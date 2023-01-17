VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Велокоманда UAE Team Emirates подписала контракт с 30-летним Майклом Винком

С командой UAE Team Emirates 30-летний новозеландец Майкл Винк подписал первый профессиональный контракт в карьере

 

 

  Велокоманда UAE Team Emirates объявила о подписании контракта на 2023 год с  новозеландским велогонщиком Майклом Винком (Michael Vink). Винк, которому в конце ноября исполнится 31 год, привлёк внимание команды UAE Team Emirates благодаря сильным результатам, показанным на виртуальной велоплатформе ‘My Whoosh’ . Это бесплатное приложение для велосипедистов, созданное командой разработчиков из нескольких стран мира. Головной офис компании ‘My Whoosh’ находится в Абу-Даби (Объединённых Арабских Эмиратах).

 

Велокоманда UAE Team Emirates подписала контракт с 30-летним Майклом Винком

Photo (c) UAE Team Emirates

 

  Майкл Винк впервые будет выступать в команде Мирового тура, но в велоспорте он не новичок – с 2010 года выступает на континентальном уровне.  Винк был чемпионом Новой Зеландии в разделке в 2015 году, а в этом году стал серебряным призёром в этой дисциплине.

 

 Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы очень рады приветствовать Майкла в команде. У него были хорошие результаты на шоссе и раньше, но мы узнали о нём по его выступлениям на “Whoosh”. Весь год наши гонщики использовали приложение “Whoosh”, когда погода не позволяла им тренироваться на воздухе. В некоторых гонках мы заметили, как имя Майкла появлялось в топовых результатах. Так возник контракт.

  Велоспорт постоянно развивается, появляются новые изобретения, такие, как “Whoosh”. Мы гордимся, что эта платформа основана в Объединённых Арабских Эмиратах, и что она позволяет нам находить новых гонщиков, что ещё пару лет назад было бы невозможно».

 

  Майкл Винк: «Я бесконечно благодарен, что команда UAE Team Emirates даёт мне такой шанс. Предложение стать гонщиком такой великолепной команды для меня большая честь. Собираюсь максимально использовать эту возможность. Для меня начинается новая глава карьеры, не могу дождаться, хочется узнать, как смогу выступать в пелотоне Мирового тура».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Винк UAE Team Emirates Michael Vink

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Винченцо Нибали начал работать ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А че это интересно он своего Антонио в эту команду не перетащил? Или он там не нужен? Вот точно он Астане даром не сдался.
  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор о маршруте Тур ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Непонятно, что за такие напуски тумана в отношении участия на ТдФ у Й. В.?

    Ясно ведь, победы на Джиро и ТдФ несопоставимы по престижности. 

     

     

  • Anghor
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (1)
    Anghor-Фото

    Позорного колёсничества станет меньше...

  • Ернат
    Крис Фрум о системе начисления ... (4)
    Ернат-Фото
    100% согласен, пелотон молодеет, стремительными шагами
  • Ернат
    Йонас Вингегор опередил Криса ... (4)
    Ернат-Фото

    Нибали красавчик

  • error
    Йонас Вингегор о маршруте Тур ... (3)
    error-Фото

    Упоминание о том, что хотел бы побед на всех Гранд турах... мня тоже убеждает в том, что Джиро он хочет больше (и разделок там, как он хочет, больше)... но чрезвычайно лоялен команде и спонсорам... осторожничает...

  • error
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (2)
    error-Фото

    ИМХО.. если столько раз подчеркнуто что приоритет команды (и видимо спонсоров) именно Тур, то варианта 2:

    1. Винне едет Тур, Рогла - Джиро и оба + Вуэльта

    2. Винне едет Тур+ Вуэльта, Рогла Тур + Вуэльта, а Джиро отправят Вилко.

     

    Рисковать отправлять одного травмоопасного Роглу на Тур не рискнут.

  • Josh
    Роман Барде о маршруте Тур де ... (1)
    Josh-Фото

    "Пюи-де-Дом находился в регионе Овернь, где живёт Роман Барде." понятно, сейчас вулкан переехал... :)

  • RVL
    Йонас Вингегор опередил Криса ... (4)
    RVL-Фото

    заехали ли бы втроем, взявшись а ручкам, из уважения к сединам!

  • Earl57
    Крис Фрум о системе начисления ... (4)
    Earl57-Фото

    То ли еще будет. На PCS подсчитали, что гонщики в возрасте не старше 21 года составляют 38% от общего числа гонщиков элитного уровня. И с каждым годом их будет становиться все больше и больше. Только в этот трансферный период вордтуровские команды подписали не менее 15-ти гонщиков в возрасте 18-19 лет. Пелотон стремительно молодеет. Эти парни уже отметились на престижных андеровских и юниорских гонках, как однодневных, так и многодневных. И они не собираются ждать, пока к ним привыкнут и их запомнят. Так что "чудес" будет еще немало. И еще не раз и не два пожилые болельщики будут задавать вопрос: "А это кто? Откуда он взялся?"

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 ноября

Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Calum Johnston (Caja Rural - Seguros RGA)

2 ноября

Edoardo Zardini (Drone Hopper - Androni Giocattoli)

Chun Kai Feng (Bahrain Victorious)

Jonathan Canaveral Vargas (Bardiani - CSF - Faizane)

Vito Braet (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2022 (1)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)