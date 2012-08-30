Инженер Дэн Бигхэм бросает вызов профессиональным велогонщикам в попытке установления часового рекорда на треке

AlpenFlow

Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (3) У товарища заслуг спортивных вагон и маленькая тележка; что плохого в том, что ещё и образование инженера в копилке?)

Qazaqstanec

Молодежная команда Astana Qaza ... (15) Цитата: sixpack Разница между непризовыми местами в одной группе нулевая. Упомянутое Вами третье место (и пятое) в той же команде, что и Винокуровы, а Марухин (2е) и Штейн (4е) для Астана девелопмент уже слишком стары. вы, я смотрю, знаток. Ок, что по 6 и 7 местам? и 8, 9, раз уж вы такой знаток?

sixpack

Молодежная команда Astana Qaza ... (15) а какие гонки для континентальной команды большие? в 2.1 особого приглашения не надо, вполне можно попасть.

sixpack

Молодежная команда Astana Qaza ... (15) Цитата: Qazaqstanec Ахинею лепите вы. В пресс-релизе на оф. сайте четко сказано, какие место заняли детишки на казахстанских соревнованиях в 2021 - 8е и 10е. Еще раз вопрос - где те, кто занял 2,3,4,5,6,7 - то есть сильнее их? 2 по 10е приехали одной группой с отставанием от чемпиона 5+ минут. Разница между непризовыми местами в одной группе нулевая. Упомянутое Вами третье место (и пятое) в той же команде, что и Винокуровы, а Марухин (2е) и Штейн (4е) для Астана девелопмент уже слишком стары. Не могут выезжать за рубеж? О ужас. Но тех, кто не участвует в зарубежных стартах, в топе первенства Казахстана U23 просто нет. Там в остовном из Астана Моторз, у которой вполне неплохой календарь. Ну и еще пара человек, у которых все результаты на гоночках 1.2-2.2 "ДНФ". Коля Винокуров хотя б доехал взрослую профессиональную гонку. Вы не понимаете просто ни хрена и несете агрессивную ахинею.

Qazaqstanec

Молодежная команда Astana Qaza ... (15) Цитата: sixpack Цитата: Qazaqstanec

что и требовалось доказать, проект под детишек.

первое, из 10 пятеро - легионеры, зачем они там? писали же мол для работы с местными талантами?

второе, детишки там, хотя оба на местных гонках в 2021 заняли 8 и 10 места (а кому интересны зарубежные гонки? у других молодых казахстанцев не было возможности ездить за рубеж) . Почему не взяли в команду тех, кто занял 2,3,4,5,6,7 места? После этого еще посмеете сказать, что команда не под них создана?

Вы б хоть взглянули на результаты того чемпионата, прежде чем злобную ахинею лепмть Вы б хоть взглянули на результаты того чемпионата, прежде чем злобную ахинею лепмть Ахинею лепите вы. В пресс-релизе на оф. сайте четко сказано, какие место заняли детишки на казахстанских соревнованиях в 2021 - 8е и 10е. Еще раз вопрос - где те, кто занял 2,3,4,5,6,7 - то есть сильнее их?



Цитата: nightbuster33 . В команду включен только один спортсмен 21года,как одного из самых успешных и стабильных.Именно его оставили для основы молодежки,хотя мог быть в составе Astana Qazaqstan.

теперь осталось вам ответить на вопрос, который вы упорно игонрируете, как в число сильнейших попали сыновья, если они заняли 8 и 10 места на ЧРК? Почему их взяли, а тех, кто занял 2-7 места - нет?



Цитата: Avenir Кому поможет, братьям Винокуровым?Они с рождения там живут и ещё забыли про латышский язык, так извините проект КАЗАХСТАНСКИЙ, в других странах - человека иностранцы, а здесь половина.И не особо (в смысле совсем) берут Казахстанских гонщиков в андеровские и другие команды, а у нас пожалуйста. Ремхе молодец он лучший юниор в Казахстане, Пронский тоже достоин, Оркен отличный гонщик , а вот по остальным вопросы. Да и на Чемпионате Казахстана не было категории АНДЕРЫ, её придумали по ходу Чемпионата. про андреров в точку, мне то же самое говорил человек, который непросредственно участвовал в этом чемпе, очень смеялся еще и говорит - а знаешь почему создали вдруг категорию такую?



Цитата: kimi даже если и так. что так негативно то. хотели местные молодые кадры, пожалуйста. хотите результатов, для этого надо делать команду сбалансированной. наличие иностранцев поможет разбираться в языках (англ, испан, франц, итал), нет только немецкого с одной стороны, молодые увидят базовые навыки друг иностранных велошкол. по мне так это чудесно.

я с большим воодушевлением считаю отличным данный ход.

в чем минусы настолько катастрофичные что вам не по нутру эта команда что значит даже если и так? ну то есть нормально, что берут не талантам, а потому что они дети винокурова? это и есть катастрофичный минус.

RVL

Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (3) инженер, математичка...кто следующий? скоро как сборная андорры по футболу-полицейский, официант, страховой агент)))

RVL

Петер Саган объяснил ситуацию ... (7) так его в больницу отвезли? и че там показало? тут коп похоже что то заподозрил и решил перебдить....и за комендантский час и за "наркотики" привлечь...но получил за бдительность по шапке. тема не раскрыта. или Петя отмахался от копа и они с братом умчали от него на скутере?)))

Avenir

Молодежная команда Astana Qaza ... (15) Да мы смотрели , а Вы были там на этом Чемпионате? А почему Чемпионат проводится в Петропавловске, а не в Талгаре, Алматы и человек написал не ахинею , а правду

Avenir

Молодежная команда Astana Qaza ... (15) Кому поможет, братьям Винокуровым?Они с рождения там живут и ещё забыли про латышский язык, так извините проект КАЗАХСТАНСКИЙ, в других странах - человека иностранцы, а здесь половина.И не особо (в смысле совсем) берут Казахстанских гонщиков в андеровские и другие команды, а у нас пожалуйста. Ремхе молодец он лучший юниор в Казахстане, Пронский тоже достоин, Оркен отличный гонщик , а вот по остальным вопросы. Да и на Чемпионате Казахстана не было категории АНДЕРЫ, её придумали по ходу Чемпионата.

Rabbit

Петер Саган объяснил ситуацию ... (7) оффтоп: что-то все комментарии заминусовали ))