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Cofidis подписала контракт с LOOK

Велогонщики Cofidis с 2023 года будут выступать на велосипедах LOOK

 

 

  Французская команда Cofidis объявила о смене поставщика велосипедов. Место итальянского производителя De Rosa, снабжавшего Cofidis последние три сезона, займет LOOK. Генеральный менеджер команды Седрик Вассер заявил, что сделка заключена «на несколько лет», однако точный срок соглашения не называется.

 

 

 

  Cofidis и LOOK уже сотрудничали с 2009 по 2014 годы. За рулем велосипедов отечественного производства французская команда одержала более 80 побед, в том числе на этапах Вуэльты Испании. Сделать прогноз на то, как изменятся результаты спортсменов с обновленными транспортными средствами, можно в БК Leon, обзор на нее доступен на https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-rossijskoj-bukmekerskoj-kontory-leon/.

 

  Соглашение вступит в силу с 2023 года. LOOK будет снабжать шоссейными, трековыми и гравийными велосипедами мужские и женские команды Cofidis, а также команду по паравелоспорту.

 

  «Как команда UCI WorldTour, мы больше, чем когда-либо, заботимся об уровне производительности всех компонентов нашего велосипеда и хотим предложить высочайшее качество всем нашим гонщикам. Кроме того, мы гордимся тем, что используем на 100-процентные французскую высокотехнологичную продукцию», — заявил Седрик Вассёр.

 

  LOOK была основана в 1951 году и первоначально занималась производством лыжного снаряжения. В 1980-х компания представила прототип педали на основе лыжных креплений Clipless. В 1986 году Грег Лемонд стал первым гонщиком, выигравшим Тур де Франс на велосипеде от французского производителя.

 

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Комментарии

  • motte
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (1)
    motte-Фото

    Глазам не верю! Посмотрел на Фейсбуке карту тура , вытаращил глаза и тихо пошёл на наш форум за подробностями и ... Невероятно, горы, горы и ничего, кроме гор. Вот, просто , со старта и до бесконечности . Это как же надо распределить свои силы и восстановление? Какое то дно ада 110 выпуск.

    И, топим за Тадея.

  • Astanaforever
    Новый спортивный директор Lott ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Астане это ожидает в 2024 г. Однозначно.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (97)
    s75-Фото
    Лицензии WT раздадут на три года, поэтому так сразу никто не вылетит. Другое дело, что эту лицензию надо еще получить, на 18 мест 21 зарегистрированный кандидат.
  • Святославчик
    Луис Леон Санчес возвращается ... (11)
    Святославчик-Фото
    Астана превращается в богадельню... Сложно представить за что будут бороться.
  • Astanaforever
    Трансферные новости пелотона-2 ... (97)
    Astanaforever-Фото
    С этим составом где эти недоездуны мартинелли, груздевы, захаровы, конти, домюровские , натаровы,и прочая шваль халявщиков, Астане тока вешаться, чтобы второй год испытать позор и тем самым вылетить из мирового дивизиона. Вино че думает, в этом сезоне полный провал, а в следующем эти сбитые летуны поедут ковать победы? Наивно. Я думаю, он просто идет по течению и авось прокатит и оттягивает время, час Х, когда команду закроют. А там трын- трава не гори. Так понимать? Не позорьтесь.
  • Krakk
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    Krakk-Фото

    Препарат-то ерундовый, обидно так нелепо залететь.

    Цитата: vadi
    В таких случаях спортсмены доверчиво пьют что им дают свои потому что "надо"
    Это, мягко говоря, глупость. Принимать что попало по одной указке со стороны, когда от этого может рухнуть вся карьера, будет только последний имбецил.

  • vadi
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    vadi-Фото
    Еще неизвестно откуда этот трамадол. Наверняка во многих командах высокого уровня есть своя медицина и подопечным запрещено принимать что либо самостоятельно. В таких случаях спортсмены доверчиво пьют что им дают свои потому что "надо"
  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (97)
    nightbuster33-Фото
    О наличии или отсутствии у каждого члена команды Астана контракта вы можете ознакомится на Фан-сайте команды Астаны,проследив,когда и на какое время были подписаны контракты с каждым членом команды. Возможно,в свое время не были учтены переподписки вне "трансферного окна".
  • Esperus2006
    Самуэле Баттистелла остается в ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Супер, нравится этот гонщик
  • Camel
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (5)
    Camel-Фото

    Надеяться Юберу на "силу своей команды" в лице Варрана Баргиля, Насэра Буанни и Клемана Шампуссана - все равно что надеяться на старика Хоттабыча.

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