Дэн Бигхэм установил новый мировой часовой рекорд на треке

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55,548 км – новый часовой рекорд UCI на треке, установленный Дэном Бигхэмом
30-летний британец Дэн Бигхэм (Dan Bigham), инженер команды INEOS Grenadiers, 19 августа 2022 года на швейцарском велодроме в Гренхене установил новый мировой часовой рекорд на треке – 55, 548 км. Дэн Бигхэм побил предыдущий часовой рекорд, принадлежащий бельгийскому велогонщику Виктору Кампенартсу (55,089 км), на 459 метров.
Photo (c) INEOS Grenadiers Team
В прошлом году Дэн Бигхэм поставил часовой рекорд Великобритании, проехав на треке 54,723 км, но его попытка установить мировой рекорд на треке не могла быть официально признана, так как в тот момент он выступал в континентальной команде и не входил в число гонщиков, тестируемых Международным союзом велосипедистов (UCI) и не был зарегистрирован в антидопинговой системе UCI.
В этом году Дэн Бигхэм получил полную поддержку команды INEOS Grenadiers и сумел исполнить свою мечту.
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