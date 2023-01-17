Аннемик ван Влейтен назвала «улучшением» обновление маршрута женского Тур де Франс

Аннемик ван Влейтен о маршруте Женского Тур де Франс-2023

Нидерландская спортсменка Movistar Team Аннемик ван Влейтен (Annemiek van Vleuten) положительно высказалась о маршруте Тур де Франс-2023, назвав изменения «улучшением» по сравнению с 2022 годом.

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Ван Влейтен — победительница первого женского Тур де Франс. 40-летняя велогонщица уже сообщила, что предстоящий Гранд-тур станет для нее последним турниром в карьере. Сумеет ли участница Movistar Team завершить профессиональный путь на победной ноте — прогноз на это можно сделать в БК Winline, обзор на нее представлен по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-bukmekerskoj-kontory-winline/.

«Люди спрашивают, уверена ли я, что этот год станет последним для меня. Но я не могу придумать лучшего способа, чем завершить карьеру в радужной майке, а выйти на старт Тур де Франс в ней — это мечта», — сообщила Аннемик ван Влейтен репортерам в Париже в среду.

Гонщица отметила, что удовлетворена продолжительностью многодневки, хотя не исключила идею продления женской гонки в будущем, чтобы она соответствовала по длине мужской.

По словам ван Влейтен, заключительные этапы являются самыми важными на Тур де Франс, и она довольна включением гонки с раздельным стартом в По в качестве восьмого этапа. Кроме того, по мнению спортсменки, восхождение на Турмале сделало проектируемый финиш более «полным».

Аннемик ван Влейтен: «Я счастлива, что в маршрут вошли знаменитые подъёмы и финиш на Турмале. Уже в предвкушении. Важно, что у нас будет финиш не просто в подъём, а в легендарный подъём. Ещё я рада, что в следующем году на Тур де Франс появится разделка.

Конечно, будут шансы на этапе в подъём, но также в маршруте есть коварные этапы. Довольна, что не будет гравийных отрезков. Считаю, маршрут сбалансирован. Для себя отмечаю самым важным финиш в гору, но шесть дней до него нельзя терять концентрацию».