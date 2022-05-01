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Карлос Барберо и Рейнардт Янсе ван Ренсбург будут выступать в команде Lotto Soudal

Карлос Барберо и Рейнардт Янсе ван Ренсбург подписали контракт с велокомандой Lotto Soudal

 

 

 С 1 мая в бельгийской велокоманде Lotto Soudal начнут выступать 30 летний испанский гонщик Карлос Барберо (Carlos Barbero) и 33-летний южноафриканский гонщик Рейнардт Янсе ван  Ренсбург (Reinardt Janse van Rensburg). Контракт с ними подписан до конца этого года.  

 

  Барберо и Ван Ренсбург не смогли найти команду после закрытия проекта Qhubeka NextHash, но не теряли надежду подписать контракт с командой Мирового тура и продолжали тренироваться, а Рейнардт Янсе ван Ренсбург даже стал чемпионом ЮАР в групповой гонке в феврале этого года.

 

Карлос Барберо и Рейнардт Янсе ван Ренсбург будут выступать в команде Lotto Soudal

Photo (c) Lotto Soudal Team

 

  Рейнардт Янсе ван Ренсбург: «Очень счастлив, что получил эту возможность. Когда закончился прошлый сезон, я продолжил готовиться, как и всегда, хотя у меня не было команды. Конечно, иногда было тяжело заставлять себя продолжать работать, не зная, смогу ли выступать на самом высоком уровне. Но, к счастью, теперь все жертвы были вознаграждены. Я очень мотивирован. Пережитый период  заставляет ещё больше ценить жизнь профессионального велогонщика.

 

  Физически и ментально я полностью готов выступать в гонках, с нетерпением этого жду. В команде Lotto Soudal много молодых ребят, за которыми всегда следил с большим восхищением. Надеюсь, мой опыт будет им полезен, в то же время  сам надеюсь показать высокие результаты».

 

  Карлос Барберо: «Нужно продолжать верить,  хотя временами было тяжело. Я готов сразу доказать, что мне не зря дали этот шанс. Готов делиться опытом и бороться за свои результаты. История команды впечатляет. С нетерпением хочу сам стать частью этой прекрасной команды».

 

  Джон Леланг, генеральный директор команды Lotto Soudal: «Как и все команды, в этом году мы столкнулись с тем, что многие гонщики заболели. Поэтому мы не смогли обеспечить полные составы на каждую гонку. Из-за травм надолго выбыли Камил Малецки (Kamil Małecki) и Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners). Мы должны были усилить команду, чтобы иметь возможность выполнять  программу гонок, как планировалось.

 

  Рейнардт Янсе ван Ренсбург и Карлос Барберо – опытны, готовы выступать и очень мотивированы. Мы дали им шанс выступать до конца сезона. Считаем, что они идеально впишутся в команду. Они благодарны за эту возможность, уверен, они подтвердят свои качества в нашей молодой команде».

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Теги к статье: Карлос Барберо Рейнардт Янсе ван Ренсбург Reinardt Janse van Rensburg Carlos Barbero Lotto Soudal

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Комментарии

  • MVDP
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    MVDP-Фото

    Ну что, ВВА вернет должок и поработает на Ремко на ЧМ?

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп пострадал в з ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первая гонка, которая приходит на ум где был такой грандиозный завал велогонщиков на скорости - это этап ТдФ, когда Ф.Канчеллара в жёлтой майке лидера Тура пострадал. Только там дорога была шире и поля справа и слева, а тут узко и лес. Ж.Алафилипп если присмотрется на видео (хоть и показывали с вертолётной камеры) находился в очень тяжелом положении, это было понятно даже по тому как Барде нервно бегал и звал подмогу.

    Жулиану таки конкретно не везёт с этипи падениями, кульбит с мотоциклом прошлым годом, на Гент-Вевелгем кувыркнулся, вот и на ЛБЛ досталось телу (да и психике наверное тоже) очень больно: help

    Massive Crash At Liеge-Bastogne-Liеge

  • SVS
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    SVS-Фото
    А кому сейчас легко :). Верю, он справится :)!
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    motte-Фото

    Цитата: Lucky
    Цитата: motte
    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)
    Зайдите на его страницу в Инстаграме, там его подруга во всей красе

    Спасибо вам, дети они для меня, у меня четверо детей и пять внуков, старшему внуку уже 17

    С уважением,

  • Lucky
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    Lucky-Фото
    Цитата: motte
    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)
    Зайдите на его страницу в Инстаграме, там его подруга во всей красе
  • motte
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    motte-Фото

    Пересмотрел финиш и пришел к выводу, что подружка ремко круче всех остальных,  респект , ремко-:)

  • Starch27
    Кентан Херманс и Ваут ван Арт ... (1)
    Starch27-Фото

    Бельгийцы счастливы. Полностью бельгийский подиум на ЛБЛ спустя 52 года

  • Yuriy 17
    Ремко Эвенепул – победитель Ль ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Соперники не сторожили Р. Эвенепула.

    Считали его уже не опасным.

     

    Если будут к нему относиться как к другим фаворитам, то Р. Эвенепулу будет очень тяжело побеждать.

     

  • Ice
    Льеж-Бастонь-Льеж-2022. Резуль ... (32)
    Ice-Фото

    Цитата: Camel
    Победа Эвенпула - это пощечина Вальверде, Ван Арту, Нибали, тому же Власову и другим явным претендентам с командами, выстроенными под них. Эвенпул - он как щенок бульдога - вцепился и точка. У него даже имя звучит, как собачья кличка - Рэмко! Рэмко, ко мне! Рэмко, фас! У него вместо головы чайник. У него талант и сила, а думать он неспособен. Это не Контадор, не Канчеллара, не Погачар! Это всего навсего Рэмко. Предсказуемый, однообразный и хамоватый.
    Взять и упустить из рук победу на такой гонке! Это как упустить на Милан-Санремо любимца Курдюкова Мохорича.

    Вы себя вообще верблюдом назвали и живете ж как-то. Такое писать, это уж точно вместо головы свистящую флягу нужно иметь. Называть Ремко хамоватым и при этом лить тякую грязь. А вы в белом пальтЕ? Поражаюсь таким чудо-икспердам.

  • SportSpirit
    Жулиан Алафилипп пострадал в з ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Никогда не видела настолько эмоционального Барде, как когда он давал интервью об этой ситуации. Видимо, действительно пережил шок в первые минуты, когда спустился к Жулиану и оказывал ему первую помощь. 

     

    В такие моменты every second count: каждый вздох, каждая сохраненная капля крови (вспоминая Якобсена и перчатки Сенешаля, который держал его голову,

    пока подоспели медики). 

     

    Всем здоровья! 

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