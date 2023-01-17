Матье ван дер Пул о совмещении дисциплин, соперниках и отказе от глупых атак

Матье ван дер Пул в этом сезоне стал двукратным победителем Тура Фландрии, впервые в карьере выиграл этап на Джиро д’Италия и надел розовую майку лидера, которую удерживал три дня.

Вторая часть сезона 27-летнего нидерландского гонщика команды Alpecin-Deceuninck была не столь успешной, со сходом с Тур де Франс и неудачным происшествием перед стартом групповой гонки чемпионата мира в Австралии.

Сам Матье ван дер Пул в интервью Cyclingnews назвал прошедший сезон «неплохим», но отметил, что этим летом скучал по маунтинбайку, а сочетание велокросса, маунтинбайка и шоссе помогает ему сохранять настрой.

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

В следующем году Матье ван дер Пул нацелен снова бороться за победу на Туре Фландрии, где его соперниками могут быть Ваут ван Арт и Тадей Погачар.

Матье ван дер Пул о прошедшем сезоне и маунтинбайке

«Сезон получился странным, но не таким плохим. Мог быть и лучше, но я всё равно вполне доволен, потому что одержал несколько хороших побед. Летом мне не хватало маунтинбайка. Мне кажется, один из лучших сезонов на шоссе у меня был, когда я выступал и на маунтинбайке. Надеюсь, в следующем году проеду несколько гонок на горном велосипеде, и точно буду в них участвовать через год, чтобы подготовиться к Олимпиаде в Париже».

Матье ван дер Пул о даунхильном горном велосипеде

Ещё нидерландский гонщик сожалеет, что из-за большой тренировочной нагрузки ему перестало хватать времени на даунхильный маунтинбайк, который ему предоставил Canyon, и на котором он любит спускаться по тропе в Ливиньо:

«Тренировочная нагрузка растёт, поэтому больше не получается ради удовольствия сесть в день отдыха на даунхильный горный велосипед. Теперь предпочитаю просто отдохнуть, чтобы быть готовым к следующим тренировкам».

Матье ван дер Пул о целях на классики и атаках

«Классики всегда важны, особенно Фландрия. Очень люблю эту гонку. В будущем надеюсь выиграть и Рубэ тоже, но на этой гонке победить не так легко. Посмотрим.

Становится всё сложнее атаковать по-глупому, потому что уровень слишком высок. Теперь эти атаки ни к чему не приводят. Гонки сильно изменились, настоящая борьба начинается теперь раньше. А если ты потратишь зря силы, то выиграть будет почти невозможно».

О соперниках Вауте Ван Арте и Тадее Погачаре

«Мы постоянно пробуем победить друг друга, но всегда друг друга уважаем. Я старюсь уважать каждого гонщика. Новое поколение наслаждается выступлением и старается побеждать. Но мы не переживаем, если победы добиться не получается. Мне нравится бороться в гонке с Тадеем Погачаром, у нас с ним хорошие взаимоотношения. Для велоспорта только плюс, что он участвовал в Туре Фландрии, у него исключительный талант.

Большинство забывает, что для атак нужны ноги. Думаю, все хотят предпринимать взрывные атаки, атаковать издалека, но чтобы это сделать, прежде всего, нужны ноги».

Матье ван дер Пул о Гранд-турах

«Думаю, в следующем сезоне мне лучше сфокусироваться на одном Гранд-туре. Никогда не говори никогда, но на будущий год моя цель – проехать Тур де Франс. Почти точно туда поеду.

На самом деле не разобрался в причине схода (с Тур де Франс-2022 на 11-м этапе). Сочетание факторов. До Джиро д’Италия никогда не проезжал Гранд-тур полностью. После Джиро чувствовал себя не очень хорошо и не представлял, чего ждать дальше. Поэтому просто поехал в тренировочный лагерь на высоте. Думаю, всё это наложилось, и потом оказался не в форме».

Матье ван дер Пул о сезоне велокросса

«Я усиленно тренировался, чтобы набрать достойный уровень к сезону велокросса. На пик формы должен выйти к чемпионату мира – это моя главная цель».