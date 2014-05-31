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Дэн Бигхэм установил новый мировой часовой рекорд на треке

55,548 км – новый часовой рекорд UCI на треке, установленный Дэном Бигхэмом

 

 

  30-летний британец Дэн Бигхэм (Dan Bigham), инженер команды INEOS Grenadiers, 19 августа 2022 года на швейцарском велодроме в Гренхене установил новый мировой часовой рекорд на треке – 55, 548 км. Дэн Бигхэм побил предыдущий часовой рекорд, принадлежащий бельгийскому велогонщику Виктору Кампенартсу (55,089 км), на 459 метров.

 

Дэн Бигхэм установил новый мировой часовой рекорд на треке

Дэн Бигхэм установил новый мировой часовой рекорд на треке

Дэн Бигхэм установил новый мировой часовой рекорд на треке

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

 

 

   В прошлом году Дэн Бигхэм поставил часовой рекорд Великобритании, проехав на треке 54,723 км, но его попытка установить мировой рекорд на треке не могла быть официально признана, так как в тот момент он выступал в континентальной команде и не входил в число гонщиков, тестируемых Международным союзом велосипедистов (UCI) и не был зарегистрирован в антидопинговой системе UCI.

 

В этом году Дэн Бигхэм получил полную поддержку команды INEOS Grenadiers и сумел исполнить свою мечту.

 

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Теги к статье: Дэн Бигхэм Dan Bigham часовой рекорд мировой часовой рекорд на треке

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  1. Имя: efefe

    Gorn9k

    Сегодня, 17:10 | Регистрация: 28.05.2017

    Инженер, инженер, инженер.
    Наверняка человек толком не работал, только готовился к рекорду
    Зато какой акцент на этом слове.

    Интересно сколько Ганна привезет, если "инженер" побил рекорд профика

  2. s75

    Сегодня, 19:39 | Регистрация: 9.06.2015

    Инженер по аэродинамике, имеет диплом одного из лучших университетов. Работал в F1, напрямую причастен к последним успехам датчан на треке. Его переход из датской федерации в Инеос в прошлом межсезонье - огромная удача для британской команды.

    Ганна привезет, если вернет былую форму.

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 19:42 | Регистрация: 31.05.2014

    Пацан сказал, пацан сделал!!! Респект.

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