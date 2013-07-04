Алекс Даусетт: «Уезжаю без часового рекорда, но доволен итогом попытки»

Алекс Даусетт проанализировал попытку установления часового рекорда

Алекс Даусетт не сумел побить часовой рекорд Виктора Кампенартса, установленный бельгийским гонщиком на треке мексиканского велодрома Агуаскальентес (Aguascalientes). На этом же велодроме 3 ноября 33-летний британский велогонщик проехал на 534 метра меньше - 54.555 км.

Но вторая задача – собрать 15 000 фунтов для благотворительного фонда Общества больных гемофилией и собственного благотворительного фонда Алекса Даусетта - «Little Bleeders» была перевыполнена. Попытка установления часового рекорда позволила Алексу Даусетту собрать более 45 000 фунтов.

Алекс Даусетт, который стал профессиональным спортсменом, несмотря на гемофилию, после своей попытки установления часового рекорда сказал:

«Самой большой ошибкой было бы никогда не попробовать. Такую идею я хотел бы донести. Всё детство мне говорили, что я не могу делать. Мама, отец и я, мы знали, что мне нельзя заниматься футболом, регби, боксом. Поэтому мы начали искать, что же можно. Мы превратили отрицательное в безусловный плюс – я выстроил карьеру, несмотря на несчастье. В этом состоит моё послание – жизнь иногда преподносит неприятности, но главное то, как их принимать, что сделать на их основе.

С моей благотворительной организацией «Little Bleeders» мы организовали спортивный фонд, который особенно необходим в сложные времена ковида, когда у многих семей не хватает денег. Мы получаем бесчисленные сообщения от родителей, которые говорят, что не мог отдать детей на плавание, потому что у них нет денег. Мы с благотворительной организацией пытаемся оказать небольшую помощь через нашу страницу Just Giving».

Через несколько дней после неудачной попытки установления часового рекорда Алекс Даусетт проанализировал своё выступление:

«Счастлив, что 54,555 км – третья самая большая дистанция в современной истории часового рекорда. Поэтому, думаю, мне нечего стыдиться. Нацеливался первые 5 – 10 минут после старта не слишком поддаваться радостному возбуждению и держать скорость. Затем через 15 – 20 минут я поехал неровно, но затем снова успокоился.

Через полчаса мне казалось, что у меня всё получится, что всё под контролем. Но на 35-й минуте ситуация стала ускользать из-под контроля, начал отставать на кругах. Сначала в запасе оставалось 5 секунд, и я подумал: «Ничего, есть резерв в пять секунд, надеюсь, смогу преодолеть, перегруппироваться и снова начну наращивать, но хоть я старался изо всех сил, не смог вернуться на максимум.

Ноги ужасно болели, никогда не испытывал такой боли. Сказал Майклу (тренеру Майклу Ханчинсону/Michael Hutchinson), что больно сидеть, больно стоять, больно лежать. Он ответил: «То же самое говорил Крис Бордман после одной из своих попыток». Так что, мы всё делали правильно.

Я доволен итогом. Уезжаю без часового рекорда, но с чувством удовлетворения, что у меня был часовой рекорд, что я также показал – часовой рекорд мне по силам. Мы в порядке».