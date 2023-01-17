VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бен Тёрнер продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadieres

Бен Тёрнер продолжит выступать в велокоманде INEOS Grenadiers до конца 2026 года

 

 

 Велокоманда INEOS Grenadiers объявила о продлении контракта до конца 2026 года с Беном Тёрнером (Ben Turner), который в этом году завершил с британской командой первый сезон в профессионалах. 23-летний Бен Тёрнер впечатлил команду выступлением на классиках – финишировал 4-м на «Стреле Брабанта»,  8-м на Дварс доор Фландерен, 11-м на Париж-Рубэ. Бен Тёрнер также успешно дебютировал на Вуэльте Испании, первом в карьере Гранд-туре, где на 19-м этапе занял 4-е место, а на финальном этапе в Мадриде вошёл в топ-10.

 

Бен Тёрнер продлил контракт с велокомандой INEOS Grenadieres

Photo (c) INEOS Grenadiers

 

 

  Бен Тёрнер: «Первый год с командой прошёл великолепно, мне невероятно понравилось быть одним из “Гренадеров”. С первой же гонки меня ободряли вносить вклад в общее дело, мне было приятно видеть, что я работаю наравне с ребятами.

 

  Я мечтал о кампании классик, и, мне кажется, что в течение сезона я значительно прогрессировал, что привело меня к первому в карьере Гранд-туру – Вуэльте Испании-2022.

  Не сомневаюсь, что решение прийти в эту команду было лучшим. Меня очень вдохновляет, что я продолжу развиваться и выступать как “Гренадер”».

 

  Род Эллингворт (Rod Ellingworth), исполняющий обязанности генерального директора команды: «Бен стал абсолютным бриллиантом первого сезона в Гренадерах. Он показал, что у него гигантский талант. То, как он проехал гонки и проявил себя, очень вдохновляет. Мы рады, что его будущее связано с нашей командой.

 

  Бен внёс впечатляющий вклад в нашу успешную кампанию классик, он удержал эту форму до своего первого Гранд-тура. Он очень быстро и естественно освоился в профессиональном велоспорте. Не сомневаюсь, что у него впереди яркая карьера».

 

 

Трансферные новости пелотона 2022/23

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бен Тёрнер Ben Turner INEOS Grenadiers

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 ноября

Stefan De Bod (Astana Qazaqstan Team)

Enrico Battaglin (Bardiani - CSF - Faizane)

Mathieu Burgaudeau (Team TotalEnergies)

Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck)

Michael Kukrle (Elkov - Kasper)

Alessandro Verre (Team Arkea - Samsic)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (45)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)