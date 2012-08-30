Инженер Дэн Бигхэм бросает вызов профессиональным велогонщикам в попытке установления часового рекорда на треке

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Дэн Бигхэм: «Мне нужно только семь дополнительных ватт»
30-летний британец Дэн Бигхэм (Dan Bigham) в октябре этого года на велодроме в швейцарском городе Гренхене побил часовой рекорд на треке своего соотечественника Брэдли Уиггинса на 197 м, проехав 54,723 км. Теперь он ставит перед собой новую цель – побить часовой рекорд Виктора Кампенартса, который составляет 55,089 км. Из-за того, что Бигхэм выступает в континентальной команде Ribble-Weldtite и автоматически не входит в число велогонщиков, проходящих антидопинг тесты Международного союза велосипедистов (UCI), ему самому пришлось искать спонсоров для регистрации в антидопинговой системе UCI, чтобы результат его попытки установления часового рекорда на треке был официально признан.
Перед тем, как перейти в велоспорт, Дэниэль Бигхэм учился на курсе машиностроения (инженерия мотоспорта) в университете Оксфорд Брукс (Oxford Brookes University), работал в «Формуле 1» и консультантом по аэродинамике команд Jumbo-Visma и сборной Дании (команды, участвующей в командной гонке преследования на треке). Он организовал независимую британскую команду HUUB Wattbike, ставшую успешной трековой велокомандой, которую после высоких результатов на этапах Кубка мира в Минске и Лондоне Международный союз велосипедистов в 2019 году отстранил от соревнований на треке как коммерческую команду по решению, принятому задним числом.
Дэн Бигхэм завоевал золото в командной гонке преследования на этапе Кубка мира в Минске в 2017 году, и на этапе Кубка мира в Лондоне в 2018 году, является чемпионом Великобритании в индивидуальной гонке преследовании и в гите, а также трёхкратным чемпионом Великобритании в командной гонке преследования на треке. Дэн Бигхэм очень тщательно планирует проведение попытки установления нового часового рекорда, о чём рассказал в интервью Cycling Weekly.
Дэн Бигхэм: «Я просто должен заплатить и планировать попытку установления мирового часового рекорда на треке. Я не настолько наивен, чтобы считать себя сильнее Филиппо Ганны. Так что, каждый раз, когда он говорит, что собирается устанавливать часовой рекорд, это становится крайним сроком для моей собственной попытки.
С точки зрения мощности мне нужно всего лишь 7 дополнительных ватт. Я могу или добиться их большим приложением усилий, или сберечь 7 ватт, улучшив аэродинамику и эффективность. Или могу разложить эти ватты пополам по три с половиной на каждый из вариантов. Как я разложу эти семь ватт, не важно. У меня есть мысли, где могу добиться преимущества, хотя это и не так легко.
Есть кое-что, чего не смогу достичь или что не успею выполнить за оставшееся время. Чуть больше тренироваться, прогрессировать в течение шести – девяти месяцев, несколько усовершенствований здесь и там, и я приближусь к цели».
Велодрома Гретхена, где Дэн Бигхэм побил рекорд Брэдли Уиггинса, находится на высоте 450 м над уровнем моря. Алекс Даусетт попытался побить часовой рекорд на треке Виктора Кампенартса на высоте 1887 м над уровнем моря, в Мексике, на велодроме в Агуаскальенте. Дэн Бигхэм ещё не выбрал место для попытки установления часового рекорда.
«Я на самом деле в затруднении – или пробовать на том же треке, или на высоте. Не могу не признать, что высота даёт скорость – на километр или полтора быстрее, если постараться и правильно подготовиться. Мне нужно только 350 м, так что километр - это огромное преимущество.
Если хочу побить рекорд – высота более разумный вариант. Но какой-то зануда говорит во мне, чтобы я попробовал на уровне моря, тогда получился бы крутой проект.
Многие говорили мне, что выбирать высоту – не трусливый компромисс, потому что всё равно предстоит тяжелейший вызов, и тренироваться будет нелегко по сравнению с работой на уровне моря. Но как было бы здорово побить рекорд на уровне моря. Просто понадобится много поработать физически и кое-что оптимизировать».
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Qazaqstanec
Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
Цитата: sixpack
Разница между непризовыми местами в одной группе нулевая. Упомянутое Вами третье место (и пятое) в той же команде, что и Винокуровы, а Марухин (2е) и Штейн (4е) для Астана девелопмент уже слишком стары.
вы, я смотрю, знаток.
Ок, что по 6 и 7 местам? и 8, 9, раз уж вы такой знаток?
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sixpack
Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
Цитата: Qazaqstanec
Ахинею лепите вы. В пресс-релизе на оф. сайте четко сказано, какие место заняли детишки на казахстанских соревнованиях в 2021 - 8е и 10е. Еще раз вопрос - где те, кто занял 2,3,4,5,6,7 - то есть сильнее их?
