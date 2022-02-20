Велокоманда BikeExchange Jayco сформировала состав на 2022 год

Состав австралийской велокоманды BikeExchange Jayco на 2022 год

Велокоманда Мирового тура BikeExchange, которая в 2022 году будет называться BikeExchange Jayco объявила о завершении формирования состава на следующий сезон. В 2022 году в команде будут выступать 28 велогонщиков, из которых 7 новичков из семи стран мира. Самым молодым гонщиком команды BikeExchange будет 21-летний швейцарский гонщик Алекс Бальмер (Alex Balmer), самым возрастным – 36-летний новозеландский велогонщик Джек Бауэр (Jack Bauer). Средний возраст команды составит 27,6 лет.

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Мы очень довольны работой, проделанной за прошедший год персоналом, отвечающим за выступление команды, вместе со спортивными директорами и техническим персоналом. Они великолепно потрудились. Вместе с владельцем нашей команды Джерри Райаном, который вникал во все важные вопросы, касающиеся команды мы провели детальный анализ прошедшего сезона и уверены, что все решения были приняты в интересах команды как с точки зрения формирования состава, так и относительно целей и амбиций команды».

Мэтт Уайт, главный спортивный директор команды: «За два последних сезона наш состав изменился, поэтому нам пришлось по-другому подходить к решению вопросов и адаптироваться. Традиционно мы были командой, которая боролась за победы и побеждала с января по октябрь всем составом гонщиков. Мы никогда не полагались на одну звезду в плане достижения побед. В 2021 году нам не удалось добиться цели, на этой задаче мы снова сфокусируемся в 2022 году.

Конечно, Гранд-тур являются важными целями, особенно, когда у нас есть такие лидеры как Саймон Йейтс и Майкл Мэттьюс, но сейчас, когда мы находимся в фазе реконструкции, победы на разных гонках также важны. Учитывая изменения в составе, мы поставим несколько новых целей на ближайший сезон, если понадобится, изменим наш стиль ведения гонок.

У нас смешанный состав, в котором есть молодые таланты и опытные гонщики. К нам пришли две звезды трека мирового уровня – Келланд О’Брайен и Кэмпбелл Стюарт, мы поможем им перейти на уровень Мирового тура на шоссе. Их задачей будет работать с нашей восходящей звездой спринтов Кейденом Гровсом. Постоянно развивающийся и молодой спринтерский поезд, который будет формироваться вокруг Кейдена гонщиками одного с ним возраста, поможет им учиться и добиваться побед. В этой области мы видим для команды большие возможности для завоевания побед в 2022 году.

Алекс Бальмер и Хесус Давид Пенья – молодые и талантливые. Бальмер продолжит выступать на высшем уровне в маунтинбайке, одновременно развиваясь как шоссейный велогонщик мирового класса. У Пеньи небольшой опыт выступления в Европе, так случилось в основном из-за ковидных ограничений, которые пришлись на два года выступления в юниорах. Но мы поможем ему привыкнуть к выступлению в Европе, очень верим в его пока что сырой талант.

От нас ушли некоторые опытные ребята, поэтому было важно заменить их подходящими гонщиками. Один из них – Лоусон Крэддок, помощник, на которого можно полностью положиться на разных рельефах. У него огромный опыт выступления в Мировом туре, но также он получит шанс преследовать личные цели.

Маттео Собреро, который стал чемпионом Италии в разделке, также гонщик с опытом выступления в команде Мирового тура. Он будет помогать нашим лидерам в генеральной классификации. Мы верим, что Маттео сможет продолжить достигать новых личных высот в карьере.

Ян Маас, ещё один гонщик, которого мы рады приветствовать в нашей команде. Он продолжит развиваться. У него большой опыт выступления на континентальном уровне, и я уверен, что он внесёт ценный вклад в горах на ключевых гонках следующего года».

Состав велокоманды BikeExchange Jayco на 2022 год:

Алекс Бальмер (Alex Balmer /Швейцария, 21 год) новый гонщик

Джек Бауэр (Jack Bauer /Новая Зеландия, 36 лет)

Сэм Бьюли (Sam Bewley /Новая Зеландия, 34 года)

Лоусон Крэддок (Lawson Craddock /США, 29 лет) новый гонщик

Кевин Коллеони (Kevin Colleoni/Италия, 22 года)

Люк Дабридж (Luke Durbridge /Австралия, 30 лет)

Алекс Эдмондсон (Alex Edmondson /Австралия, 27 лет)

Цгабу Грмай (Tsgabu Grmay /Эфиопия, 30 лет)

Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton /Австралия, 25 лет)

Майкл Хэпберн (Michael Hepburn/Австралия, 30 лет)

Дэмьен Хаусон (Damien Howson /Австралия, 29 лет)

Амунд Грёндаль Янсен (Amund Grøndahl Jansen /Норвегия, 27 лет)

Кэйден Гровс (Kaden Groves /Австралия, 22 года)

Крис-Юл Йенсен (Chris Juul-Jensen /Дания, 32 года)

Танел Кангерт (Tanel Kangert /Эстония, 34 года)

Алекс Конышев (Alex Konychev /Италия, 23 года)

Ян Маас (Jan Maas /Нидерланды, 25 лет) новый гонщик

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews /Австралия, 31 год)

Кэмерон Мейер (Cameron Meyer/Австралия, 33 года)

Лука Мезгец (Luka Mezgec /Словения, 33 года)

Келланд О’Брайен (Kelland O’Brien /Австралия, 23 года) новый гонщик

Хесус Давид Пенья (Jesús David Peña /Колумбия, 21 год) новый гонщик

Каллем Скотсон (Callum Scotson /Австралия, 25 лет)

Ник Шульц (Nick Schultz /Австралия, 27 лет)

Дайон Смит (Dion Smith /Новая Зеландия, 28 лет)

Маттео Собреро (Matteo Sobrero/Италия, 24 года) новый гонщик

Кэмпбелл Стюарт (Campbell Stewart /Новая Зеландия, 23 года) новый гонщик

Саймон Йейтс (Simon Yates /Великобритания, 29 лет)