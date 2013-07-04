Алекс Даусетт на пути к новому часовому рекорду на треке

Алекс Даусетт готовится к установлению часового рекорда на треке

33-летний британский велогонщик Алекс Даусетт (Alex Dowsett) 3 ноября в Мексике на треке велодрома в Агуаскальентес (Aguascalientes) собирается вновь установить часовой рекорд.

Прошлый часовой рекорд Алекс Даусетт устанавливал в мае 2015 года на велодроме Манчестера, проехав 52 км 937 м. Его рекорд был побит Брэдли Уиггинсом всего через месяц, в июне 2015 года на велодроме в Лондоне. Уиггинс опередил Даусетта на 1 км 589 м.

Рекорд Брэдли Уиггинса продержался до апреля 2019 года, когда бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс на треке мексиканского велодрома в Агуаскальентес проехал за час 55,089 км.

Попытка установления часового рекорда будет транслироваться на YouTube канале Алекса Даусетта.

Алекс Даусетт - единственный из спортсменов высшего (элитного) уровня соревнуется, имея наследственное нарушение свёртываемости крови (гемофилию). Попыткой установления часового рекорда Алекс Даусетт привлекает внимание к своей благотворительной организации «Little Bleeders» и к работе «Общества больных гемофилией».

Велодром в Мексике находится на высоте 1900 м над уровнем моря, что из-за более низкого давления воздуха улучшает аэродинамику, но в то же время организм будет реагировать на нехватку кислорода в воздухе.

Алекс Даусетт, который постоянно проживает в Андорре, на высоте 2000 м, считает, что высота над уровнем моря – самый важный фактор в попытке установления часового рекорда.

Алекс Даусетт: «Попытка установки часового рекорда на высоте сильно отличается, потому что условия совсем другие, ты поедешь с той же скоростью, но по сравнению со скоростью на уровне моря разница будет существенной.

Мы посчитали, что в плане сопротивления воздуха час езды на высоте равен часу езды на уровне моря со скоростью 43 км/ч. Это ошеломляет. Однако здесь есть нехватка кислорода».

Алекс Даусетт предпринимает попытку установки часового рекорда на треке независимо от своей нынешней велокоманды Israel Start Up Nation, он вправе выбирать любое оборудование, независимо от спонсоров команды, в отличие от 2015 года, когда он выступал как гонщик команды Movistar и установил часовой рекорд на велосипеде Canyon. Но Алекс Даусетт выбрал велосипед Factor Hanzo, новую модель британского производителя и поставщика велосипедов команды Israel Start Up Nation.