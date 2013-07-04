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Алекс Даусетт на пути к новому часовому рекорду на треке

Алекс Даусетт готовится к установлению часового рекорда на треке

 

 

  33-летний британский велогонщик Алекс Даусетт (Alex Dowsett) 3 ноября в Мексике на треке велодрома в Агуаскальентес (Aguascalientes) собирается вновь установить часовой рекорд.

 

Алекс Даусетт на пути к новому часовому рекорду на треке

 

 

   Прошлый часовой рекорд Алекс Даусетт устанавливал в мае 2015 года на велодроме Манчестера, проехав 52 км 937 м. Его рекорд был побит Брэдли Уиггинсом всего через месяц, в июне 2015 года на велодроме в Лондоне. Уиггинс опередил Даусетта на 1 км 589 м.

 

  Рекорд Брэдли Уиггинса продержался до апреля 2019 года, когда бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс на треке мексиканского велодрома в Агуаскальентес проехал за час 55,089 км.

 

  Попытка установления часового рекорда будет транслироваться на YouTube канале Алекса Даусетта.

 

 

  Алекс Даусетт -  единственный из спортсменов высшего (элитного) уровня соревнуется, имея наследственное нарушение свёртываемости крови (гемофилию). Попыткой установления часового рекорда Алекс Даусетт привлекает внимание к своей благотворительной организации «Little Bleeders» и к работе «Общества больных гемофилией».

 

  Велодром в Мексике находится на высоте 1900 м над уровнем моря, что из-за более низкого давления воздуха улучшает аэродинамику, но в то же время организм будет реагировать на нехватку кислорода в воздухе.

 

  Алекс Даусетт, который постоянно проживает в Андорре, на высоте 2000 м, считает, что высота над уровнем моря – самый важный фактор в попытке установления часового рекорда.

 

  Алекс Даусетт: «Попытка установки часового рекорда на высоте сильно отличается, потому что условия совсем другие, ты поедешь с той же скоростью, но по сравнению со скоростью на уровне моря разница будет существенной.

 

  Мы посчитали, что в плане сопротивления воздуха час езды на высоте равен часу езды на уровне моря со скоростью 43 км/ч. Это ошеломляет. Однако здесь есть нехватка кислорода».

 

  Алекс Даусетт предпринимает попытку установки часового рекорда на треке независимо от своей нынешней велокоманды Israel Start Up Nation, он вправе выбирать любое оборудование, независимо от спонсоров команды, в отличие от 2015 года, когда он выступал как гонщик команды Movistar и установил часовой рекорд на велосипеде Canyon. Но Алекс Даусетт выбрал велосипед Factor Hanzo, новую модель британского производителя и поставщика велосипедов команды Israel Start Up Nation.

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Теги к статье: Алекс Даусетт Alex Dowsett часовой рекорд часовой рекорд на треке

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:14 | Регистрация: 8.07.2013

    Спасибо Алексу за обзор =фактора=, классный байк, его даже велосипедом назвать сложно... какие-же надо иметь ноги чтобы час продержаться на 61-13?

    Сможет он или нет побить реккорды Виггинса и Кампенартса не знаю.

    Наверно сможет ,наверно были уже какие-то контрольные замеры, иначе он не пошел бы на этот шаг.

    Кажеться в следующем году еще и Ганна собираеться нас удивить...

    Мне интересно другое: взяли бы несколько ведущих раздельщиков мира и проехались бы в один сезон 4 км на разных треках мира например Манчестер - Лондон - Токио или Агуаскальентес итд ... чтобы выяснить какой трек самый быстрый.

    Всетаки мне кажеться выбор трека штука сугубо субъективная.bomb

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА:
    "...

    Алекс Даусетт: «Попытка установки часового рекорда на высоте сильно отличается, потому что условия совсем другие, ты поедешь с той же скоростью, но по сравнению со скоростью на уровне моря разница будет существенной.

     

      Мы посчитали, что в плане сопротивления воздуха час езды на высоте равен часу езды на уровне моря со скоростью 43 км/ч. Это ошеломляет. Однако здесь есть нехватка кислорода».

    ..."

    Вот это непонятно. Видимо, трудности перевода.

