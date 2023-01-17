Cofidis подписала контракт с LOOK

Велогонщики Cofidis с 2023 года будут выступать на велосипедах LOOK

Французская команда Cofidis объявила о смене поставщика велосипедов. Место итальянского производителя De Rosa, снабжавшего Cofidis последние три сезона, займет LOOK. Генеральный менеджер команды Седрик Вассер заявил, что сделка заключена «на несколько лет», однако точный срок соглашения не называется.

Cofidis и LOOK уже сотрудничали с 2009 по 2014 годы. За рулем велосипедов отечественного производства французская команда одержала более 80 побед, в том числе на этапах Вуэльты Испании. Сделать прогноз на то, как изменятся результаты спортсменов с обновленными транспортными средствами, можно в БК Leon, обзор на нее доступен на https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-rossijskoj-bukmekerskoj-kontory-leon/.

Соглашение вступит в силу с 2023 года. LOOK будет снабжать шоссейными, трековыми и гравийными велосипедами мужские и женские команды Cofidis, а также команду по паравелоспорту.

«Как команда UCI WorldTour, мы больше, чем когда-либо, заботимся об уровне производительности всех компонентов нашего велосипеда и хотим предложить высочайшее качество всем нашим гонщикам. Кроме того, мы гордимся тем, что используем на 100-процентные французскую высокотехнологичную продукцию», — заявил Седрик Вассёр.

LOOK была основана в 1951 году и первоначально занималась производством лыжного снаряжения. В 1980-х компания представила прототип педали на основе лыжных креплений Clipless. В 1986 году Грег Лемонд стал первым гонщиком, выигравшим Тур де Франс на велосипеде от французского производителя.