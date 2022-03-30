Словенцы штурмуют Мировой тур, в Таджикистане прошёл чемпионат Азии по велоспорту на шоссе



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В марте прошли крупные соревнования в мире велоспорта. Эксперты особенно отмечали велогонку Мирового тура Милан — Сан-Ремо. Аналитики букмекерской конторы 1хБет давали коэффициент 3.55 на то, что победителем этой гонки станет Матей Мохорич.

В итоге, именно словенский велогонщик, представляющий команду Bahrain Victorious, одержал победу в классике - Монументе велоспорта Милан — Сан-Ремо.

Атака Мохорича на спуске финального подъёма после почти 290 километров дистанции стала успешной. Антони Тюржи и Матье ван дер Пул боролись за спиной словенского гонщика лишь за места на подиуме. В итоге велогонщик из команды TotalEnergie поднялся на вторую ступень подиума, а нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix, ехавший первую в этом сезоне на шоссе гонку, стал бронзовым призёром Милан - Сан-Ремо.

Матей Мохорич стал третьим словенским велогонщиком, одержавшим победу на европейской велогонке Мирового тура в марте после победы Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на итальянской классике Страде Бьянке и многодневной гонке Тиррено-Адриатико и победы Приможа Роглича (Jumbo-Visma) на многодневной гонке Париж-Ницца-2022.

Тем временем состоялся чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Соревнование проходило с 25 по 29 марта в Таджикистане. Эта страна впервые приняла спортивный турнир такого масштаба. Соревнования прошли в столице Таджикистана — Душанбе.

Как можно узнать из новостей спорта, в групповой гонке чемпионата Азии по велоспорту на шоссе среди юниоров победителями стали велогонщики из Узбекистана – Софья Каримова Самандар Султанов.

В групповой гонке по велоспорту на шоссе среди андеров победу одержал 21-летний велогонщик из Казахстана Глеб Брусенский. Женскую групповую велогонку на шоссе чемпионата Азии выиграла велогонщица из Вьетнама Тхи Тат Нгуен.

В мужской групповой велогонке на шоссе чемпионом Азии стал велогонщик из Казахстана Игорь Чжан, который в спринте на финише 175-км гонки опередил японского велогонщика Нариюки Масуду и велогонщика из Монголии Жамбалжамца Ерденабата.

Чемпионат Азии по велоспорту имеет давнюю историю. Впервые соревнования прошли в 1963-м году и до 2017 года включали как шоссейные, так и трековые велогонки, но с 2017-го года соревнования по шоссейным и трековым гонкам разделили на два отдельных чемпионата. Разделение турниров позволило принимать соревнования на шоссе и тем странам, где нет велотреков.