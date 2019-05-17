Пельо Бильбао одерживает великолепную победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2019

Седьмой этап «Джиро д’Италия» с финишем в Л’Аквиле стал днем триумфа для Пельо Бильбао. Гонщик команды «Астана» одержал блестящую сольную победу, атаковав из группы отрыва примерно за 1,5 км до финиша.

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- Я так рад моей победе! Честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что, в итоге, я одержал такую большую победу. Это особенный день для меня, потому что мне очень нравится «Джиро д’Италия», и я очень хотел выиграть этап здесь! Я хочу поблагодарить мою команду за веру в меня. Именно «Астана» сделала этот успех возможным! – рассказал Пельо Бильбао.

Седьмой этап «Джиро» (185 км) стартовал на высоких скоростях с большого количества атак в пелотоне. После многочисленных попыток, в итоге, в отрыв уехала группа гонщиков, в которой оказались два представителя «Астаны»: Пельо Бильбао и Андрей Зейц. Казахстанский гонщик провел феноменальную работу в отрыве, ведя за собой группу и удерживая преимущество над основным пелотоном. В итоге, работа, сделанная Андреем Зейцем, позволила Пельо Бильбао сохранить силы для финала. На заключительных 10 километрах в отрыве начались атаки, но только у Пельо Бильбао получилось совершить решающий рывок, принесший ему победу.

- Честно говоря, я не ожидал, что этот день закончится таким образом. Это была импровизация. В нашей команде Дарио Катальдо, Мануэле Боаро и Йон Исагирре пробовали уехать в отрыв на первых километрах, но пелотон не давал им много пространства. В итоге, одна группа все же уехала, и мне и Андрею Зейцу удалось присоединиться к этим гонщикам. Я хочу поблагодарить Андрея за абсолютно великолепную работу, которую он сегодня проделал. Благодаря Андрею, наша группа сумела удержать разрыв и разыграть победу на этапе. В итоге, я постарался разыграть свою карту не только за счет силы, но и используя голову. Финал этапа был тяжелым, и я все время искал момент для атаки. За 1,5 км до финиша наш спортивный директор Александр Шефер сказал мне, что сейчас лучший момент, и я выложился в этой атаке на 100%. Этот успех многое значит для меня, и я хочу посвятить его моей команде, моей семье и Микеле Скарпони. Просто здорово выиграть этап на «Джиро», но, в любом случае, наша главная цель остается прежней – помочь Мигелю Анхелю выиграть всю гонку. Я, и вся наша команда, мы готовы на 100% выложиться ради него, - добавил Пельо Бильбао.

Один из героев сегодняшнего этапа Андрей Зейц финишировал сегодня с улыбкой на лице.

- Я очень рад за Пельо, прекрасная победа и для него, и для всей команды. Мы пробовали много раз уехать в отрыв сегодня и, в конце концов, вместе с Пельо мы попали в хорошую группу. Я знал, что Пельо быстрее меня, и что у него может быть шанс в финале, поэтому я сделал все, что было в моих силах, чтобы поддержать его в этом отрыве. Я очень рад, что вся та работа, которую я сегодня проделал, помогла ему выиграть этап. У меня сегодня была особенная мотивация, потому что сегодня – день рождение моей супруги. Всей работой, которую я проделал, и тем результатом, которого мы добились как команда, я хочу поздравить мою жену с днем рождения! – сказал Андрей Зейц.

- Эта победа дарит всей команде дополнительную мотивацию. Мы рады этому успеху, который пришел к нам уже на первой неделе. Главная часть гонки еще впереди, и мы готовы к борьбе. Но, сегодня у нас есть повод немного отпраздновать! Я хочу поблагодарить всю команду за огромную самоотверженность на пути к общей цели, а также поблагодарить наших спонсоров за поддержку и помощь в этом сезоне. Отдельное спасибо нашему главному партнеру «Самрук Казына», который всегда рядом с командой, - добавил Александр Шефер, спортивный директор «Астаны».

Несмотря на мощное преследование за спиной отрыва, пелотон так и не сумел догнать беглецов, прибыв на финиш спустя 1 минуту 7 секунд после Пельо Бильбао. Капитан команды «Астана» Мигель Анхель Лопес уверенно финишировал в составе общей группы.

В общем зачете лидерство продолжает удерживать итальянец Валерио Конти.

Завтра, пройдет 8-й этап супермногодневки: 239 км от Торторето-Лидо до Пезаро.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2019