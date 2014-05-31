Дэн Бигхэм установил новый мировой часовой рекорд на треке

55,548 км – новый часовой рекорд UCI на треке, установленный Дэном Бигхэмом

30-летний британец Дэн Бигхэм (Dan Bigham), инженер команды INEOS Grenadiers, 19 августа 2022 года на швейцарском велодроме в Гренхене установил новый мировой часовой рекорд на треке – 55, 548 км. Дэн Бигхэм побил предыдущий часовой рекорд, принадлежащий бельгийскому велогонщику Виктору Кампенартсу (55,089 км), на 459 метров.

Photo (c) INEOS Grenadiers Team

В прошлом году Дэн Бигхэм поставил часовой рекорд Великобритании, проехав на треке 54,723 км, но его попытка установить мировой рекорд на треке не могла быть официально признана, так как в тот момент он выступал в континентальной команде и не входил в число гонщиков, тестируемых Международным союзом велосипедистов (UCI) и не был зарегистрирован в антидопинговой системе UCI.

В этом году Дэн Бигхэм получил полную поддержку команды INEOS Grenadiers и сумел исполнить свою мечту.