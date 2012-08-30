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Джанни Савио пытается спасти велокоманду Drone Hopper-Androni Giocattoli

Сложности со спонсорами у велокоманды Drone Hopper-Androni Giocattoli

 

 

  Джанни Савио (Gianni Savio), генеральный менеджер велокоманды Drone Hopper-Androni Giocattoli, ищет новых спонсоров, так как испанская компания “Drone Hopper” не смогла выполнить финансовые обязательства на обещанном уровне. Савио допускает, что команде придётся переждать год на континентальном уровне с меньшим бюджетом и небольшим составом из молодых гонщиков.

 

Джанни Савио пытается спасти велокоманду Drone Hopper-Androni Giocattoli

Photo © teamandronisidermec.com

 

 

  В соответствии с правилами UCI в начале сезона компания “Drone Hopper” предоставила банковскую гарантию в размере четверти фонда заработной платы команды. В следующем сезоне будет внесена гарантия на ту же сумму, так как контракт с  “Drone Hopper” заключён до 2025 года. Однако этой суммы недостаточно, чтобы быть конкурентоспособными на Джиро д’Италия.

 

  Чтобы обеспечить выплаты зарплаты гонщикам и персоналу, Джанни Савио в середине сезона одобрил трансфер двух гонщиков Джефферсона Сепеды и Андреа Пикколо в команду  EF Education-EasyPost, помогла также  компания “Sidermec”, давний партнёр команды. В интервью Cyclingnews Джанни Савио, руководящий командой с 1996 года, признался, что впервые завершает сезон в неопределённости.

 

  Джанни Савио: «Компания “Drone Hopper” пришла к нам с грандиозными планами, но мы их предупредили: «Осторожнее, давайте двигаться постепенно». В “Drone Hopper” хорошие люди, но, к сожалению, это стартап. Они хотели бы продолжать нас спонсировать, но сейчас у них нет для этого возможностей. Они сказали, что начинают зарабатывать, что смогут нам платить, но я ответил, что мне нужна гарантия.

 

  У нас есть банковская гарантия в 350 000 евро, но при нынешнем уровне команды на этом далеко не уедешь. Я точно не хочу так рисковать. Мы находимся в режиме ожидания. Неправда, что мы решили не продолжать, но в то же время мы не уверены, что продолжим. Учитывая, что у команды “Drone Hopper” трудности, нам необходимо по-другому решить проблему – заменить спонсора. В противном случае мы не сможем выступать, так как это постоянный стресс. Когда приходится волноваться об экономических вопросах, невозможно нормально руководить командой.

 

  Ситуация напряжённая. Но стресс сопровождает меня каждый день, я с ним уже сдружился.

 

 Два с половиной месяца назад мы провели онлайн-конференцию и сказали всем – гонщикам, директорам, соньёрам, механикам, что они свободны искать другие команды. Почти все контракты заканчиваются в конце этого года, но важно быть точным. Если команда останется, а они не найдут место где-то ещё, тогда поговорим. Никто не сможет сказать, что потерял возможность из-за того, что Савио его подвёл.

 

  Мы ведём переговоры, даже готовы год выступать на континентальном уровне, что означает меньший размах, возможно, с составом из молодых гонщиков. Но в этом случае мы останемся настоящим проектом, а не просто какой-то там старой континентальной командой, отовсюду набравшей гонщиков.

 

  Когда говорил с директором одной крупной зарубежной компании, он спросил: «А вы точно поедете Джиро?» На что я ответил: «Мы даже не уверены, что у нас будет команда». Если в Мировом туре будет 20 команд, то для проконтинентальных команд это станет огромной проблемой. Я бы даже сказал, что это станет концом профессиональных континентальных команд».

 

  В этом сезоне гонщики команды Drone Hopper-Androni Giocattoli одержали 6 побед, две из которых принёс Натнаэль Тесфатсион, перешедший в команду Trek-Segafredo. Джефферсон Сепеда, перешедший  в августе в команду EF Education – Easy Post, в апреле принёс команде призовое место в общем зачёте Тура Сицилии.   

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Теги к статье: Drone Hopper-Androni Giocattoli Джанни Савио

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  1. RVL

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 30.08.2012

    Только хотел написать перед прочтением статьи, что у Джанни не жизнь, а борьба за существование командыbiggrin

    А тут такое:

    В интервью Cyclingnews Джанни Савио, руководящий командой с 1996 года, признался, что впервые завершает сезон в неопределённости.

