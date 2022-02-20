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Индурайн: “Вторая по счету победа Погачара на Тур де Франс сделала его примером для подражания”

Мигель Индурайн о способностях Тадея Погачара

Индурайн: “Вторая по счету победа Погачара на Тур де Франс сделала его примером для подражания”

 

  Знаменитый шоссейный велогонщик Мигель Индурайн рассуждает о юных испанских спортсменах и считает, что завершение карьеры Алехандро Вальверде “усилит давление” на гонщиков.

 

 

  Мигель Индурайн — пятикратный чемпион Тур де Франс, причём эти победы на французском Гранд-туре он одерживал пять лет подряд - с 1991 по 1995 годы. 

 

 В следующем году Погачар вновь примет участие в Тур де Франс, удастся ли словенскому велогонщику одержать третью подряд победу на Большой Петле? Спортивные эксперты БК Винлайн оценивают вероятность его победы в 44%. Следить за прогнозами на велогонки удобнее через приложение. Скачать приложение БК Винлайн на андроид можно на сайте vseprosport.ru.

 

 “Победа в одном выпуске Тур де Франс еще может восприниматься как простая неожиданность, но первая ступень подиума в двух выпусках французского Гранд-тура делает из спорстмена пример для подражания”, — сказал Мигель Индурайн журналистам газеты El Mundo Deportivo. 

 

  Испанский велогонщик добавил, что выиграть Тур этим летом было сложно. Именно это укрепило его мнение о том, что Погачар надолго задержится в велоспорте. “Он знал, как пройти Тур де Франс, в котором было много сложных моментов и падений”, — объяснил Индурайн.

 

Перечисляя сильные стороны Погачара, Индурайн описывает его как “достойного спортсмена, который начал год с победы и закончил его победой”.

“Он смелый велогонщик, который становился сильней на протяжении всего сезона. Его соперникам придется нелегко”.

 

  Также Мигель Индурайн высказал опасения насчет слишком сильного давления на юных велогонщиков в связи с тем, что Алехандро Вальверде уходит в отставку. 

  “Мы видим, что Вальверде уходит из спорта, и хотим, чтобы молодые спортсмены тут же взялись за дело. Но соревнований очень много, так что сперва нужно научиться выступать в каждой из категорий”.

  “Я не думаю, что велоспорт сильно изменился за последние годы. Сейчас в каждом виде спорта появились новые технологии, теперь существует море информации о том, как приложить больше усилий, как вырваться вперед. Но опыт, который существовал до этого, никуда не делся. Многое меняется, но одно в гонке остается неизменным: ты либо крутишь педали, либо стоишь на месте без возможности вырваться вперед”.

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Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Эган Берналь: «Победе на Тур д ... (3)
    nightbuster33-Фото

    "Непобедимых соперников нет",но все-таки надеется на плохой день у соперника.Он уверен,что такое с ним не случится. Случайно было,что он выиграл в свое время Тур,а потом пошли случайности,то спину потянул,то одна нога стала короче другой.Таких случайностей у двух лидеров, я что-то за последние два года не заметил(кроме падений).Когда есть такие помощники,каждый из которых может стать лидером,случайностей не бывает или почти не бывает.Как говорят:"Не уверен-не обгоняй".В этом отношении мне более приятен другой латинос,который выиграл Олимпийские Игры. Мужик ничего не сказал, он просто победил. Но когда после Джиро и Тура многие опечалены своим выступлением, на Джиро побеждают только самые упертые,которые исключают всякую случайность, наподобие Роглика и почему-то Эган думает,что он один из них.

  • Astanaforever
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Противоречивое интервью. Мечтаю о майке, даже и не думаю о майке, поношу майку подольше, но пока рано ее носить, придётся бороться, но сперва с лидерами за состав, буду бороться чтобы установить часовой рекорд, но не в горах, установлю его на уровне моря. .... Бла, бла, бла... Он сам уже не знает чего он хочет? Короче хочет он на трамвае покататься...
  • uran
    Филиппо Ганна о жёлтой майке, ... (2)
    uran-Фото
    Интересно его увидеть на классиках именно как претендента. Тони Мартин был прекрасен на Париж-Рубе в качестве помощника. Сможет ли Филиппо приблизится к Спартаку? Интересный вопрос. Конкуренция на монументах зашкаливает.
  • nightbuster33
    Эмануэль Бухман: "Подиум Гран ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Вот еще один претендент на подиум в Гранд Турах предстоящего сезона.Это же здорово!Так может и лейтенантов будет не достаточно для последнего колеса,с которого претенденты будут штурмовать финишные высоты.Может снова вернуться к 9-ке участников в каждой команде,отмена которого ни к чему не привело. Падений стало ни больше,ни меньше. Это когда было,чтобы отрывы привозили большую разницу во времени от лидеров. Никто не хочет работать,отсюда постоянная перетрубация, после каждого такого этапа,лидеров.Кому-то выгодно,а кому-то не очень.  Правда только то,что увеличилось количество команд. ЧП на трассе мало зависит от  количества участников.На это влияет, в основном мастерство участников,  выбор трасс для проведения гонок и четкая работа организаторов. Но, тем не менее, нас ожидает жаркое лето.

  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото

    Для Вуэльты он должен быть совсем свежим. Иначе словенцев не взять. Потому как разделки они тоже ездить умеют.

    А на Джиро хоть будет болеть за кого.

  • ded_le
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    ded_le-Фото

    Тому нужны разделки. Поэтому в 2022 - Тур и/или Вуэльта. Вуэльта еще и стартует у него в Нидерландах. А Джиро в 2022 - наименее подходящая для него.

  • shain
    Велокоманда Qhubeka-NextHash н ... (7)
    shain-Фото

    Олега Тинькова не хватает. Готовая банда есть...

     

  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото
    Да, что-то он запропал. Наверно, настраивают его(ее) с учетом вновь выявленных обстоятельств:)
  • Sezar
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    Sezar-Фото

    Очень рад за него. Надеюсь спортивная злость перевесит рефлексию. Тоже надеюсь что поедет Джиро.

  • SportSpirit
    Том Дюмулин в 2022 году хочет ... (13)
    SportSpirit-Фото

    Да, и еще Вальверде, который на однодневках и чемпионатах мира в групповой гонке будет посвежее Тома)

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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