Велокоманда BikeExchange-Jayco завершила комплектование состава на 2023 год

Команда BikeExchange-Jayco подписала 11 гонщиков и сформировала состав на 2023 год

Австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco подтвердила, что состав на 2023 год укомплектован. В команду пришли 11 новых гонщиков, благодаря которым состав усилен во всех областях.

BikeExchange-Jayco завершила сезон на 16-м месте среди команд в Мировом рейтинге UCI. Гонщики австралийской команды одержали 22 победы, в том числе выиграли три этапа Джиро д’Италия (Саймон Йейтс, Маттео Собреро), два этапа Тур де Франс (Дилан Груневеген и Майкл Мэттьюс), этап Вуэльты Испании (Кэйден Гровс).

Как отмечается в пресс-релизе команды, с приходом в начале 2022 года Дилана Груневегена победы в общих спринтах стали приоритетными. Новые гонщики команды - Элмар Рейндерс (Elmar Reinders), который начал выступать в BikeExchange-Jayco с середины сезона и Блейк Куик (Blake Quick) войдут в развозящий поезд Дилана Груневегена. 22-летний австралиец Блейк Квик, который начинает с BikeExchange-Jayco профессиональную карьеру, также даёт команде вариант бороться со второй спринтерской группой, куда также войдут Кэмпбелл Стюарт (Campbell Stewart) и Келланд О’Брайен (Kelland O’Brien).

Брент Коупленд (Brent Copeland), генеральный менеджер команды: «Нас радовало повышение уровня команды в борьбе за спринты в течение сезона, а также усиление нашего развозящего поезда, который стал одним из лучших в мире. Очень важно не потерять этот импульс. Мы вложили много сил и ресурсов, выстраивая спринтерскую группу. Уверены, что новые гонщики усилят её ещё больше. Мы ставим высокие цели на спринтерские финиши 2023 года».

Генеральная классификация многодневных гонок остаётся главной целью команды. Группу горняков и в 2023 году пополнят 28-летний австралийский гонщик Крис Харпер (Chris Harper), который перешёл из команды Jumbo-Visma, 26-летний ирландский гонщик Эдди Данбар (Eddie Dunbar), перешедший из команды INEOS Grenadiers, 23-летний чемпион Италии Филиппо Дзана (Filippo Zana) из Bardiani-CSF-Faizanè, 30-летний австрийский гонщик Лукас Пёстльбергер (Lukas Pöstlberger) из BORA – hansgrohe, 36-летний итальянский гонщик Алессандро де Марки (Alessandro De Marchi) из Israel Premier Tech и 36-летний чешский гонщик Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar) из Quick-Step Alpha Vinyl.

Брент Коупленд: «Победа на этапах – важная цель нашей команды. Мы в восторге, что собрали на следующий год таких разносторонних и талантливых гонщиков, которые смогут поддержать наших лидеров в многодневных гонках на любом рельефе – от высоких гор до равнин.

Считаем, что собрали прекрасно сбалансированную команду, один из сильнейших составов для гонок с пересечённым рельефом, команду, которая сможет в следующем году выступать на более высоком уровне, особенно на Гранд-турах и бороться за подиумы».

Состав велокоманды BikeExchange-Jayco на 2023 год:

Алекс Балмер /Alex Balmer (Швейцария)

Велей Хагос Берт/ Welay Hagos Berhe (Эритрея) - новый гонщик

Кевин Коллеони/Kevin Colleoni (Италия)

Лоусон Крэддок/ Lawson Craddock (США)

Алессандро Де Марки /Alessandro De Marchi (Италия) - новый гонщик

Эдди Данбар/Eddie Dunbar (Ирландия) - новый гонщик

Люк Дабридж/Luke Durbridge (Австралия)

Феликс Энгельгардт/Felix Engelhardt (Германия) – новый гонщик

Цгабу Грмай/Tsgabu Grmay (Эритрея)

Дилан Груневеген/Dylan Groenewegen (Нидерланды)

Лукас Хэмильтон/Lucas Hamilton (Австралия)

Крис Харпер/Chris Harper (Австралия) – новый гонщик

Майкл Хепберн/Michael Hepburn (Австралия)

Амунд Грёндал Янсен/Amund Grøndahl Jansen (Норвегия)

Крис Юл-Йенсен/Chris Juul-Jensen (Дания)

Ян Маас/Jan Maas (Нидерланды)

Майкл Мэттьюс/Michael Matthews (Австралия)

Лука Мезгец/Luka Mezgec (Словения)

Келланд О’Брайен/Kelland O’Brien (Австралия)

Хесус Давид Пенья/Jesús David Peña (Колумбия)

Лукас Пёстльбергер/Lukas Pöstlberger (Австрия) – новый гонщик

Руди Портер/Rudy Porter (Австралия) – новый гонщик

Блей Куик/Blake Quick (Австралия) – новый гонщик

Элмар Рейндерс/ Elmar Reinders (Нидерланды) – новый гонщик

Каллум Скотсон/Callum Scotson (Австралия)

Маттео Собреро/ Matteo Sobrero (Италия)

Кэмпбелл Стюарт/Campbell Stewart (Новая Зеландия)

Зденек Штыбар/Zdeněk Štybar (Чехия) – новый гонщик

Саймон Йейтс/ Simon Yates (Великобритания)

Филиппо Дзана/Filippo Zana (Италия) – новый гонщик