    Не не не Джанни... твой голос, что голос Лефевра... Все пропало и дайте денег))

    Ничего, как и прежде-все будет ок, и в дивизионе останетесь, и на Джиро вскочите. Но не сразу, а в последний момент - так эффектнее и медийности выше крыши! Смотрим сериал-джанни савио и судьба злодейка)

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Комментарии

  • uran
    Презентация маршрута Джиро д' ... (3)
    uran-Фото
    А что необычного в 20-ом? По мне так 30 км пересеченки смотрелась куда динамичнее.
  • velodoctor
    Презентация маршрута Джиро д' ... (3)
    velodoctor-Фото
    20 этап устрашающий, что не так пойдет можно проиграть Аля Рогла на тдф.

    Первые две недели слишком слабые, уж явный совсем перекос на конец, что это за гора 26км 3,4 средний. Джи собирался на Джиро же?
  • IvanIvan
    Презентация маршрута Джиро д' ... (3)
    IvanIvan-Фото
    Огоо. А так можно было? Вот это разделка...
  • RVL
    Джанни Савио пытается спасти в ... (1)
    RVL-Фото

    Только хотел написать перед прочтением статьи, что у Джанни не жизнь, а борьба за существование командыbiggrin

    А тут такое:

    В интервью Cyclingnews Джанни Савио, руководящий командой с 1996 года, признался, что впервые завершает сезон в неопределённости.

    Не не не Джанни... твой голос, что голос Лефевра... Все пропало и дайте денег))

    Ничего, как и прежде-все будет ок, и в дивизионе останетесь, и на Джиро вскочите. Но не сразу, а в последний момент - так эффектнее и медийности выше крыши! Смотрим сериал-джанни савио и судьба злодейка)

  • Earl57
    Команда Intermarche – Wanty – ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: s75
    Увлечения Инеоса "на стороне" в различных дисциплинах (трек, маунтинбайк и т.д., триатлон сюда же до кучи) это именно "то, что нужно спонсору". Другое дело - как эти хождения "налево" влияют на результаты шоссейной команды, но это уже другая грустная тема, в которой - да, Лефевр по-своему прав ;)

    Вы несправедливы. Ни Карапас, ни Берналь ничем кроме шоссе не занимаются. И если Берналь травмировался, а Карапас уже знал, что уйдет и предпочел собирать личные победы вместо работы на команду - то это вопросы не к менеджменту команды. Адам Йейтс предсказуемо не потянул на ГТ, но он как лидер и не предполагался. Томас уже в возрасте и выжал из себя все что мог. Молодые парни только начале своего пути. Ни Хейтеру, ни Пидкоку совмещение не мешало. Если даже Пидкок не сделал на шоссе всего запланированнового, внимание СМИ к команде он обеспечил и обепечивает с лихвой. Ганну просто загнали, ему надо отдохнуть и научиться говорить "нет". И все будет в порядке.

  • velodoctor
    Команда Intermarche – Wanty – ... (16)
    velodoctor-Фото
    Я вот только сейчас понял на кой им Вивиани был нужен, трек для британцев видимо важен.
  • s75
    Команда Intermarche – Wanty – ... (16)
    s75-Фото
    Увлечения Инеоса "на стороне" в различных дисциплинах (трек, маунтинбайк и т.д., триатлон сюда же до кучи) это именно "то, что нужно спонсору". Другое дело - как эти хождения "налево" влияют на результаты шоссейной команды, но это уже другая грустная тема, в которой - да, Лефевр по-своему прав ;)
  • VeloVelo
    Chrono des Nations-2022. Резул ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну хоть здесь взял Штефан победу, поздравляю )

  • Esperus2006
    Veneto Classic-2022. Результат ... (2)
    Esperus2006-Фото
    У Астаны забавно конечно, как только пришедшие в команду гонщики лучшие почти всегда за эти пол года
  • SVS
    Команда Intermarche – Wanty – ... (16)
    SVS-Фото
    Всё правильно. Но спонсоры считают не только число побед. Медийный эффект им не менее важен, ИМХО. А он - получше, чем у многих, и явно не соответствует 6-му месту команды :). Да и сезон они закрыли так, как многим только снится.
    В прочем, посмотрим в следующем году.

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