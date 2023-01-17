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Велокоманда BikeExchange-Jayco подписала контракт с Алессандро де Марки

 Алессандро де Марки заключил контракт на 2023 год с командой BikeExchange-Jayco

 

 

 

  Австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco объявила о подписании Алессандро де Марки на один год. В коллективе ожидают, что 36-летний итальянский гонщик будет делиться опытом с молодыми спортсменами.

 

  С приходом де Марки состав BikeExchange-Jayco увеличился до 30 человек. Генменеджер клуба Брент Коупленд уверен, что на 2023 год у них собрана «отличная сбалансированная команда с молодыми талантами и более зрелыми гонщиками». БК «Марафон» (подробнее о ней по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-rossijskoj-bukmekerskoj-kontory-marafon-tsupis/) уже принимает ставки на результаты заездов в следующем году, и сразу два представителя австралийской команды — Майкл Мэтьюз и Саймон Йейтс — находятся в топ-20 претендентов на победу в однодневке Милан – Сан-Ремо в начале сезона.

 

Велокоманда BikeExchange-Jayco подписала контракт с Алессандро де Марки

Photo Credit: LaPresse

 

  Де Марки сможет проявить себя в роли не только как велогонщик, борясь за личные результаты, но и наставника — итальянец станет дорожным капитаном команды. За его плечами победы на трех индивидуальных этапах Вуэльты Испании в 2014, 2015 и 2018 годах.

 

  «Он очень опытный, и нам было важно найти гонщика, способного легко влиться в нашу команду, гонщика, на большой опыт которого сможем положиться, кто не только станет примером для молодых гонщиков, но и сам сможет ярко выступить, когда представится возможность.

  Теперь, когда мы подписали Де Марки и Штыбара, у нас сложился отлично сбалансированный состав с молодыми талантами и зрелыми гонщиками. У Де Марки и Штыбара есть опыт выступления на крупнейших соревнованиях, они понимают, как гонка развивается»», — сказал Брент Коупленд.

 

  Алессандро Де Марки: «Прежде всего, должен признаться, очень горжусь, что получил предложение от такой великолепной команды в такой непростой момент карьеры. Этот сезон получился у меня не лучшим, но этот новый контракт даёт мне огромную мотивацию на 2023 год. Я очень рад начать новый этап,  предстоящий сезон будет для меня очень важен, я должен показать, что всё ещё сильный гонщик.

  Одна из моих ключевых задач – использовать более чем десятилетний опыт в профессионалах. Сделаю всё, чтобы поддержать новое поколение велогонщиков, помочь им расти и становиться сильнейшими спортсменами».

 

  С 2021 года Алессандро Де Марки выступал за команду Israel-Premier Tech, и минувший сезон провел не лучшим образом. Самым высоким результатом итальянского гонщика стало 5-е на Джиро дель Венето, а также 7- место на Чемпионате мира по гравийным велогонкам UCI. В итоговых классификациях Джиро д’Италия и Вуэльты Испании велогонщик занял 92-е и 103-е места соответственно.

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Комментарии

  • oBepcaH
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    oBepcaH-Фото
    Филиппо Коломбо это который МТБ ездит? Интересно, он за них будет МТБ ездить, если это тот, или перейдет в шоссе?
  • VeloVelo
    Крис Фрум о системе начисления ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Интересная подборка. Спасибо.
  • Astanaforever
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    Astanaforever-Фото
    A как же Антонио?
  • VeloVelo
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Не надо забывать, что Сонни еще и чемпион Италии!



    Здоровья и счастья в семье!

  • velodoctor
    Q36.5 – новая проконтинентальн ... (3)
    velodoctor-Фото

    Брамбилла приземлился у них) Не удивлюсь если сразу им приглашение на Джиро дадут. 

  • Sezar
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    Sezar-Фото

    Карапас - интересный гонщик. Сил на более менее равную борьбу с топами у него практически нет, но за счет колеса и тактики он может обострить гонку.

  • patar
    Аннулирование результатов Наир ... (9)
    patar-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: SVS
    Вам же ясно написали. WADA ни при чём. Нарушение правил UCI. А астматиками WADA занимается...
    Да какая разница, больной, иди лечись, что может быть проще... 
    Эмираты бы справку сделали, что трамадол этот не так действует, как тот который запрещен)))) ахаха... как с ковидом и аюсо было
  • Freejazz
    Джей Вайн переходит в велокома ... (4)
    Freejazz-Фото
    Грегари к Ремко.
  • Coffe
    Наиро Кинтана прокомментировал ... (1)
    Coffe-Фото
    Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.

    Влетел,так влетел,чего там отнекиваться.
  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    Чтобы быть не скучным в генерале ТДФ - нужно либо быть гением как Погачар, к примеру, либо иметь мед.разрешения и прекрасные витаминки, ИМХО (либо и то и то).
    Карапас едет как может. А может он не всегда.
    По поводу Погача смешно, когда нибудь его подловят, а может есть разрешение, никто не знает. 



    Цитата: Shalam s Urala
    Нибали взял свой Тур абсолютно по делу. и показал это уже на 2-м этапе, где главные петухи вообще были "все ещё живы". и он не просто взял жёлтую уже с этого этапа, но выиграл ещё 4 этапа и навёз второму вагон и тележку
    не ведитесь на мифы
    Да хватит уже рассказывать сказки про фартового, он никогда не ехал горы на уровне Фрума или Конты, можно сказать случайно зацепил Тур, как и Джиро, все помнят, что из-за глупого падения Кройса, по другому не назвать,Нибали смог ликвидировать отставание в пять минут. Вот уж где фантастика или подкуп, возможно и то и другое . 

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