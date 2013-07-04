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Алекс Даусетт: «Уезжаю без часового рекорда, но доволен итогом попытки»

Алекс Даусетт проанализировал попытку установления часового рекорда

 

 

   Алекс Даусетт не сумел побить часовой рекорд Виктора Кампенартса, установленный бельгийским гонщиком на треке мексиканского велодрома Агуаскальентес (Aguascalientes). На этом же велодроме 3 ноября 33-летний британский велогонщик проехал на 534 метра меньше -  54.555 км.

 

  Но вторая задача – собрать 15 000 фунтов для благотворительного фонда Общества больных гемофилией и собственного благотворительного фонда Алекса Даусетта -  «Little Bleeders» была перевыполнена. Попытка установления часового рекорда позволила Алексу Даусетту собрать более 45 000 фунтов.

 

Алекс Даусетт: «Уезжаю без часового рекорда, но доволен итогом попытки»

 

 

  Алекс Даусетт, который стал профессиональным спортсменом, несмотря на гемофилию, после своей попытки установления часового рекорда сказал:

 

  «Самой большой ошибкой было бы никогда не попробовать. Такую идею я хотел бы донести. Всё детство мне говорили, что я не могу делать. Мама, отец и я, мы знали, что мне нельзя заниматься футболом, регби, боксом. Поэтому мы начали искать, что же можно. Мы превратили отрицательное в безусловный плюс – я выстроил карьеру, несмотря на несчастье. В этом состоит моё послание – жизнь иногда преподносит неприятности, но главное то, как их принимать, что сделать на их основе.

 

С моей благотворительной организацией «Little Bleeders» мы организовали спортивный фонд, который особенно необходим в сложные времена ковида, когда у многих семей не хватает денег. Мы получаем бесчисленные сообщения от родителей, которые говорят, что не мог отдать детей на плавание, потому что у них нет денег. Мы с благотворительной организацией пытаемся оказать небольшую помощь через нашу страницу Just Giving».

 

Через несколько дней после неудачной попытки установления часового рекорда Алекс  Даусетт проанализировал своё выступление:

 

  «Счастлив, что 54,555 км – третья самая большая дистанция в современной истории часового рекорда. Поэтому, думаю, мне нечего стыдиться. Нацеливался первые 5 – 10 минут после старта не слишком поддаваться радостному возбуждению и держать скорость. Затем через 15 – 20 минут я поехал неровно, но затем снова успокоился.

 

  Через полчаса мне казалось, что у меня всё получится, что всё под контролем. Но на 35-й минуте ситуация стала ускользать из-под контроля, начал отставать на кругах. Сначала в запасе оставалось 5 секунд, и я подумал: «Ничего, есть резерв в пять секунд, надеюсь, смогу преодолеть, перегруппироваться и снова начну наращивать, но хоть я старался изо всех сил, не смог вернуться на максимум.

 

  Ноги ужасно болели, никогда не испытывал такой боли. Сказал Майклу (тренеру Майклу Ханчинсону/Michael Hutchinson), что больно сидеть, больно стоять, больно лежать. Он ответил: «То же самое говорил Крис Бордман после одной из своих попыток». Так что, мы всё делали правильно.

 

  Я доволен итогом. Уезжаю без часового рекорда, но с чувством удовлетворения, что у меня был часовой рекорд, что я также показал – часовой рекорд мне по силам. Мы в порядке».

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Теги к статье: Алекс Даусетт часовой рекорд на треке

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:02 | Регистрация: 4.07.2013

    Уважение Алексу.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Крис Фрум: "Финиш в Париже на ... (9)
    VeloVelo-Фото
    Так и я о том же )
  • VeloVelo
    Алекс Даусетт: «Уезжаю без час ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Уважение Алексу.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (94)
    s75-Фото

    По промежуточным итогам трансферной активности Инеоса: на данный момент, если верить списку на PCS, на 2022 год подписаны 31 гонщик. Из них Де Плюс пропустил почти весь нынешний сезон по состоянию здоровья, а Кэм, несмотря на солидный для велоспорта возраст и будучи в отличной спортивной форме, активно совмещает велоспорт с триатлоном. Имена еще двух гонщиков, которых различные источники активно сватали в состав "гренадеров" на следующий год: Ван Вилдер (решает юридические проблемы со своим нынешним работодателем) и известный трековик новозеландец Аарон Гейт. Возможно, оба остаются претендентами на одну (?) оставшуюся вакансию. Было предположение, что Элиа приходит в команду вместе со своим младшим братом, но это (пока?) не подтвердилось и новостей о команде-2022 для Аттилио пока нет.

     

    PS Короткий фильм с участием одного из главных скаевских "потеряшек". Олимпийский чемпион Питер Кеньек. https://www.youtube.com/watch?v=jxLyL0L-Wm8

  • s75
    Омар Фраиле переходит в велоко ... (7)
    s75-Фото

    Команда нуждается в качественных опытных командных работниках на ГТ. Из ушедших по итогам трансферного окна таковых было большинство, из пришедших Фрайле - пожалуй, единственный, кто принадлежит к этой категории.

  • s75
    Ким Хайдук – новый велогонщик ... (4)
    s75-Фото

    Пожалуй, самое лучшее для команды - если из него получится новый замечательный Кристиан Кнеес :)

  • s75
    Эган Берналь: «Надеюсь поехать ... (5)
    s75-Фото

    Цитата: Earl57
    "Иган Бернал опровергает слухи о недовольстве Ineos Grenadiers. Колумбиец подтверждает отсутствие контактов с Israel Start-Up Nation и настаивает, что у него не было проблем с Йейтсом на Вуэльте".
    Дым оказался без огня...


    Хорошую паузу выдержал, прежде чем сделать подобное заявление ;)
    О том, что всё вновь хорошо, стало понятно после того, как не состоялся уход из Инеоса Б.Риверы - одного из самых бесполезных гонщиков за всю историю команды и безусловного лидера команды по этому показателю в нынешнем составе. Теперь очередь г-на Акуадро подтвердить, что всё как никогда хорошо.

  • Earl57
    Эган Берналь: «Надеюсь поехать ... (5)
    Earl57-Фото

    "Иган Бернал опровергает слухи о недовольстве Ineos Grenadiers. Колумбиец подтверждает отсутствие контактов с Israel Start-Up Nation и настаивает, что у него не было проблем с Йейтсом на Вуэльте".

    Дым оказался без огня...

  • арлекин
    Крис Фрум: "Финиш в Париже на ... (9)
    арлекин-Фото

    ничего он больше не выиграет, даже если зальётся по самые уши

  • StVano
    Крис Фрум: "Финиш в Париже на ... (9)
    StVano-Фото
    ЦИТАТА: "Надо научиться со всем справляться, учиться отсекать часть негатива и просто продолжать заниматься своим делом."

    Был бы удивлён, если бы не увидел вашего комментария под статьёй о Фруми, т.к. вы являетесь частью того самого "негатива" на этом ресурсе, с которым научился справляться Фрум...
  • Sezar
    Эган Берналь: «Надеюсь поехать ... (5)
    Sezar-Фото

    Еще Винегор. Он может сильно добавить. По закону Райта:).

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