Велокоманда BikeExchange-Jayco подписала контракт с Алессандро де Марки

Алессандро де Марки заключил контракт на 2023 год с командой BikeExchange-Jayco



Австралийская велокоманда BikeExchange-Jayco объявила о подписании Алессандро де Марки на один год. В коллективе ожидают, что 36-летний итальянский гонщик будет делиться опытом с молодыми спортсменами.

С приходом де Марки состав BikeExchange-Jayco увеличился до 30 человек. Генменеджер клуба Брент Коупленд уверен, что на 2023 год у них собрана «отличная сбалансированная команда с молодыми талантами и более зрелыми гонщиками». БК «Марафон» (подробнее о ней по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-rossijskoj-bukmekerskoj-kontory-marafon-tsupis/) уже принимает ставки на результаты заездов в следующем году, и сразу два представителя австралийской команды — Майкл Мэтьюз и Саймон Йейтс — находятся в топ-20 претендентов на победу в однодневке Милан – Сан-Ремо в начале сезона.

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Де Марки сможет проявить себя в роли не только как велогонщик, борясь за личные результаты, но и наставника — итальянец станет дорожным капитаном команды. За его плечами победы на трех индивидуальных этапах Вуэльты Испании в 2014, 2015 и 2018 годах.

«Он очень опытный, и нам было важно найти гонщика, способного легко влиться в нашу команду, гонщика, на большой опыт которого сможем положиться, кто не только станет примером для молодых гонщиков, но и сам сможет ярко выступить, когда представится возможность.

Теперь, когда мы подписали Де Марки и Штыбара, у нас сложился отлично сбалансированный состав с молодыми талантами и зрелыми гонщиками. У Де Марки и Штыбара есть опыт выступления на крупнейших соревнованиях, они понимают, как гонка развивается»», — сказал Брент Коупленд.

Алессандро Де Марки: «Прежде всего, должен признаться, очень горжусь, что получил предложение от такой великолепной команды в такой непростой момент карьеры. Этот сезон получился у меня не лучшим, но этот новый контракт даёт мне огромную мотивацию на 2023 год. Я очень рад начать новый этап, предстоящий сезон будет для меня очень важен, я должен показать, что всё ещё сильный гонщик.

Одна из моих ключевых задач – использовать более чем десятилетний опыт в профессионалах. Сделаю всё, чтобы поддержать новое поколение велогонщиков, помочь им расти и становиться сильнейшими спортсменами».

С 2021 года Алессандро Де Марки выступал за команду Israel-Premier Tech, и минувший сезон провел не лучшим образом. Самым высоким результатом итальянского гонщика стало 5-е на Джиро дель Венето, а также 7- место на Чемпионате мира по гравийным велогонкам UCI. В итоговых классификациях Джиро д’Италия и Вуэльты Испании велогонщик занял 92-е и 103-е места соответственно.