Джанни Савио пытается спасти велокоманду Drone Hopper-Androni Giocattoli

Сложности со спонсорами у велокоманды Drone Hopper-Androni Giocattoli

Джанни Савио (Gianni Savio), генеральный менеджер велокоманды Drone Hopper-Androni Giocattoli, ищет новых спонсоров, так как испанская компания “Drone Hopper” не смогла выполнить финансовые обязательства на обещанном уровне. Савио допускает, что команде придётся переждать год на континентальном уровне с меньшим бюджетом и небольшим составом из молодых гонщиков.

Photo © teamandronisidermec.com

В соответствии с правилами UCI в начале сезона компания “Drone Hopper” предоставила банковскую гарантию в размере четверти фонда заработной платы команды. В следующем сезоне будет внесена гарантия на ту же сумму, так как контракт с “Drone Hopper” заключён до 2025 года. Однако этой суммы недостаточно, чтобы быть конкурентоспособными на Джиро д’Италия.

Чтобы обеспечить выплаты зарплаты гонщикам и персоналу, Джанни Савио в середине сезона одобрил трансфер двух гонщиков Джефферсона Сепеды и Андреа Пикколо в команду EF Education-EasyPost, помогла также компания “Sidermec”, давний партнёр команды. В интервью Cyclingnews Джанни Савио, руководящий командой с 1996 года, признался, что впервые завершает сезон в неопределённости.

Джанни Савио: «Компания “Drone Hopper” пришла к нам с грандиозными планами, но мы их предупредили: «Осторожнее, давайте двигаться постепенно». В “Drone Hopper” хорошие люди, но, к сожалению, это стартап. Они хотели бы продолжать нас спонсировать, но сейчас у них нет для этого возможностей. Они сказали, что начинают зарабатывать, что смогут нам платить, но я ответил, что мне нужна гарантия.

У нас есть банковская гарантия в 350 000 евро, но при нынешнем уровне команды на этом далеко не уедешь. Я точно не хочу так рисковать. Мы находимся в режиме ожидания. Неправда, что мы решили не продолжать, но в то же время мы не уверены, что продолжим. Учитывая, что у команды “Drone Hopper” трудности, нам необходимо по-другому решить проблему – заменить спонсора. В противном случае мы не сможем выступать, так как это постоянный стресс. Когда приходится волноваться об экономических вопросах, невозможно нормально руководить командой.

Ситуация напряжённая. Но стресс сопровождает меня каждый день, я с ним уже сдружился.

Два с половиной месяца назад мы провели онлайн-конференцию и сказали всем – гонщикам, директорам, соньёрам, механикам, что они свободны искать другие команды. Почти все контракты заканчиваются в конце этого года, но важно быть точным. Если команда останется, а они не найдут место где-то ещё, тогда поговорим. Никто не сможет сказать, что потерял возможность из-за того, что Савио его подвёл.

Мы ведём переговоры, даже готовы год выступать на континентальном уровне, что означает меньший размах, возможно, с составом из молодых гонщиков. Но в этом случае мы останемся настоящим проектом, а не просто какой-то там старой континентальной командой, отовсюду набравшей гонщиков.

Когда говорил с директором одной крупной зарубежной компании, он спросил: «А вы точно поедете Джиро?» На что я ответил: «Мы даже не уверены, что у нас будет команда». Если в Мировом туре будет 20 команд, то для проконтинентальных команд это станет огромной проблемой. Я бы даже сказал, что это станет концом профессиональных континентальных команд».

В этом сезоне гонщики команды Drone Hopper-Androni Giocattoli одержали 6 побед, две из которых принёс Натнаэль Тесфатсион, перешедший в команду Trek-Segafredo. Джефферсон Сепеда, перешедший в августе в команду EF Education – Easy Post, в апреле принёс команде призовое место в общем зачёте Тура Сицилии.