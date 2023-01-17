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Стефан де Бод переходит в велокоманду EF Education Easy-Post

Велокоманда EF Education-EasyPost подписала контракт с 25-летним Стефаном Де Бодом

 

 

  Стефан де Бод (Stefan de Bod), 25-летний уроженец ЮАР, подписал контракт с американской велокомандой EF Education-EasyPost. Последние два года Де Бод выступал в казахстанской команде Astana Qazaqstan. Чемпион Африки в разделке-2019, в этом сезоне Стефан Де Бод занял 4-е место в общем зачёте на гонке Sibiu Cycling Tour и Тура Словении, 6-е на Вуэльте Кастилии и Леона.

 

  Профессиональную карьеру Стефан де Бод начал в 2019 году в команде Dimension Data, в первый же год в профессионалах занял 3-е место на Туре Австрии. Он не считает разделку самой любимой дисциплиной, но продолжает работать над достижением в ней высоких результатов. Сейчас Стефан де Бод живёт в Жироне, в Испании, и уже познакомился с некоторыми из своих будущих товарищей по команде.

 

Стефан де Бод переходит в велокоманду EF Education Easy-Post

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 

 

  Стефан де Бод: «Разделка – одна из моих сильных сторон, но специалистом этой дисциплины себя не считаю. Могу показывать хорошие результаты, потенциально – побеждать, но не назову себя специалистом. Не думаю, что кто-то наслаждается индивидуальной гонкой на время -  радость приходит, когда ты её заканчиваешь и добиваешься высокого результата. Когда побеждаешь, понимаешь, что выиграл, потому что сильнейший. Конечно, есть аэродинамика, один сидит более аэродинамично, чем другой, но в итоге всё дело в том, кто сильнее. Кто мощнее продавит до финиша – тот самый быстрый. Но наслаждаться финальной парой километров мало кто сможет. Это совсем не приносит удовольствия.

 

  Я стал профессионалом в 2019 году, и тогда у меня была только туристическая виза в Европу на три месяца. Так что, тот год был очень трудным. Чтобы набрать гоночные дни, я проехал Тур Турции и Тур Гуанси. Потом в 2020 был ковид, сказать о том сезоне нечего. В этом году я болел, старт получился сложным. И последние пару лет большую часть времени было нелегко, но я всё равно показывал хорошие результаты. Это даёт перспективу на будущее, если смогу полностью раскрыть свой потенциал. Я  горжусь, что выдержал эти годы, научился упорству и твёрдости.

 

  Всегда  следил за этой великолепной командой. Гонщики, которых знаю в Жироне, говорили о EF Education Easy-Post только хорошее. И оборудование в команде лучшее. Все, с кем говорил о команде, отзывались положительно.

 

  Последние два года я показывал результаты, но в то же время старался понять, каким типом  гонщика являюсь. Думаю, могу стать очень сильным специалистом отрыва на крупных гонках и Гранд-турах. Ещё, считаю, что могу стать генеральщиком на недельные гонки, такие, как Тур Романдии, Тиррено-Адриатико, Тур Швейцарии, Дофине. Это мои любимые гонки, там есть и горы, и равнинные этапы, и разделка или пролог. Моя цель – совершенствоваться на таких гонках.

 

  Сейчас, после нескольких недель без велосипеда потихоньку начинаю тренироваться. Очень люблю выступать в разных потрясающих местах по всему миру, наслаждаться невероятной природой. Иногда езжу на маунтинбайке в Южной Африке, есть места, куда на машине просто не проехать. Для меня велосипед – часть жизни. Он необходим. Это одна из лучших вещей на свете».

 

  Джонатан Воутерс, генеральный менеджер команды EF Education-EasyPost: «Мы некоторое время наблюдали за Стефаном. Он – недооценённый талант, станет ценным гонщиком нашей команды, потому что мы нацелены на результаты в гонках с рельефом. Его разделка тоже нас заинтересовала, она показывает уровень его способностей. Надеюсь, мы раскроем его потенциал, и он станет незаменимым для нас гонщиком».

 

 

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Теги к статье: Стефан де Бод Stefan de Bod EF Education-EasyPost

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Комментарии

  • Velolife
    Майкл Вантауренхаут – чемпион ... (1)
    Velolife-Фото

    Ждём ЧМ в будущем феврале. Увидим ли ЧМ Tom Pidcock, Wout Van Aert и его закадычного друга Mathieu van der Poel? В Таборе Zdenek Stybar пообещал приехать в Hoogerheide. Да и на элитных женщин будет интересно посмотреть! Ждём! А пока смотрим СХ КМ и Суперпрестиж, а на треке Лигу Чемпионов и 6 Дней. Отдохнём до Даун Андер.

  • Meridale
    Второй месяц после операции на ... (2)
    Meridale-Фото

    А станки зачем придумали. Когда-то Виггинс с ключицей после Тура готовился упорно к Вуэльте.

  • Shalam s Urala
    Второй месяц после операции на ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    Роглич в целом по жизни катался сильно меньше коллег по про-пелотону, так что это вряд-ли имеет какое-то значение )) .. но это не точно.. locny

  • tds
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    tds-Фото
    Цитата: uran
    Чего, а хитрости Вальве не занимать. По "молодости" его победы иногда были, так сказать, немного не честными.
    Обоснуйте!
  • RVL
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    RVL-Фото

    не работа, а клад!

  • uran
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    uran-Фото
    Чего, а хитрости Вальве не занимать. По "молодости" его победы иногда были, так сказать, немного не честными.
  • motte
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    motte-Фото

    Феномен, этот Бала, уже давно он ,в полный рост, должен быть у мадам Тюссо.

  • микеле оп-оп-оп
    Алехандро Вальверде: "Меня ещ ... (5)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Кучный сезон в смысле ухода великих. 

    Не представляю мотивацию, кроме денежной, у остающихся ветеранов. К коим, в силу омоложения пелотона, можно относить уже и тридцатилетних. 

    Борьба за околоподиумное пространство на многодневках, работа на младолидеров,  ну или настроиться, доказать боссам, что смогу - и взять таки классику/этап на турах. Какие опции не перечислил? 

  • Серафим
    Том Дюмулин о завершении карье ... (11)
    Серафим-Фото

     Не все в жизни ограничивается профессиональным спортом. И такой человек не мог не понять это достаточно рано. Просто в силу своей душевной конституции он хотел получить максимум из своей деятельности, поскольку не принимал того, что мог бы потратить невозвратное время своей жизни на что-то другое. Может быть более значимое для себя, может быть более полезное для других. 

       Может быть, никогда не будет связан с велоспортом, это и необязательно.

  • Anna P.
    Том Дюмулин о завершении карье ... (11)
    Anna P.-Фото
    Простите за коммент, тонкокожесть - не слабость в моем понимании, а свойство нервной системы, сильные реакции на то, на что другие не обращают внимания. Работаю с некоторыми такими людьми.

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