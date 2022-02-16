Фернандо Гавирия пропустит Тур ОАЭ из-за коронавируса

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Alex Broadway

Колумбийский спринтер Фернандо Гавирия не сможет принять участие в предстоящем Туре ОАЭ из-за положительного теста на COVID-19. В составе команды UAE Team Emirates его заменит немецкий спортсмен Паскаль Акерман.

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Подобная замена вряд ли пойдет на пользу команде из ОАЭ в преддверии домашнего турнира. На минувшем Туре Омана Гавирия сумел завоевать «золото» в общем спринте сразу в двух этапах – первом и финальном шестом. В общей классификации спортсмен расположился на 49-й строчке – это четвертый показатель в его команде.

Гавирия заразился коронавирусом уже в третий раз за последние два года. В марте 2020 года как раз во время Тура ОАЭ велогонщик впервые подхватил COVID, из-за чего ему пришлось провести почти месяц в больнице Абу-Даби. Затем спортсмен вновь заразился уже в октябре 2020-го во время Джиро д’Италия.

В этот раз колумбиец должен был сдать обязательный ПЦР-тест в соответствии с протоколом, когда вернулся домой в Монако после Тура Омана, и тест оказался положительным. Фернандо придется изолироваться в Монако до отрицательного результата теста.

Омикрон-штамм вносит коррективы в состав UAE Team не впервые – в воскресенье к команде присоединится ее лидер словенец Тадей Погачар, который отбыл свой карантин.