VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фернандо Гавирия пропустит Тур ОАЭ из-за коронавируса

  Фернандо Гавирия пропустит Тур ОАЭ из-за коронавируса

 

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Alex Broadway

 

  Колумбийский спринтер Фернандо Гавирия не сможет принять участие в предстоящем Туре ОАЭ из-за положительного теста на COVID-19. В составе команды UAE Team Emirates его заменит немецкий спортсмен Паскаль Акерман.

 

 Тур ОАЭ-2022 стартует уже в это воскресенье. Если вы интересуетесь велоспортом и хотите попробовать себя в ставках на спорт, можете сделать ставку на результаты соревнований в БК Winline. Обзор на нее доступен по ссылке https://bookmaker-ratings.ru/review/obzor-bukmekerskoj-kontory-winline/.

 

  Подобная замена вряд ли пойдет на пользу команде из ОАЭ в преддверии домашнего турнира. На минувшем Туре Омана Гавирия сумел завоевать «золото» в общем спринте сразу в двух этапах – первом и финальном шестом. В общей классификации спортсмен расположился на 49-й строчке – это четвертый показатель в его команде.

 

  Гавирия заразился коронавирусом уже в третий раз за последние два года. В марте 2020 года как раз во время Тура ОАЭ велогонщик впервые подхватил COVID, из-за чего ему пришлось провести почти месяц в больнице Абу-Даби. Затем спортсмен вновь заразился уже в октябре 2020-го во время Джиро д’Италия.

 

  В этот раз колумбиец должен был сдать обязательный ПЦР-тест в соответствии с протоколом, когда вернулся домой в Монако после Тура Омана, и тест оказался положительным. Фернандо придется изолироваться в Монако до отрицательного результата теста.

  Омикрон-штамм вносит коррективы в состав UAE Team не впервые – в воскресенье к команде присоединится ее лидер словенец Тадей Погачар, который отбыл свой карантин.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (38)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

16 - 20 февраля 2022

Volta ao Algarve em Bicicleta

16 - 20 февраля 2022

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

18 - 20 февраля 2022

Tour des Alpes Maritimes et du Var

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 февраля

Martin Svrcek (Quick Step Alpha Vinyl Team)

18 февраля

Jos van Emden (Jumbo - Visma)

Antonio Angulo Sampedro (Euskaltel - Euskadi)

Milan Vader (Jumbo - Visma)

Gage Hecht (Human Powered Health)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2022 (91)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)