Тур Лангкави. Глеб Сырица одерживает победу на первом этапе

Стажер команды Глеб Сырица победил на первом этапе многодневной гонки категории 2.Pro «Тур Лангкави». Сырица выиграл спринт из общей группы на улицах Куала-Лумпур после впечатляющей работы команды Astana Qazaqstan Team на протяжении всего дня.

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«Конечно, я очень рад этой победе, рад тому, что сумел хорошо завершить всю ту работу, которую сегодня проделали мои товарищи. Этап прошел очень хорошо, команда все время помогала и поддерживала меня. Андрей Зейц и Игорь Чжан много работали впереди и помогли догнать отрыв дня, а затем все остальные ребята вышли вперед и вывезли меня на хорошую позицию для спринта. Финал гонки прошел под ливнем, было сложно, но погода не помешала. Я достаточно уверенно чувствую себя в дождливую погоду, так что все было на моей стороне. Хотел бы поблагодарить всю команду за этот день», - сказал Глеб Сырица.



Казахстанская команда Astana Qazaqstan Team мощно работала на протяжении целого этапа, догоняя отрыв и защищая позиции Глеба Сырицы как спринтера команды на финал гонки. Гоночная ситуация была серьезно осложнена проливным дождем и многочисленными атаками, однако, в итоге, этап завершился массовым спринтом, в котором Сырица оказался сильнейшим.



Глеб Сырица присоединился к Astana Qazaqstan Team в качестве стажера с 1 августа текущего года. В своей первой гонке за казахстанскую команду, «Арктической Гонке Норвегии», 22-летний гонщик сразу же завоевал второе призовое место на первом этапе. Позже, Глеб снова занял второе призовое место на первом этапе другой многодневки «Тур Словакии». Сегодня же, в своей третьей многодневной гонке в составе Astana Qazaqstan Team Сырица добился своей первой профессиональной победы, выиграв дебютный этап «Тура Лангкави».

Пресс-служба велокоманды Astana Qazaqstan Team