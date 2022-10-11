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Тур Лангкави. Глеб Сырица одерживает победу на первом этапе

Тур Лангкави. Глеб Сырица одерживает победу на первом этапе

   Стажер команды Глеб Сырица победил на первом этапе многодневной гонки категории 2.Pro «Тур Лангкави». Сырица выиграл спринт из общей группы на улицах Куала-Лумпур после впечатляющей работы команды Astana Qazaqstan Team на протяжении всего дня.

 

Тур Лангкави. Глеб Сырица одерживает победу на первом этапе

 Photo credit: @Gettysport

 

 

«Конечно, я очень рад этой победе, рад тому, что сумел хорошо завершить всю ту работу, которую сегодня проделали мои товарищи. Этап прошел очень хорошо, команда все время помогала и поддерживала меня. Андрей Зейц и Игорь Чжан много работали впереди и помогли догнать отрыв дня, а затем все остальные ребята вышли вперед и вывезли меня на хорошую позицию для спринта. Финал гонки прошел под ливнем, было сложно, но погода не помешала. Я достаточно уверенно чувствую себя в дождливую погоду, так что все было на моей стороне. Хотел бы поблагодарить всю команду за этот день», - сказал Глеб Сырица.

Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team мощно работала на протяжении целого этапа, догоняя отрыв и защищая позиции Глеба Сырицы как спринтера команды на финал гонки. Гоночная ситуация была серьезно осложнена проливным дождем и многочисленными атаками, однако, в итоге, этап завершился массовым спринтом, в котором Сырица оказался сильнейшим.

Глеб Сырица присоединился к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера с 1 августа текущего года. В своей первой гонке за казахстанскую команду, «Арктической Гонке Норвегии», 22-летний гонщик сразу же завоевал второе призовое место на первом этапе. Позже, Глеб снова занял второе призовое место на первом этапе другой многодневки «Тур Словакии». Сегодня же, в своей третьей многодневной гонке в составе Astana Qazaqstan Team Сырица добился своей первой профессиональной победы, выиграв дебютный этап «Тура Лангкави».

 

 

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team

 

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Теги к статье: Глеб Сырица Тур Лангкави Astana Qazaqstan Team

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тадей Погачар был зрителем, но ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Извини.Не думал,что попаду на свое поколение. Всем бы так.
  • motte
    Тадей Погачар был зрителем, но ... (4)
    motte-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Автор, чем-то схож с Мендельсоном.Музыку сочинил,а сам остался холостяком на всю жизнь

    В душе, может быть, а так с 20ти лет под венцом, 4 детей и 5 внуков и еще не предел по ним.

    Всех благ,

  • nightbuster33
    Тадей Погачар был зрителем, но ... (4)
    nightbuster33-Фото
    Автор, чем-то схож с Мендельсоном.Музыку сочинил,а сам остался холостяком на всю жизнь
  • motte
    Тадей Погачар был зрителем, но ... (4)
    motte-Фото

    Тадей, ты зрителем, а ремко женился, да в 22 годика-:)

    Переход в скай или женитьба.. Вот что портит молодое дарование, моё личное мнение.

    Тем не менее, совет да любовь!!!!

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    В составе  Астаны трое будущих действительных членов команды" Г. Сырица,И. Чжан и Харольд Лопез,а также А.Зейтц,Москони и Гидиш.Отичное начало гонки и завершение сезона.

  • Astanaforever
    Тур Лангкави-2022. Этап 1 (2)
    Astanaforever-Фото
    Ржунимагу. Щас этого Сырицу в миг в топовые команды Вино продаст..как всегда, как и со Власовым. И на эти деньги наберет звездных старперов пенсионного возраста А. Астана всегда была главным поставщиком обнадеживающих гонцов в пелотон.
  • Pugachev
    UCI Gravel World Championships ... (13)
    Pugachev-Фото

    Если честно, так Белые Дороги поинтересней смотрелись...

    Но, наверное, все впереди.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (83)
    s75-Фото

    Пока неофициально сообщается о прибытии в Мовистар нового спонсора - нефтехимического гиганта Repsol, ожидается повышение бюджета в два раза. Соответственно можно предположить оживление трансферного рынка.

  • nightbuster33
    Филиппо Ганна установил новый ... (22)
    nightbuster33-Фото

    velodoctor,Статус-кво:диаметр колеса=700мм-это более 27"и менее 28".

  • uran
    Филиппо Ганна установил новый ... (22)
    uran-Фото
    Цитата: Pugachev
    Я очень люблю Мартина. Но не уверен, что он час ворочал 57х11...

    Кстати, в 70-е годы были (могу наврать..) братья Юханссон у шведов, которые на шоссе в гонке 100 км ТТТ крутили 56х12, что тогда считалось невероятным...
    Мартин не только хороший спортсмен но и человек: "Легендарный велогонщик Тони Мартин помогает беженцам из Украины"

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