    1. Имя: Алишер

      старт-шоссе 82

      Сегодня, 01:20 | Регистрация: 8.07.2013

      Нет, не в переводе дело. Смысл в том что на высоте 1900м ,при скорости 55км в час(предполагаемая скорость заезда), сопротивление встречного потока воздуха ощущается как если бы он шел со скоростью 43км в час. на равнине.

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Комментарии

  • rude_rider
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (5)
    rude_rider-Фото
    Маас трус как и вся команда мувистар.. На вуелте надо было не о двойном подиуме думать а рисковать..в принципе лопес был зайцем..но маас трусливо колёсничал..если это называется прогрессировать тогда все ясно.. Ел шанс будет если на какой нибудь гт не приедут словенцы да берналь с карапасом.
  • Fghk
    Омар Фраиле переходит в велоко ... (5)
    Fghk-Фото
    С допингистом никто не хочет работать..
  • старт-шоссе 82
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Нет, не в переводе дело. Смысл в том что на высоте 1900м ,при скорости 55км в час(предполагаемая скорость заезда), сопротивление встречного потока воздуха ощущается как если бы он шел со скоростью 43км в час. на равнине.

  • VeloVelo
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (3)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...

    Алекс Даусетт: «Попытка установки часового рекорда на высоте сильно отличается, потому что условия совсем другие, ты поедешь с той же скоростью, но по сравнению со скоростью на уровне моря разница будет существенной.

     

      Мы посчитали, что в плане сопротивления воздуха час езды на высоте равен часу езды на уровне моря со скоростью 43 км/ч. Это ошеломляет. Однако здесь есть нехватка кислорода».

    ..."

    Вот это непонятно. Видимо, трудности перевода.

  • старт-шоссе 82
    Алекс Даусетт на пути к новому ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Спасибо Алексу за обзор =фактора=, классный байк, его даже велосипедом назвать сложно... какие-же надо иметь ноги чтобы час продержаться на 61-13?

    Сможет он или нет побить реккорды Виггинса и Кампенартса не знаю.

    Наверно сможет ,наверно были уже какие-то контрольные замеры, иначе он не пошел бы на этот шаг.

    Кажеться в следующем году еще и Ганна собираеться нас удивить...

    Мне интересно другое: взяли бы несколько ведущих раздельщиков мира и проехались бы в один сезон 4 км на разных треках мира например Манчестер - Лондон - Токио или Агуаскальентес итд ... чтобы выяснить какой трек самый быстрый.

    Всетаки мне кажеться выбор трека штука сугубо субъективная.bomb

  • дрокер
    Состав «Газпром-РусВело» на се ... (4)
    дрокер-Фото

    Не продлили контракты с:

    Евгений Шалунов
    Вячеслав Кузнецов
    Антон Кузьмин
    Игорь Боев

  • RVL
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (5)
    RVL-Фото

    масу не выиграть гт. Да и команда уже даже не фаворит

  • RVL
    Элиа Вивиани переходит в велок ... (10)
    RVL-Фото

    Это могила. Не помню ярких побед спринтеров из Скай.

    Может они и были , но помню спринтеров не из Скай.

  • reforg34
    Альберто Контадор: «Велоспорт ... (5)
    reforg34-Фото

    Полностью согласен. Полная халява. Для того чтобы победить на ТДФ, достаточно в горах сбросить парочку спринтеров широкого профиля и все. Можно месяцами не тренироваться, приехать и победить на кока-коле. Спасибо UCI, что всех нормальных генеральщиков поотправляли на дисквалифицию(Лэнс Армстронг, Ульрих, Бассо, Контадор, Лэндис, Ди Лука, Рикко(хотя тут переборщил Рикко немного), Расмуссен, Эрас и.т.д.), и постоянно ставят на первых 10 этапах гранд-туров опасные равнинные этапы, где нет никакого экшена, только оставшиеся немногочисленные фавориты(Фрум, Томас, Кинтана, Вальверде) каждый раз "ходят по лезвию", в следствие чего получают травмы. В итоге остаются гонщики типа словенца или Алафилиппа, которые нахаляву берут престижные гонки.

  • Ернат
    Состав «Газпром-РусВело» на се ... (4)
    Ернат-Фото

    удачи команде

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