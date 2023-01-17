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Аннемик ван Влейтен назвала «улучшением» обновление маршрута женского Тур де Франс

Аннемик ван Влейтен о маршруте Женского Тур де Франс-2023

 

 

  Нидерландская спортсменка Movistar Team Аннемик ван Влейтен (Annemiek van Vleuten) положительно высказалась о маршруте Тур де Франс-2023, назвав изменения «улучшением» по сравнению с 2022 годом.

 

Photo © A.S.O/Maxime Delobel

 

 

  Ван Влейтен — победительница первого женского Тур де Франс. 40-летняя велогонщица уже сообщила, что предстоящий Гранд-тур станет для нее последним турниром в карьере. Сумеет ли участница Movistar Team завершить профессиональный путь на победной ноте — прогноз на это можно сделать в БК Winline, обзор на нее представлен по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-bukmekerskoj-kontory-winline/.

 

  «Люди спрашивают, уверена ли я, что этот год станет последним для меня. Но я не могу придумать лучшего способа, чем завершить карьеру в радужной майке, а выйти на старт Тур де Франс в ней — это мечта», — сообщила Аннемик ван Влейтен репортерам в Париже в среду.

 

  Гонщица отметила, что удовлетворена продолжительностью многодневки, хотя не исключила идею продления женской гонки в будущем, чтобы она соответствовала по длине мужской.

 

  По словам ван Влейтен, заключительные этапы являются самыми важными на Тур де Франс, и она довольна включением гонки с раздельным стартом в По в качестве восьмого этапа. Кроме того, по мнению спортсменки, восхождение на Турмале сделало проектируемый финиш более «полным».

 

  Аннемик ван Влейтен: «Я счастлива, что в маршрут вошли знаменитые подъёмы и финиш на Турмале. Уже в предвкушении. Важно, что у нас будет финиш не просто в подъём, а в легендарный подъём. Ещё я рада, что в следующем году на Тур де Франс появится разделка.  

 

  Конечно, будут шансы на этапе в подъём, но также в маршруте есть коварные этапы. Довольна, что не будет гравийных отрезков. Считаю, маршрут сбалансирован. Для себя отмечаю самым важным финиш в гору, но шесть дней до него нельзя терять концентрацию».

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    velodoctor-Фото

    В топ 10 не престижнее, на подиуме престижнее быть может. Тут другое, тур смотрят в разы больше народу и для спонсоров важно видеть сильнейших гонщиков именно там, чтоб они показали результат. Поэтому маршрут большого значения не имеет, большинство сильных поедет тур.

  • Astanaforever
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    Astanaforever-Фото
    А че, мне этот тур сильно нравится. Зря вы бочку на него катите. Настоящий горный тур. 16 этап ваще пушка для горняков-раздельщиков. И будет тур конкурентноспособный для многих претендентов среднего класса команд. Тотальное превосходство лидеров пелотона как Погачар и Роглич с Эвенпулом и Вингегором за счет разделки над другими гонцами исключено. Здесь решат только горы. Карапасы, Лопесы, Барде срочно им ехать. Есть шанс.
  • patar
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    patar-Фото
    Цитата: Krakk
    Смех, просто смех!
    Хотели выдать горный Тур, а выдавили кучу понятно какой субстанции. 0 (НОЛЬ) горных финишей на 3 неделе! Ах да, есть же "горная" разделка. Как же я ржу с этих клоунов!
    Кому такое может приглянуться? Все лидеры пелотона выберут Джиро, где настоящие горы, а не это посмешище, и никакие разделки их не испугают. Разве что, Роглича в принудительном порядке сюда отправят, но сдается мне, он скорее сменит команду, чем согласится ехать это.
    Лол. Финишировать в топ 10 этого тура в мире велоспорта престижнее, чем выиграть джиро. Смешнее читать только коментарии рефорга и астанафоревер
  • vadi
    Велокоманда Arkea-Samsic полаг ... (6)
    vadi-Фото
    Гонщики - не медики, они не будут проверять что им дает врач команды, потому что это представитель руководства, который отвечает за то, чтобы не поймали. И точно так же глупо считать, что гонщик-профессионал такого уровня пойдет пить что попало, не посоветовавшись с врачом.
  • Гонщик
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    Гонщик-Фото

    Даже нормальной разделки нет , видимо кое у кого надежда на Бернальку... 

  • Krakk
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    Krakk-Фото

    Смех, просто смех!

    Хотели выдать горный Тур, а выдавили кучу понятно какой субстанции. 0 (НОЛЬ) горных финишей на 3 неделе! Ах да, есть же "горная" разделка. Как же я ржу с этих клоунов!

    Кому такое может приглянуться? Все лидеры пелотона выберут Джиро, где настоящие горы, а не это посмешище, и никакие разделки их не испугают. Разве что, Роглича в принудительном порядке сюда отправят, но сдается мне, он скорее сменит команду, чем согласится ехать это.

  • si40w
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    si40w-Фото
    Кажется, Джиро и Тур маршруты перепутали...
  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    velodoctor-Фото

    Спритерам  дали аж 8 этапов, турмале транзитная, считай что не включали совсем. 

  • porcus91
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    porcus91-Фото
    Наконец-то, без разделов. 22 км по сравнению с Джиро, где 3 этапа упороты на разделки. Супер, Jumba точно фаворит. Погачар вспомнит Col de Lose))) ? Отличный маршрут, похож вроде на 2015
  • motte
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (9)
    motte-Фото

    Глазам не верю! Посмотрел на Фейсбуке карту тура , вытаращил глаза и тихо пошёл на наш форум за подробностями и ... Невероятно, горы, горы и ничего, кроме гор. Вот, просто , со старта и до бесконечности . Это как же надо распределить свои силы и восстановление? Какое то дно ада 110 выпуск.

    И, топим за Тадея.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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