Дарио Катальдо одерживает героическую победу на 15-м этапе Джиро д’Италия-2019

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- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 22:21
Джиро д’Италия. Дарио Катальдо одерживает героическую победу на 15-м этапе
Гонщик «Астаны» Дарио Катальдо одержал героическую победу на улицах города Комо на 15-м этапе супермногодневки «Джиро д’Италия». Несмотря на недомогание в последние несколько дней, сегодня Катальдо сумел отобраться в отрыв вместе с итальянским гонщиком Маттиа Каттанео. Проведя весь день в лидерской группе, на финишной прямой в Комо гонщик казахстанской команды сумел опередить своего попутчика по отрыву, одержав свою самую важную победу в профессиональной карьере.
Photo credit: © Getty Images
- Я до сих пор не могу поверить в это! Сегодня утром я даже подумать не мог, что день закончится таким образом! Несколько дней я чувствовал себя не слишком хорошо, но продолжал бороться в этой гонке, выкладываясь на максимум ради команды и нашего лидера Мигеля Анхеля Лопеса. В команде, мы все держимся вместе, мы работаем ради одной цели, все – и гонщики, и персонал, и директора, и все спонсоры, наш партнер «Самрук Казына»… У нас одна цель, и каждый старается сделать все, что в его силах ради нее. Поэтому, несмотря на то, что я не слишком хорошо себя чувствовал утром, я вышел на старт с целью выложиться на все 100%, - сказал Дарио Катальдо.
- Со старта в группе было очень много атак, и в какой-то момент я атаковал вместе с Маттиа Каттанео. Позже, мы поняли, что оказались лишь вдвоем впереди, так что решили продолжать работать на 100% так долго, как это возможно, и потом уже посмотреть, что из этого получится. В итоге, пелотон дал нам пространство, и мы начали работать более равномерно. Думаю, что мы хорошо сработались вместе. В любом случае, день получился очень долгим и трудным, и несмотря на большое преимущество, которое у нас было, у пелотона все еще оставались шансы догнать нас. Последний подъем Чивильо был очень тяжелым. Каттанео дважды пытался сбросить меня, но каждый раз у меня были силы ответить. Я боялся этих атак, но, к счастью, я сумел усидеть за ним. Я знал, что у меня больше шансов в спринте, и даже когда он перестал работать, заставив меня выйти вперед на последних двух километрах, я продолжил держать скорость, потому что у нас не было времени на игры, так как преследователи были очень близко. В любом случае, я предпочел начать спринт с первой позиции, и все прошло как надо. Это что-то невероятное – выиграть этап «Джиро д’Италия»! Я так счастлив! – добавил Дарио Катальдо.
- В начале, было очень трудно уехать. На протяжении 20-30 км у них было очень маленькое преимущество, и в любой момент их могли догнать. Но, они продолжали мощно работать впереди и, в итоге, им дали уехать. Оба гонщика хорошо проявили себя в отрыве, на каждом подъеме они держали отличный ритм, достаточный, чтобы не подпускать пелотон несмотря на мощное преследование. Несколько раз казалось, что отрыв все же догонят, но им удалось устоять и доехать до финиша. Да, Каттанео несколько раз атаковал на последнем подъеме, но Дарио был достаточно силен, чтобы ответить. В итоге, Каттанео решил больше не работать, предоставив Дарио выйти вперед. Это было достаточно рискованно, потому что группа позади очень быстро приближалась. Но, наш гонщик все сделал, как нужно. Дарио продолжил держать ровный темп, а затем, нашел в себе силы на хороший спринт, который принес ему победу. Это была очень красивая победа и для него, и для всей команды! – сказал Стефано Занини, спортивный директор «Астаны».
За спиной отрыва, продолжилась большая борьба за общий зачет «Джиро д’Италия». Несколько гонщиков атаковали на крутом подъеме Чивильо, разорвав группу фаворитов на несколько частей. В итоге, четырем гонщикам удалось получить небольшое преимущество на подъеме и, затем, на технически сложном спуске, финишировав через 11 секунд после Дарио Катальдо. Саймон Йейтс занял 3-е место, Хью Карти стал четвертым, розовая майка Ричард Карапас финишировал 5-м, а Винченцо Нибали стал 6-м. Через 25 секунд капитан «Астаны» привел к финишу ближайшую группу преследователей, заняв 7-е место.
Перед вторым днем отдыха Ричард Карапас лидирует в генеральной классификации «Джиро д’Италия», выигрывая 47 секунд у Приможа Роглича и 1 минуту 47 секунд у Винченцо Нибали. Мигель Анхель Лопес пока занимает 10-е место, уступая лидеру 5 минут 55 секунд.
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
Результаты 15 этапа Джиро д'Италия-2019
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Shega
Примож Роглич проиграл 40 секу ... (4)
Если победит кто-то другой, а тем более. если сойдет Нибали, стоит запомнить его фамилию, ибо по Вашей логике именно он будет причиной всех перечисленных Вами несчастий.
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SSS
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Цитата: EL-Fenomeno
По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)
Не понял, вы хотите высказаться ЗА или ПРОТИВ коверканья фамилий? Я, например, НЕ против в разумных пределах, чтобы было понятно о ком речь. Наши фамилии там тоже коверкают кто во что горазд.
