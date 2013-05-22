Алекс Даусетт о часовом рекорде Филиппо Ганны

Алекс Даусетт: “С трудом верится, что кто-то в ближайшее время сможет побить рекорд Филиппо Ганны”

34-летний британский велогонщик Алекс Даусетт (Alex Dowsett) в этом сезоне завершает карьеру профессионального велогонщика. В мае 2016 года он установил мировой часовой рекорд, проехав 52,937 м на велодроме в Манчестере, но всего через месяц его рекорд на 1 км 589 м побил соотечественник Брэдли Уиггинс.

Через 5 с половиной лет, в ноябре 2021 года Алекс Даусетт предпринял ещё одну попытку установления мирового часового рекорда, на этот раз на мексиканском велодроме Агуаскальентес, но до рекорда Виктора Кампенартса ему не хватило 534 метра.

После рекорда Филиппо Ганны в 56 км 792 м Алекс Даусетт сомневается, что кому-либо из нынешнего поколения велогонщиков удастся в ближайшее время бросить вызов итальянскому чемпиону, о чём рассказал в интервью VeloNews.

Алекс Даусетт: «Думаю, этот рекорд недосягаем. Хотя мы все знаем способности Ганны, я удивился, что он побил рекорд с таким большим преимуществом.

Я ошибочно считал, что более высокая скорость меняет соотношение между мощностью и аэродинамикой в пользу последней. Думал, что если он побьёт рекорд, то совсем ненамного, потому что хотя он и очень аэродинамичный, но в то же время очень крупный гонщик. Сила, с которой он преодолевает сопротивление воздуха, больше. Поэтому разница в мощности между скоростью 56 и 57 км/ч намного больше, чем между 45 и 46 км/ч.

Был уверен, что габариты Ганны ему помешают больше, чем вышло на самом деле. Но я рад, что оказался неправ, потому что я из тех, кто понимает, как тяжело добиться такого времени прохождения круга. Поэтому потрясён, увидев, как кто-то преодолел круг за 15,2 секунды.

Расстрою всех бельгийцев, но с трудом верится, что сейчас кто-то способен побить этот рекорд. Придётся что-то делать со старомодным подходом к треку.

У двух сильнейших сейчас раздельщиков Ваута ван Арта и Ремко Эвенепула нет такого всестороннего опыта на треке, как у Ганны. Все, начиная с Роана Денниса и дальше имели опыт на треке, исключая Виктора Кампенартса, который уехал на месяц в Мексику и тренировался на треке почти ежедневно. Не думаю, что кто-то замахнётся сейчас на рекорд Ганны.

Если Ремко потратит время на трек, тогда, думаю, у него появится правильное соотношение мощности и аэродинамики (CdA). Возможно, через пару лет Итан Хейтер, если улучшит разделку. Хотя это просто домыслы, потому что не знаю их показателей. Всё это из разряда “может быть”».