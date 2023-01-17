Стефан де Бод переходит в велокоманду EF Education Easy-Post

Велокоманда EF Education-EasyPost подписала контракт с 25-летним Стефаном Де Бодом

Стефан де Бод (Stefan de Bod), 25-летний уроженец ЮАР, подписал контракт с американской велокомандой EF Education-EasyPost. Последние два года Де Бод выступал в казахстанской команде Astana Qazaqstan. Чемпион Африки в разделке-2019, в этом сезоне Стефан Де Бод занял 4-е место в общем зачёте на гонке Sibiu Cycling Tour и Тура Словении, 6-е на Вуэльте Кастилии и Леона.

Профессиональную карьеру Стефан де Бод начал в 2019 году в команде Dimension Data, в первый же год в профессионалах занял 3-е место на Туре Австрии. Он не считает разделку самой любимой дисциплиной, но продолжает работать над достижением в ней высоких результатов. Сейчас Стефан де Бод живёт в Жироне, в Испании, и уже познакомился с некоторыми из своих будущих товарищей по команде.

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

Стефан де Бод: «Разделка – одна из моих сильных сторон, но специалистом этой дисциплины себя не считаю. Могу показывать хорошие результаты, потенциально – побеждать, но не назову себя специалистом. Не думаю, что кто-то наслаждается индивидуальной гонкой на время - радость приходит, когда ты её заканчиваешь и добиваешься высокого результата. Когда побеждаешь, понимаешь, что выиграл, потому что сильнейший. Конечно, есть аэродинамика, один сидит более аэродинамично, чем другой, но в итоге всё дело в том, кто сильнее. Кто мощнее продавит до финиша – тот самый быстрый. Но наслаждаться финальной парой километров мало кто сможет. Это совсем не приносит удовольствия.

Я стал профессионалом в 2019 году, и тогда у меня была только туристическая виза в Европу на три месяца. Так что, тот год был очень трудным. Чтобы набрать гоночные дни, я проехал Тур Турции и Тур Гуанси. Потом в 2020 был ковид, сказать о том сезоне нечего. В этом году я болел, старт получился сложным. И последние пару лет большую часть времени было нелегко, но я всё равно показывал хорошие результаты. Это даёт перспективу на будущее, если смогу полностью раскрыть свой потенциал. Я горжусь, что выдержал эти годы, научился упорству и твёрдости.

Всегда следил за этой великолепной командой. Гонщики, которых знаю в Жироне, говорили о EF Education Easy-Post только хорошее. И оборудование в команде лучшее. Все, с кем говорил о команде, отзывались положительно.

Последние два года я показывал результаты, но в то же время старался понять, каким типом гонщика являюсь. Думаю, могу стать очень сильным специалистом отрыва на крупных гонках и Гранд-турах. Ещё, считаю, что могу стать генеральщиком на недельные гонки, такие, как Тур Романдии, Тиррено-Адриатико, Тур Швейцарии, Дофине. Это мои любимые гонки, там есть и горы, и равнинные этапы, и разделка или пролог. Моя цель – совершенствоваться на таких гонках.

Сейчас, после нескольких недель без велосипеда потихоньку начинаю тренироваться. Очень люблю выступать в разных потрясающих местах по всему миру, наслаждаться невероятной природой. Иногда езжу на маунтинбайке в Южной Африке, есть места, куда на машине просто не проехать. Для меня велосипед – часть жизни. Он необходим. Это одна из лучших вещей на свете».

Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Мы некоторое время наблюдали за Стефаном. Он – недооценённый талант, станет ценным гонщиком нашей команды, потому что мы нацелены на результаты в гонках с рельефом. Его разделка тоже нас заинтересовала, она показывает уровень его способностей. Надеюсь, мы раскроем его потенциал, и он станет незаменимым для нас гонщиком».