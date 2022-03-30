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Словенцы штурмуют Мировой тур, в Таджикистане прошёл чемпионат Азии

Словенцы штурмуют Мировой тур, в Таджикистане прошёл чемпионат Азии по велоспорту на шоссе

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

В марте прошли крупные соревнования в мире велоспорта. Эксперты особенно отмечали велогонку Мирового тура Милан — Сан-Ремо. Аналитики букмекерской конторы 1хБет давали коэффициент 3.55 на то, что победителем этой гонки станет Матей Мохорич.

 

  В итоге, именно словенский велогонщик, представляющий команду Bahrain Victorious, одержал победу в классике - Монументе велоспорта Милан — Сан-Ремо.

 

  Атака Мохорича на спуске финального подъёма после почти 290 километров дистанции стала успешной. Антони Тюржи и Матье ван дер Пул боролись за спиной словенского гонщика лишь за места на подиуме.  В итоге велогонщик из команды TotalEnergie поднялся на вторую ступень подиума, а нидерландский велогонщик команды Alpecin-Fenix, ехавший первую в этом сезоне на шоссе гонку, стал бронзовым призёром Милан - Сан-Ремо. 

 

  Матей Мохорич стал третьим словенским велогонщиком, одержавшим победу на европейской велогонке Мирового тура в марте после победы Тадея Погачара (UAE Team Emirates) на итальянской классике Страде Бьянке и многодневной гонке Тиррено-Адриатико и победы Приможа Роглича (Jumbo-Visma) на многодневной гонке Париж-Ницца-2022. 

 

  

  Тем временем состоялся чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Соревнование проходило с 25 по 29 марта в Таджикистане. Эта страна впервые приняла спортивный турнир такого масштаба. Соревнования прошли в столице Таджикистана — Душанбе.

 

  Как можно узнать из новостей спорта,  в групповой гонке чемпионата Азии по велоспорту на  шоссе среди юниоров победителями стали велогонщики из Узбекистана – Софья Каримова Самандар Султанов.

 

  В групповой гонке по велоспорту на шоссе среди андеров победу одержал 21-летний велогонщик из Казахстана Глеб Брусенский. Женскую групповую велогонку на шоссе чемпионата Азии выиграла велогонщица из Вьетнама Тхи Тат Нгуен.

 

  В мужской групповой велогонке на шоссе чемпионом Азии стал велогонщик из Казахстана Игорь Чжан, который в спринте на финише 175-км гонки опередил японского велогонщика Нариюки Масуду и велогонщика из Монголии Жамбалжамца Ерденабата.   

 

  Чемпионат Азии по велоспорту имеет давнюю историю. Впервые соревнования прошли в 1963-м году и до 2017 года включали как шоссейные, так и трековые велогонки, но с 2017-го года соревнования по шоссейным и трековым гонкам разделили на два отдельных чемпионата. Разделение турниров позволило принимать соревнования на шоссе и тем странам, где нет велотреков.

 

 

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Комментарии

  • velodoctor
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    velodoctor-Фото

    Шикарная развязка. 

  • EL-Fenomeno
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну що ж маленькую или "младшую" Фландрию МВДП взял, 3 апреля значит ждём от голландца большой победы на БОЛЬШОЙ гонке...всё-таки монумент и серебро 2021 хочется сменить (снова) на золото 2022, но там уже будет ВВА, который заХочет взять реванш за 2020 год.

    Цитата: MVDP
    Пидкок озверина принял?

    Главное что с животом у малОго уже всё в порядке, а сила в ногах была и есть/остается.

  • дрокер
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    дрокер-Фото
    Кампенартс понравился, атаканул несколько раз даже просвет был, но не отпустили
  • motte
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    motte-Фото

    Завал отсек тадея, а так бы не факт матье, но бы не канает. 

  • allb46
    Петер Саган пропустит Тур Флан ... (8)
    allb46-Фото
    Саган, последние четыре года заметно сдал, все началось после развода с женой, крепкий тыл это главное для любого спортсмена, а он свой тыл "профукал" как и остатки карьеры, и французы откажутся от него в 2023.
  • sergejdriver
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    sergejdriver-Фото
    Я бы даже сказал Вон Дор Поло
  • Николай Н.
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Вон дер Пул вернулся, да ещё как, очень красиво.

  • Astanaforever
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Примерно десять-двенадцать гонщиков и делают погоду в гонках, в каждой гонке можно сказать. Остальные поедают крошки с барского стола. Вот собрать их в одну команду, смогут ли у них кто то, что то забрать ? МВДП видимо хорошо отдохнул во время травмы. Две гонки берет в легкую .
  • Gorn9k
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    Gorn9k-Фото
    Лефевр значит приехал, на обочине стоял у трассы, а эти даже в десятку не залезли(
  • Gorn9k
    Dwars door Vlaanderen-A traver ... (13)
    Gorn9k-Фото
    Глубоко сидел перед протяжкой СКАЙ

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