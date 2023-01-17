Велокоманда UAE Team Emirates подписала контракт с 30-летним Майклом Винком

С командой UAE Team Emirates 30-летний новозеландец Майкл Винк подписал первый профессиональный контракт в карьере

Велокоманда UAE Team Emirates объявила о подписании контракта на 2023 год с новозеландским велогонщиком Майклом Винком (Michael Vink). Винк, которому в конце ноября исполнится 31 год, привлёк внимание команды UAE Team Emirates благодаря сильным результатам, показанным на виртуальной велоплатформе ‘My Whoosh’ . Это бесплатное приложение для велосипедистов, созданное командой разработчиков из нескольких стран мира. Головной офис компании ‘My Whoosh’ находится в Абу-Даби (Объединённых Арабских Эмиратах).

Photo (c) UAE Team Emirates

Майкл Винк впервые будет выступать в команде Мирового тура, но в велоспорте он не новичок – с 2010 года выступает на континентальном уровне. Винк был чемпионом Новой Зеландии в разделке в 2015 году, а в этом году стал серебряным призёром в этой дисциплине.

Мауро Джанетти (Mauro Gianetti), генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы очень рады приветствовать Майкла в команде. У него были хорошие результаты на шоссе и раньше, но мы узнали о нём по его выступлениям на “Whoosh”. Весь год наши гонщики использовали приложение “Whoosh”, когда погода не позволяла им тренироваться на воздухе. В некоторых гонках мы заметили, как имя Майкла появлялось в топовых результатах. Так возник контракт.

Велоспорт постоянно развивается, появляются новые изобретения, такие, как “Whoosh”. Мы гордимся, что эта платформа основана в Объединённых Арабских Эмиратах, и что она позволяет нам находить новых гонщиков, что ещё пару лет назад было бы невозможно».

Майкл Винк: «Я бесконечно благодарен, что команда UAE Team Emirates даёт мне такой шанс. Предложение стать гонщиком такой великолепной команды для меня большая честь. Собираюсь максимально использовать эту возможность. Для меня начинается новая глава карьеры, не могу дождаться, хочется узнать, как смогу выступать в пелотоне Мирового тура».