Алекс Даусетт не смог установить новый часовой рекорд на треке

Алекс Даусетт за час проехал 54,555 км на велодроме в Агуаскальентес

Алексу Даусетту (Alex Dowsett) не удалось побить часовой рекорд на треке в 55,089 км, который установил в 2019 году на треке мексиканского велодрома в Агуаскальентес бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс.

На этом же велодроме 33-летний британский велогонщик за час проехал 54.555 км. Через 14 км Алекс Даусетт , использовавший 61*13, уже начал отставать, но не терял скорость первые полчаса. Но после отметки в 45 км шестикратный чемпион Великобритании в разделке начал значительно терять скорость на каждом круге.

Даусетт установил личный рекорд, улучшив свой результат, показанный в Манчестере в 2015 году – 52,937 км/ч.

Хотя новый часовой рекорд на треке не был установлен, Алекс Даусетт сказал, что «самой большой ошибкой было бы никогда не попробовать».