2 по 10е приехали одной группой с отставанием от чемпиона 5+ минут. Разница между непризовыми местами в одной группе нулевая. Упомянутое Вами третье место (и пятое) в той же команде, что и Винокуровы, а Марухин (2е) и Штейн (4е) для Астана девелопмент уже слишком стары.
Не могут выезжать за рубеж? О ужас. Но тех, кто не участвует в зарубежных стартах, в топе первенства Казахстана U23 просто нет. Там в остовном из Астана Моторз, у которой вполне неплохой календарь. Ну и еще пара человек, у которых все результаты на гоночках 1.2-2.2 "ДНФ". Коля Винокуров хотя б доехал взрослую профессиональную гонку.
Вы не понимаете просто ни хрена и несете агрессивную ахинею.
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Qazaqstanec
Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
Цитата: sixpack
Цитата: Qazaqstanec
что и требовалось доказать, проект под детишек.
первое, из 10 пятеро - легионеры, зачем они там? писали же мол для работы с местными талантами?
второе, детишки там, хотя оба на местных гонках в 2021 заняли 8 и 10 места (а кому интересны зарубежные гонки? у других молодых казахстанцев не было возможности ездить за рубеж) . Почему не взяли в команду тех, кто занял 2,3,4,5,6,7 места? После этого еще посмеете сказать, что команда не под них создана?
Вы б хоть взглянули на результаты того чемпионата, прежде чем злобную ахинею лепмть
Ахинею лепите вы. В пресс-релизе на оф. сайте четко сказано, какие место заняли детишки на казахстанских соревнованиях в 2021 - 8е и 10е. Еще раз вопрос - где те, кто занял 2,3,4,5,6,7 - то есть сильнее их?
Цитата: nightbuster33
. В команду включен только один спортсмен 21года,как одного из самых успешных и стабильных.Именно его оставили для основы молодежки,хотя мог быть в составе Astana Qazaqstan.
теперь осталось вам ответить на вопрос, который вы упорно игонрируете, как в число сильнейших попали сыновья, если они заняли 8 и 10 места на ЧРК?
Почему их взяли, а тех, кто занял 2-7 места - нет?
Цитата: Avenir
Кому поможет, братьям Винокуровым?Они с рождения там живут и ещё забыли про латышский язык, так извините проект КАЗАХСТАНСКИЙ, в других странах - человека иностранцы, а здесь половина.И не особо (в смысле совсем) берут Казахстанских гонщиков в андеровские и другие команды, а у нас пожалуйста. Ремхе молодец он лучший юниор в Казахстане, Пронский тоже достоин, Оркен отличный гонщик , а вот по остальным вопросы. Да и на Чемпионате Казахстана не было категории АНДЕРЫ, её придумали по ходу Чемпионата.
про андреров в точку, мне то же самое говорил человек, который непросредственно участвовал в этом чемпе, очень смеялся еще и говорит - а знаешь почему создали вдруг категорию такую?
Цитата: kimi
даже если и так. что так негативно то. хотели местные молодые кадры, пожалуйста. хотите результатов, для этого надо делать команду сбалансированной. наличие иностранцев поможет разбираться в языках (англ, испан, франц, итал), нет только немецкого с одной стороны, молодые увидят базовые навыки друг иностранных велошкол. по мне так это чудесно.
я с большим воодушевлением считаю отличным данный ход.
в чем минусы настолько катастрофичные что вам не по нутру эта команда
что значит даже если и так? ну то есть нормально, что берут не талантам, а потому что они дети винокурова?
это и есть катастрофичный минус.
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RVL
Петер Саган объяснил ситуацию ... (7)
так его в больницу отвезли? и че там показало? тут коп похоже что то заподозрил и решил перебдить....и за комендантский час и за "наркотики" привлечь...но получил за бдительность по шапке.
тема не раскрыта.
или Петя отмахался от копа и они с братом умчали от него на скутере?)))
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Avenir
Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
Да мы смотрели , а Вы были там на этом Чемпионате? А почему Чемпионат проводится в Петропавловске, а не в Талгаре, Алматы и человек написал не ахинею , а правду
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Avenir
Молодежная команда Astana Qaza ... (15)
Кому поможет, братьям Винокуровым?Они с рождения там живут и ещё забыли про латышский язык, так извините проект КАЗАХСТАНСКИЙ, в других странах - человека иностранцы, а здесь половина.И не особо (в смысле совсем) берут Казахстанских гонщиков в андеровские и другие команды, а у нас пожалуйста. Ремхе молодец он лучший юниор в Казахстане, Пронский тоже достоин, Оркен отличный гонщик , а вот по остальным вопросы. Да и на Чемпионате Казахстана не было категории АНДЕРЫ, её придумали по ходу Чемпионата.
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