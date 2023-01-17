Бен Тёрнер продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadieres

Бен Тёрнер продолжит выступать в велокоманде INEOS Grenadiers до конца 2026 года

Велокоманда INEOS Grenadiers объявила о продлении контракта до конца 2026 года с Беном Тёрнером (Ben Turner), который в этом году завершил с британской командой первый сезон в профессионалах. 23-летний Бен Тёрнер впечатлил команду выступлением на классиках – финишировал 4-м на «Стреле Брабанта», 8-м на Дварс доор Фландерен, 11-м на Париж-Рубэ. Бен Тёрнер также успешно дебютировал на Вуэльте Испании, первом в карьере Гранд-туре, где на 19-м этапе занял 4-е место, а на финальном этапе в Мадриде вошёл в топ-10.

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Бен Тёрнер: «Первый год с командой прошёл великолепно, мне невероятно понравилось быть одним из “Гренадеров”. С первой же гонки меня ободряли вносить вклад в общее дело, мне было приятно видеть, что я работаю наравне с ребятами.

Я мечтал о кампании классик, и, мне кажется, что в течение сезона я значительно прогрессировал, что привело меня к первому в карьере Гранд-туру – Вуэльте Испании-2022.

Не сомневаюсь, что решение прийти в эту команду было лучшим. Меня очень вдохновляет, что я продолжу развиваться и выступать как “Гренадер”».

Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального директора команды: «Бен стал абсолютным бриллиантом первого сезона в Гренадерах. Он показал, что у него гигантский талант. То, как он проехал гонки и проявил себя, очень вдохновляет. Мы рады, что его будущее связано с нашей командой.

Бен внёс впечатляющий вклад в нашу успешную кампанию классик, он удержал эту форму до своего первого Гранд-тура. Он очень быстро и естественно освоился в профессиональном велоспорте. Не сомневаюсь, что у него впереди яркая карьера».