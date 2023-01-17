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Матье ван дер Пул о совмещении дисциплин, соперниках и отказе от глупых атак

Матье ван дер Пул о совмещении дисциплин, соперниках и отказе от глупых атак

 

 

  Матье ван дер Пул в этом сезоне стал двукратным победителем Тура Фландрии, впервые в карьере выиграл этап на Джиро д’Италия и надел розовую майку лидера, которую удерживал три дня.

 

  Вторая часть сезона 27-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck была не столь успешной, со сходом с Тур де Франс и неудачным происшествием перед стартом групповой гонки чемпионата мира в Австралии.

 

  Сам Матье ван дер Пул в интервью Cyclingnews назвал прошедший сезон «неплохим», но отметил, что этим летом скучал по маунтинбайку, а сочетание велокросса, маунтинбайка и шоссе помогает ему сохранять настрой.

 

Матье ван дер Пул о совмещении дисциплин, соперниках и отказе от глупых атак

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

 

  В следующем году Матье ван дер Пул нацелен снова бороться за победу на Туре Фландрии, где его соперниками могут быть Ваут ван Арт и Тадей Погачар.

 

 

Матье ван дер Пул о прошедшем сезоне и маунтинбайке

 

  «Сезон получился странным, но не таким плохим. Мог быть и лучше, но я всё равно вполне доволен, потому что одержал несколько хороших побед. Летом мне не хватало маунтинбайка. Мне кажется, один из лучших сезонов на шоссе у меня был, когда я выступал и на маунтинбайке. Надеюсь, в следующем году проеду несколько гонок на горном велосипеде, и точно буду в них  участвовать через год, чтобы подготовиться к Олимпиаде в Париже».

 

Матье ван дер Пул о даунхильном горном велосипеде

 

  Ещё нидерландский гонщик сожалеет, что из-за большой тренировочной нагрузки ему перестало хватать времени на даунхильный маунтинбайк, который ему предоставил Canyon, и на котором он любит спускаться по тропе в Ливиньо:

 

  «Тренировочная нагрузка растёт, поэтому больше не получается ради удовольствия сесть в день отдыха на даунхильный горный велосипед. Теперь предпочитаю просто отдохнуть, чтобы быть готовым к следующим тренировкам».

 

 

Матье ван дер Пул о целях на классики и атаках

 

  «Классики всегда важны, особенно Фландрия. Очень люблю эту гонку. В будущем надеюсь выиграть и Рубэ тоже, но на этой гонке победить не так легко. Посмотрим.

  Становится всё сложнее атаковать по-глупому, потому что уровень слишком высок. Теперь эти атаки ни к чему не приводят. Гонки сильно изменились, настоящая борьба начинается теперь раньше. А если ты потратишь зря силы, то выиграть будет почти невозможно».

 

 

О соперниках Вауте Ван Арте и Тадее Погачаре

 

  «Мы постоянно пробуем победить друг друга, но всегда друг друга уважаем. Я старюсь уважать каждого гонщика. Новое поколение наслаждается выступлением и старается побеждать. Но мы не переживаем, если победы добиться не получается. Мне нравится бороться в гонке с Тадеем Погачаром, у нас с ним хорошие взаимоотношения. Для велоспорта только плюс, что он участвовал в Туре Фландрии, у него исключительный талант.

 

  Большинство забывает, что для атак нужны ноги. Думаю, все хотят предпринимать взрывные атаки, атаковать издалека, но чтобы это сделать, прежде всего, нужны ноги».

 

 

Матье ван дер Пул о Гранд-турах

 

 

  «Думаю, в следующем сезоне мне лучше сфокусироваться на одном Гранд-туре. Никогда не говори никогда, но на будущий год моя цель – проехать Тур де Франс. Почти точно туда поеду.

  На самом деле не разобрался в причине схода (с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе). Сочетание факторов. До Джиро д’Италия никогда не проезжал Гранд-тур полностью. После Джиро чувствовал себя не очень хорошо и не представлял, чего ждать дальше. Поэтому просто поехал в тренировочный лагерь на высоте. Думаю, всё это наложилось, и потом оказался не в форме».

 

Матье ван дер Пул о сезоне велокросса

 

  «Я усиленно тренировался, чтобы набрать достойный уровень к сезону велокросса. На пик формы должен выйти к чемпионату мира – это моя главная цель».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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Комментарии

  • close2you
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    close2you-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А майку чемпиона мира он будет одевать где нибудь на гонках? Не положено?
    Только на гонках до 23х лет, в которых он,скорее всего уже выступать не будет ))
  • uran
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    uran-Фото
    Если Ремко будет так же уезжать в горах как Лэнс от Пантани Бассо Ульриха то флаг ему в руки. А характер босса сейчас и не нужен, это раньше лидер строил команду под себя, сейчас команда строится под лидера.
  • Геродот
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Геродот-Фото

    Это верно. Армстронг чувствует себя прекрасно. Гоняет на маунтинбайке, бегает, комментит в ютубе. Страву его гляньте, ему полтинник а форма отличная.



    Ремко ваш дутый пузырь. Еле одну Вуэльту взял и уже записан в "Армстронги"))

  • motte
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    motte-Фото
    Успехов и здоровья ему передавайте и Госпожа Удача пусть чаще улыбается ему.
  • дрокер
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    дрокер-Фото
    Ленс- Гранде. Точка. Ремко ещё не раскрылся полностью, потенциал огромный
  • SVS
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    SVS-Фото
    Совет - меньше неприязни, больше позитивного. А то прям жалко Вас, если честно...
  • Sezar
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Sezar-Фото

    По характеру может быть и похоже. С точки зрения размера и уникальности таланта Ремко  будет покруче.

  • Гонщик
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Не очень сравнение, ИМХО :-(. А в Ремко - верю. Всё у него получится.
    Ясное дело, Поги уже после второго сдулся, а Ремко и первого не взял. Ленс легенда. 

  • Astanaforever
    Евгений Федоров остается в Ast ... (7)
    Astanaforever-Фото
    А майку чемпиона мира он будет одевать где нибудь на гонках? Не положено?
  • RVL
    Клаас Лодевик: “По характеру Р ... (11)
    RVL-Фото
    Лень с телефона эквилибрировать. По этому по пунктам.

    1. Босс сдался...придушили как клопа с позором на весь мир. Если бы не сдался, крутили бы его до последних даже не маек...

    2.учитесь считать. Тужился , ушел, и тужился... сколько раз он уходил?)) Задача для ...

    3. это факт, даже вы не против

    4. По моему упырь редкостный))

    ЗЫ. Сколько на грудь взяли?)

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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