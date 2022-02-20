Виктор Кампенартс: "Не буду повторять попыток установления часового рекорда"

Виктор Кампенартс о попытке Алекса Даусетта установить новый часовой рекорд на треке

Действующий обладатель часового рекорда на треке Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) в видеопослании сказал, что будет рад за Алекса Даусетта, если он сможет побить рекорд. Свой часовой рекорд – 55,089 км - Кампенартс установил в апреле 2019 года, побив рекорд Брэдли Уиггинса.

30-летний бельгийский велогонщик, который подписал трёхлетний контракт с велокомандой Lotto Soudal, сказал, что в случае успеха Алекса Даусетта не будет предпринимать попыток установления нового часового рекорда, так как в последние годы утратил качества раздельщика.

Виктор Кампенартс: «Думаю, шансы, что он побьёт мой рекорд 50/50. Самое большое преимущество Алекса надо мной, что он уже устанавливал часовой рекорд, уже предпринимал попытку и проводил всестороннюю подготовку.

Я был хорошо готов, но в процессе подготовки узнал новое, если бы знал это раньше, действовал бы по-другому. Так что преимущество Алекса – опыт.

Технологии не стоят на месте, всё двигается вперёд. Более быстрые колёса, рамы более аэродинамичные, как и костюмы, передние звёзды, смазка для цепи. Всё это даёт небольшие преимущества, которые в итоге сыграют свою роль, если хочешь побить часовой рекорд. И есть новое правило – Алекс может ехать в аэродинамических бахилах на велотуфлях, которые мне надеть не позволили.

Когда я побил часовой рекорд, я только что завершил Тиррено-Адриатико, выиграл там разделку против сильных соперников, там были все. Я проехал отлично. У Алекса не было такого результата в Мировом туре, какой был у меня тогда, что давало мне преимущество.

Думаю, последнюю разделку на высшем уровне Алекс выиграл на Джиро д’Италия в 2013. Но он всегда был в игре, каждый год уровень разделки повышался, так что я уверен, что разделка Алекса сейчас лучше, чем когда он побил рекорд в 2015 году.

Если он побьёт мой рекорд, я буду за него рад. Рекорды для того и существуют, чтобы можно было их побить. Алекс – отличный парень. Я также знаю, что для него значит новый рекорд. Буду счастлив за него.

Не думаю, что я последую его примеру из-за изменений в моей карьере. Считаю, что я потерял большую часть своих способностей в разделке. Мне было бы тяжело побить даже свой рекорд, так что если Алексу это удастся, я просто буду очень радоваться за него, поздравлю его, но повторять попытку не буду».