Индурайн: “Вторая по счету победа Погачара на Тур де Франс сделала его примером для подражания”

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 17:57
Мигель Индурайн о способностях Тадея Погачара
Знаменитый шоссейный велогонщик Мигель Индурайн рассуждает о юных испанских спортсменах и считает, что завершение карьеры Алехандро Вальверде “усилит давление” на гонщиков.
Мигель Индурайн — пятикратный чемпион Тур де Франс, причём эти победы на французском Гранд-туре он одерживал пять лет подряд - с 1991 по 1995 годы.
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“Победа в одном выпуске Тур де Франс еще может восприниматься как простая неожиданность, но первая ступень подиума в двух выпусках французского Гранд-тура делает из спорстмена пример для подражания”, — сказал Мигель Индурайн журналистам газеты El Mundo Deportivo.
Испанский велогонщик добавил, что выиграть Тур этим летом было сложно. Именно это укрепило его мнение о том, что Погачар надолго задержится в велоспорте. “Он знал, как пройти Тур де Франс, в котором было много сложных моментов и падений”, — объяснил Индурайн.
Перечисляя сильные стороны Погачара, Индурайн описывает его как “достойного спортсмена, который начал год с победы и закончил его победой”.
“Он смелый велогонщик, который становился сильней на протяжении всего сезона. Его соперникам придется нелегко”.
Также Мигель Индурайн высказал опасения насчет слишком сильного давления на юных велогонщиков в связи с тем, что Алехандро Вальверде уходит в отставку.
“Мы видим, что Вальверде уходит из спорта, и хотим, чтобы молодые спортсмены тут же взялись за дело. Но соревнований очень много, так что сперва нужно научиться выступать в каждой из категорий”.
“Я не думаю, что велоспорт сильно изменился за последние годы. Сейчас в каждом виде спорта появились новые технологии, теперь существует море информации о том, как приложить больше усилий, как вырваться вперед. Но опыт, который существовал до этого, никуда не делся. Многое меняется, но одно в гонке остается неизменным: ты либо крутишь педали, либо стоишь на месте без возможности вырваться вперед”.
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