • MVDP
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    MVDP-Фото
    Боюсь, что последний шанс на адекватное совмещение был в 2019 году.
  • SportSpirit
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    SportSpirit-Фото

    "Прошлый сезон нельзя назвать хорошим. Даже не могу назвать его сезоном." 

     

    Я в эту секунду подумала, что Матье про шоссе.biggrin Жду адекватной для него программы совмещения дисциплин. Но, если честно, не очень надеюсь)

  • MVDP
    Первая победа Матье ван дер Пу ... (5)
    MVDP-Фото

    В декабре рановато на пик.

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Pugachev-Фото

    ВДП - просто здоровенный мужик. Ну, и на велике умеет ездить. Это дает гремучую смесь.....)))))) Болею за Свика с прошлого года. И он мне все больше нравится. Пусть даже не дотянет до ВДМ и ВВА....

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (3)
    Pugachev-Фото
    Полностью согласен!

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