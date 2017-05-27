Дарио Катальдо одерживает героическую победу на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019

Shega

Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4) Если победит кто-то другой, а тем более. если сойдет Нибали, стоит запомнить его фамилию, ибо по Вашей логике именно он будет причиной всех перечисленных Вами несчастий.

SSS

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62) Цитата: EL-Fenomeno

По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже Рогли К (не может быть там в конце к , ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить Примо З , а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)

Не понял, вы хотите высказаться ЗА или ПРОТИВ коверканья фамилий? Я, например, НЕ против в разумных пределах, чтобы было понятно о ком речь. Наши фамилии там тоже коверкают кто во что горазд.



Цитата: Гонщик На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано .

Еще бОльшие колонны скапливаются, когда какой-то гонщик убирается и забирает с собой еще встречную машину. Если тебе дано ездить быстро-вперед на трек, и там реализовывай свои таланты!

Крайний

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62) Цитата: Гонщик Цитата: Крайний Цитата: Крайний [ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы. Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?

Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.

И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.

Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.

На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано . Теоретикам виднее. :)

Starch27

Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4) Всё идёт к победе Нибали! Сход Димули, проколы Лопеса, проблемы Роглича. Всё по стандартному сценарию.

Гонщик

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62) Цитата: Крайний Цитата: Крайний [ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы. Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?

Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.

И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.

Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал. На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано .

EL-Fenomeno

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62) Может я ошибаюсь, но почему в обсуждениях в большинства такая антипатия к Нибали !? Чем он вам не угодил? Тем что в "ветеранском" (для велоспорта) возрасте хочет выиграть очередной (домашний) ГТ или тем что его конкуренты падают и/или сходят ? А может просто потому что Нибс хороший даунхильщик и может заработать в генерал дополнительный перевес там где другие спасуют? Я не понимаю такого троллизма и приколов насчёт Акулы-Нибали. Например я (да) болею больше всего на этой Джиро за Винченцо и в сложившейся ситуации каг бэ против Роглчиа (считаю, что у словенца на ГТ ещё все впереди). Но ни у меня, ни некоторых таких же других формучан (те что за Нибали) ни разу не проскакивало за эти 2 недели в коментах обидчивых или саркастично-ироничных реплик насчёт Примоша. Жалею что сошёл Дюмалан. Молодой Карапаз весьма симпатичный, видно что растёт генеральщик с харизмой, такой себе аттакантэ) Но товарищи, все осталные ещё в борьбе, те же Ланда, Майка, Лопез, в конце концов вспыльчивый Йейтс. Так что смотрите Джиро и наслаждайтесь, а то (вот увидите) когда начнётся ТдФ в июле большинство из нас и наверное даже я будем тяжело вздыхать и сокрушаться, когда ИНЭОС во главе с Фрумом и Томасом возьмут под контроль французский ГТ, а мы в наших коментах будем вспоминать "блин, скукотище, а какая была в мае Джиро то, а...". По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к , ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)

motte

Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4) Не много ли всего за пару дней с рогличем?

Konstantin41

Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4) 40 секунд при таких обстоятельствах — это немного. Главное, что серьезных повреждений нет

Cyrill

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62) Ну...это от Нибса сегодня ждали, всё-таки Ломбардия - это его гонка, его профиль ... Но с другой стороны Акула подтвердил своё прозвище ... Смотрим дальше этот триллер, Приможу больше не ломаться ... а то будет не интересно...



Цитата: астана супер Побеждают только храбрые . Роглич трус. Карапаз порви его. Охренеть...Вы долго думали, чтобы такое написать ??? Охренеть...Вы долго думали, чтобы такое написать ???



Цитата: AndreyEst Итальянцы ведут себя по-свински(интерьвью Слонго вчера и Поццовиво сегодня).Других аргументов у Нибали просто нет.До смены велосипеда Роглич был все время рядом,да и с падением проиграл, вообще-то,вполне отыгрываемые секунды у Карапаса.Нибали у словенца в разделке не выиграет точно.

И почему мудрый Нибали не уезжал от Карапаса,ведь он лидер,коль Винченцо нацелен на розовое в конце.Реально он отыграл за эту неделю аж 4 секунды у Роглича,зато эквадорскому горняку отдал вагон времени.

Итатьянцы ведут себя по-свински... читаем Познера :) Да, нет, просто Акула - прожённый гонец, он знает, что ничего не ясно до самой последней горы предпоследнего этапа (что сегодня отчасти и подтвердилось). Про Карапаса - а как вы думаете сколько Карапас проиграет Нибсу на финальной разделке ???

Крайний

Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62) Задержки. Электроника, радиоволны, сигналы. Ничего странного нет.

Пока сигнал дойдет, пока то, пока сё.

К тому же это рельеф, застройка, куча всяких посторонних радио сигналов. На рельефе радиосвязь работает неидеально.

Чёрт, он и в густом лесу, особенно в дождь может глючить.

А если Курдюков ничего не нафантазировал, с этого года запрещено иметь на передней панели монитор загораживаюший обзор с места водителя. В техничке могли банально что то вовремя не увидеть.