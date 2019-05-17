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Пельо Бильбао одерживает великолепную победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2019

Пельо Бильбао одерживает великолепную победу на 7-м этапе Джиро д’Италия-2019

  Седьмой этап «Джиро д’Италия» с финишем в Л’Аквиле стал днем триумфа для Пельо Бильбао. Гонщик команды «Астана» одержал блестящую сольную победу, атаковав из группы отрыва примерно за 1,5 км до финиша.

 

 

Photo credit: © Getty Images



- Я так рад моей победе! Честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что, в итоге, я одержал такую большую победу. Это особенный день для меня, потому что мне очень нравится «Джиро д’Италия», и я очень хотел выиграть этап здесь! Я хочу поблагодарить мою команду за веру в меня. Именно «Астана» сделала этот успех возможным! – рассказал Пельо Бильбао.

 

Седьмой этап «Джиро» (185 км) стартовал на высоких скоростях с большого количества атак в пелотоне. После многочисленных попыток, в итоге, в отрыв уехала группа гонщиков, в которой оказались два представителя «Астаны»: Пельо Бильбао и Андрей Зейц. Казахстанский гонщик провел феноменальную работу в отрыве, ведя за собой группу и удерживая преимущество над основным пелотоном. В итоге, работа, сделанная Андреем Зейцем, позволила Пельо Бильбао сохранить силы для финала. На заключительных 10 километрах в отрыве начались атаки, но только у Пельо Бильбао получилось совершить решающий рывок, принесший ему победу.

 

- Честно говоря, я не ожидал, что этот день закончится таким образом. Это была импровизация. В нашей команде Дарио Катальдо, Мануэле Боаро и Йон Исагирре пробовали уехать в отрыв на первых километрах, но пелотон не давал им много пространства. В итоге, одна группа все же уехала, и мне и Андрею Зейцу удалось присоединиться к этим гонщикам. Я хочу поблагодарить Андрея за абсолютно великолепную работу, которую он сегодня проделал. Благодаря Андрею, наша группа сумела удержать разрыв и разыграть победу на этапе. В итоге, я постарался разыграть свою карту не только за счет силы, но и используя голову. Финал этапа был тяжелым, и я все время искал момент для атаки. За 1,5 км до финиша наш спортивный директор Александр Шефер сказал мне, что сейчас лучший момент, и я выложился в этой атаке на 100%. Этот успех многое значит для меня, и я хочу посвятить его моей команде, моей семье и Микеле Скарпони. Просто здорово выиграть этап на «Джиро», но, в любом случае, наша главная цель остается прежней – помочь Мигелю Анхелю выиграть всю гонку. Я, и вся наша команда, мы готовы на 100% выложиться ради него, - добавил Пельо Бильбао.

 

Один из героев сегодняшнего этапа Андрей Зейц финишировал сегодня с улыбкой на лице.

 

- Я очень рад за Пельо, прекрасная победа и для него, и для всей команды. Мы пробовали много раз уехать в отрыв сегодня и, в конце концов, вместе с Пельо мы попали в хорошую группу. Я знал, что Пельо быстрее меня, и что у него может быть шанс в финале, поэтому я сделал все, что было в моих силах, чтобы поддержать его в этом отрыве. Я очень рад, что вся та работа, которую я сегодня проделал, помогла ему выиграть этап. У меня сегодня была особенная мотивация, потому что сегодня – день рождение моей супруги. Всей работой, которую я проделал, и тем результатом, которого мы добились как команда, я хочу поздравить мою жену с днем рождения! – сказал Андрей Зейц.

 

- Эта победа дарит всей команде дополнительную мотивацию. Мы рады этому успеху, который пришел к нам уже на первой неделе. Главная часть гонки еще впереди, и мы готовы к борьбе. Но, сегодня у нас есть повод немного отпраздновать! Я хочу поблагодарить всю команду за огромную самоотверженность на пути к общей цели, а также поблагодарить наших спонсоров за поддержку и помощь в этом сезоне. Отдельное спасибо нашему главному партнеру «Самрук Казына», который всегда рядом с командой, - добавил Александр Шефер, спортивный директор «Астаны».

 

Несмотря на мощное преследование за спиной отрыва, пелотон так и не сумел догнать беглецов, прибыв на финиш спустя 1 минуту 7 секунд после Пельо Бильбао. Капитан команды «Астана» Мигель Анхель Лопес уверенно финишировал в составе общей группы.

В общем зачете лидерство продолжает удерживать итальянец Валерио Конти.

 

Завтра, пройдет 8-й этап супермногодневки: 239 км от Торторето-Лидо до Пезаро.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Пельо Бильбао Андрей Зейц Александр Шефер Astana Pro Team Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • velodoctor
    Вуэльта Арагона-2019. Этап 1 (1)
    velodoctor-Фото

    Чернецкий ожил, но состав у гонки мягко говоря такой себе. 

  • Arciv
    4 дня Дюнкерка-2019. Этап 4 (3)
    Arciv-Фото
    Точняк,это ж не конец гонки) ошибся
  • ЧОРНЫЙ
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Цитата: raspik
    думаю Гавирии на разрешат завтра стартовать, раз сегодня не доехал до финиша.
    ))) если не было бы грустно...
  • GTX
    4 дня Дюнкерка-2019. Этап 4 (3)
    GTX-Фото
    Цитата: Arciv
    У Джамбо три этапа + генерал. Нормально взяли
    Еще не конец, генерал можете и уйти, а вот 1 этапчик Груневеген возьмёт, тут к гадалке не ходи
  • Arciv
    4 дня Дюнкерка-2019. Этап 4 (3)
    Arciv-Фото
    У Джамбо три этапа + генерал. Нормально взяли
  • Бакеша
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    ????

    )))))
    Cобака лает, караван идёт))
  • M-07
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (59)
    M-07-Фото
    Причём тут универсализм, всё равно для борьбы за высокие позиции на любом ГТ нужно сильно проезжать тяжёлые горы, ты можешь быть слабым в других компонентах и бороться за самые высокие места в ГК, если ты силён в горах, но если ты слаб в тяжёлых горах, то тебе ничего не светит. Хоть один ГТ в году можно было бы сделать куда менее горным.
  • Zhanzhak
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Zhanzhak-Фото
    Новый день, новый этап! Да и не все и не только фанаты Астаны ныли.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Starch27
    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"
    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"
    Назовите хоть адрес переобувочной )
    ????

    )))))
  • Starch27
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (21)
    Starch27-Фото

    Фанаты Астаны вчера - "Унылый этап! Колхоз отдал победу отрыву!"

    Фанаты Астаны сегодня - "Классный этап! Отличная победа!"

    Назовите хоть адрес переобувочной )

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
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