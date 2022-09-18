Жулиан Алафилипп и тренер сборной Франции Томас Фёклер о настрое перед групповой гонкой чемпионата мира-2022

Жулиан Алафилипп: «Я один из лидеров, но не единоличный капитан сборной Франции»

Двукратный чемпион мира в групповой гонке Жулиан Алафилипп попробует выиграть радужную майку третий год подряд. Но в этом сезоне 30-летний французский велогонщик подходит к групповой гонке чемпионата мира по велоспорту после травмы плеча, которую получил при падении на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022 31 августа. Хотя Жулиан Алафилипп мотивирован, он признаётся, что находится не в лучшей форме.

После падения он не участвовал в гонках. Помимо двукратного чемпиона мира на старт в Вуллонгонге в составе сборной Франции выйдут Бруно Армираль, Кристоф Лапорт, Флориан Сенешаль, Павел Сиваков, Кентан Паше, Роман Барде, Валентин Мадуа, а также прилетевший в Австралию на замену Реми Каваньи недавний победитель Гран-при Квебека Бенуа Коснефруа. В этом сезоне Коснефруа также финишировал вторым в Амстел Голд Рэйс и «Стреле Брабанта».

Photo © Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

В интервью L’Equipe Жулиан Алафилипп сказал: «Хотел бы приехать при других обстоятельствах, но, думаю, в моём настрое никто не сомневается. Я не на сто процентов готов физически, но не буду себя жалеть в гонке и сделаю, что смогу. Не собираюсь сдаваться сразу, хотя и гарантий у меня нет. Считаю, что могу повлиять на гонку и, если необходимо, помогу ребятам. Возможно, в этом году мы не такие фавориты, как в прошлом. Я скорее один из лидеров, а не единоличный капитан, и меня это не коробит. Мы будем вести гонку всем составом, я поддержку тех, кто будет в хорошей форме.

В этом сезоне у меня много раз было ощущение, будто оставляю велосипед в гараже и переключаюсь на 2023 год. Но я рад, что приехал сюда, поеду с ребятами. Я готов бороться, чтобы радужная майка осталась в нашей команде. У меня огромная мотивация, и в то же время я спокоен. Да, сюда я приехал не в лучшей форме, травмировался на Вуэльте, очередной раз в этом сезоне. Это был тяжёлый удар, не хотелось сходить с Вуэльты, потому что форма становилась лучше с каждым днём. Но я отделался вывихом, так что, в итоге, без велосипеда провёл только несколько дней.

Единственный раз, когда чувствовал давление, наверное, два года назад в Имоле. В прошлом году совсем не было стресса. Я хотел выдать максимум, но, прежде всего, был готов проиграть, чем и объясняется моя атака в финале. Думаю, гонка больше зависит от настроя, чем от ног, но давления на мне нет».

Тренер сборной Франции Томас Фёклер: «Мы не собираемся вести антибельгийскую гонку, потому что в таком случае упустим других фаворитов, таких, как Биньям Гирмай, Матье ван дер Пул или Тадей Погачар. Мы нацелены на победу сборной Франции, а не на том, чтобы кто-то проиграл. Надо ехать внимательно, не концентрируясь на сборной Бельгии, хотя там будут выступать два исключительных гонщика.

Я учитываю, что Жулиан падал на Вуэльте, а другие гонщики подойдут к старту очень подготовленными, что есть гонщики, которым подходит маршрут. Так что, мы будем приспосабливаться. Я бы не сказал, что вычёркиваю Жулиана Алафилиппа, в противном случае он не стал бы тратить сутки на перелёт, чтобы провести недельку с друзьями. Я уже говорил, что маршрут труднее, чем мы думали, это показала разведка трассы. Всё может случиться».