Карлос Барберо и Рейнардт Янсе ван Ренсбург будут выступать в команде Lotto Soudal

Карлос Барберо и Рейнардт Янсе ван Ренсбург подписали контракт с велокомандой Lotto Soudal

С 1 мая в бельгийской велокоманде Lotto Soudal начнут выступать 30 летний испанский гонщик Карлос Барберо (Carlos Barbero) и 33-летний южноафриканский гонщик Рейнардт Янсе ван Ренсбург (Reinardt Janse van Rensburg). Контракт с ними подписан до конца этого года.

Барберо и Ван Ренсбург не смогли найти команду после закрытия проекта Qhubeka NextHash, но не теряли надежду подписать контракт с командой Мирового тура и продолжали тренироваться, а Рейнардт Янсе ван Ренсбург даже стал чемпионом ЮАР в групповой гонке в феврале этого года.

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Рейнардт Янсе ван Ренсбург: «Очень счастлив, что получил эту возможность. Когда закончился прошлый сезон, я продолжил готовиться, как и всегда, хотя у меня не было команды. Конечно, иногда было тяжело заставлять себя продолжать работать, не зная, смогу ли выступать на самом высоком уровне. Но, к счастью, теперь все жертвы были вознаграждены. Я очень мотивирован. Пережитый период заставляет ещё больше ценить жизнь профессионального велогонщика.

Физически и ментально я полностью готов выступать в гонках, с нетерпением этого жду. В команде Lotto Soudal много молодых ребят, за которыми всегда следил с большим восхищением. Надеюсь, мой опыт будет им полезен, в то же время сам надеюсь показать высокие результаты».

Карлос Барберо: «Нужно продолжать верить, хотя временами было тяжело. Я готов сразу доказать, что мне не зря дали этот шанс. Готов делиться опытом и бороться за свои результаты. История команды впечатляет. С нетерпением хочу сам стать частью этой прекрасной команды».

Джон Леланг, генеральный директор команды Lotto Soudal: «Как и все команды, в этом году мы столкнулись с тем, что многие гонщики заболели. Поэтому мы не смогли обеспечить полные составы на каждую гонку. Из-за травм надолго выбыли Камил Малецки (Kamil Małecki) и Джарред Дризнерс (Jarrad Drizners). Мы должны были усилить команду, чтобы иметь возможность выполнять программу гонок, как планировалось.

Рейнардт Янсе ван Ренсбург и Карлос Барберо – опытны, готовы выступать и очень мотивированы. Мы дали им шанс выступать до конца сезона. Считаем, что они идеально впишутся в команду. Они благодарны за эту возможность, уверен, они подтвердят свои качества в нашей молодой команде».