Зденек Штыбар переходит в велокоманду BikeExchange-Jayco

36-летний Зденек Штыбар подписал контракт на 2023 год с командой BikeExchange-Jayco

Зденек Штыбар (Zdeněk Štybar), 36-летний чешский велогонщик, в 2023 году будет выступать в австралийской команде BikeExchange-Jayco. Всю профессиональную карьеру с 2011 года Штыбар выступал в велокоманде Quick-Step, где одержал 18 побед. Среди достижений Зденека Штыбара победа в генеральной классификации Энеко Тура, этап Тур де Франс, победа в классиках Страде Бьянке, Е3, а также чешский гонщик дважды поднимался на вторую ступень подиума классики-Монумента Париж-Рубэ.

Зденек Штыбар укрепит состав BikeExchange-Jayco в классиках, поможет молодым гонщикам в роли дорожного капитана.

©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Брент Коупленд, генеральный менеджер команды: «Мы уже усилили состав на 2023 год в разных областях, а теперь, с приходом Зденека Штыбара наша команда становится очень конкурентоспособной и универсальной. Большой список достижений Зденека в гонках разного плана говорит сам за себя. Мы знаем, какой гонщик придёт в команду, очень этому рады.

За последние годы в нашей команде многое поменялось, многие старшие опытные гонщики ушли из команды. Поэтому нам было важно включить в состав опытного профессионала, знающего вдоль и поперёк гонки и пелотон, профессионала, который мог бы направлять гонщиков команды, помогать подрастающему поколению.

Штыбар – разносторонний гонщик, способен выступать на гонках всех типов, не только на шоссе, но и в велокроссе, поэтому надеемся на его поддержку и в этой дисциплине».

Зденек Штыбар: «Смена команды в финальной части карьеры имеет для меня особое значение. У меня были великолепные годы с моей предыдущей командой. Но я рад, что в следующем сезоне стану гонщиком BikeExchange-Jayco. Эта команда кажется очень сплочённой и настроенной бороться за победы. Я готов начать с ними новую главу карьеры, уверен, она будет для меня очень важной.

Мне также интересно участвовать в гонках, используя другую технику. Работа с Giant – отличный шанс, они очень крупные игроки на нашем рынке, я рад протестировать их продукцию. Эти перемены ещё больше мотивируют меня продолжать выступать и бороться с лучшими гонщиками пелотона. Получу огромный импульс энергии.

Мои цели – быть с лучшими в каждой гонке. Конечно, бельгийские классики – ключевые для меня. С нетерпением жду, когда поеду их в новых цветах. Я также готов помогать молодым гонщикам команды, делиться опытом и знаниями. Считаю это важным долгом на данном этапе моей карьеры».