Цитата: Гонщик
На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано .
Еще бОльшие колонны скапливаются, когда какой-то гонщик убирается и забирает с собой еще встречную машину. Если тебе дано ездить быстро-вперед на трек, и там реализовывай свои таланты!
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Крайний
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Цитата: Гонщик
Цитата: Крайний
Цитата: Крайний
[ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано .
Теоретикам виднее. :)
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Гонщик
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Цитата: Крайний
Цитата: Крайний
[ сравнения у вас странные , на авто гораздо проще спускаться, на веле даже по сухому достаточно немного песка на повороте и ты уже палишь велотрусы.
Вы сколько раз спустились оттуда? На чем?
Я дважды спускался от обсерватории на велике. Первый раз осторожно, другой раз на все деньги что могу.
И один раз на автомобиле. Итого три. На автомобиле было потруднее чем на велосипеде, больше осторожничал.
На веле , спуск по серпантину всегда риск , если действительно валить , не нужно с авто сравнивать , а из-за таких осторожников колоны на перевалах собираются , уметь ездить быстро не каждому дано .
-
EL-Fenomeno
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Может я ошибаюсь, но почему в обсуждениях в большинства такая антипатия к Нибали !? Чем он вам не угодил? Тем что в "ветеранском" (для велоспорта) возрасте хочет выиграть очередной (домашний) ГТ или тем что его конкуренты падают и/или сходят ? А может просто потому что Нибс хороший даунхильщик и может заработать в генерал дополнительный перевес там где другие спасуют? Я не понимаю такого троллизма и приколов насчёт Акулы-Нибали. Например я (да) болею больше всего на этой Джиро за Винченцо и в сложившейся ситуации каг бэ против Роглчиа (считаю, что у словенца на ГТ ещё все впереди). Но ни у меня, ни некоторых таких же других формучан (те что за Нибали) ни разу не проскакивало за эти 2 недели в коментах обидчивых или саркастично-ироничных реплик насчёт Примоша.
Жалею что сошёл Дюмалан. Молодой Карапаз весьма симпатичный, видно что растёт генеральщик с харизмой, такой себе аттакантэ) Но товарищи, все осталные ещё в борьбе, те же Ланда, Майка, Лопез, в конце концов вспыльчивый Йейтс. Так что смотрите Джиро и наслаждайтесь, а то (вот увидите) когда начнётся ТдФ в июле большинство из нас и наверное даже я будем тяжело вздыхать и сокрушаться, когда ИНЭОС во главе с Фрумом и Томасом возьмут под контроль французский ГТ, а мы в наших коментах будем вспоминать "блин, скукотище, а какая была в мае Джиро то, а...".
По этапу сегодня ничего не скажу - отпишусь завтра ибо ещё тоже хочется высказаться за коверканье фамилий: те кто пишут там КинтанО, ВальвердО, КарапаЦ или даже РоглиК (не может быть там в конце к, ибо пишется с с галочкой и тогда выходит вам нужно говорить ПримоЗ, а там конце тоже пишется z с галочкой) называйте уж лучше велогонщиков по именам. Так будет всем спокойней)
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Cyrill
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Ну...это от Нибса сегодня ждали, всё-таки Ломбардия - это его гонка, его профиль ... Но с другой стороны Акула подтвердил своё прозвище ... Смотрим дальше этот триллер, Приможу больше не ломаться ... а то будет не интересно...
Цитата: астана супер
Побеждают только храбрые . Роглич трус. Карапаз порви его.
Охренеть...Вы долго думали, чтобы такое написать ???
Цитата: AndreyEst
Итальянцы ведут себя по-свински(интерьвью Слонго вчера и Поццовиво сегодня).Других аргументов у Нибали просто нет.До смены велосипеда Роглич был все время рядом,да и с падением проиграл, вообще-то,вполне отыгрываемые секунды у Карапаса.Нибали у словенца в разделке не выиграет точно.
И почему мудрый Нибали не уезжал от Карапаса,ведь он лидер,коль Винченцо нацелен на розовое в конце.Реально он отыграл за эту неделю аж 4 секунды у Роглича,зато эквадорскому горняку отдал вагон времени.
Итатьянцы ведут себя по-свински... читаем Познера :) Да, нет, просто Акула - прожённый гонец, он знает, что ничего не ясно до самой последней горы предпоследнего этапа (что сегодня отчасти и подтвердилось). Про Карапаса - а как вы думаете сколько Карапас проиграет Нибсу на финальной разделке ???
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Крайний
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (62)
Задержки. Электроника, радиоволны, сигналы. Ничего странного нет.
Пока сигнал дойдет, пока то, пока сё.
К тому же это рельеф, застройка, куча всяких посторонних радио сигналов. На рельефе радиосвязь работает неидеально.
Чёрт, он и в густом лесу, особенно в дождь может глючить.
А если Курдюков ничего не нафантазировал, с этого года запрещено иметь на передней панели монитор загораживаюший обзор с места водителя. В техничке могли банально что то вовремя не увидеть.
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