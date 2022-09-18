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Жулиан Алафилипп и тренер сборной Франции Томас Фёклер о настрое перед групповой гонкой чемпионата мира-2022

Жулиан Алафилипп: «Я один из лидеров, но не единоличный капитан сборной Франции»

 

 

  Двукратный чемпион мира в групповой гонке Жулиан Алафилипп попробует выиграть радужную майку третий год подряд. Но в этом сезоне 30-летний французский велогонщик подходит к групповой гонке чемпионата мира по велоспорту после травмы плеча, которую получил при падении на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022 31 августа. Хотя Жулиан Алафилипп мотивирован, он признаётся, что находится не в лучшей форме.

 

  После падения он не участвовал в гонках.  Помимо двукратного чемпиона мира на старт в Вуллонгонге в составе сборной Франции выйдут Бруно Армираль, Кристоф Лапорт, Флориан Сенешаль, Павел Сиваков, Кентан Паше, Роман Барде, Валентин Мадуа, а также прилетевший в Австралию на замену Реми Каваньи недавний победитель Гран-при Квебека Бенуа Коснефруа. В этом сезоне Коснефруа  также финишировал вторым в Амстел Голд Рэйс и «Стреле Брабанта».

 

Жулиан Алафилипп и тренер сборной Франции Томас Фёклер о настрое перед групповой гонкой чемпионата мира-2022

Photo © Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  В интервью L’Equipe Жулиан Алафилипп сказал: «Хотел бы приехать при других обстоятельствах, но, думаю, в моём настрое никто не сомневается. Я не на сто процентов готов физически, но не буду себя жалеть в гонке и сделаю, что смогу. Не собираюсь сдаваться сразу, хотя и гарантий у меня нет. Считаю, что могу повлиять на гонку и, если необходимо, помогу ребятам. Возможно, в этом году мы не такие фавориты, как в прошлом. Я скорее один из лидеров, а не единоличный капитан, и меня это не коробит. Мы будем вести гонку всем составом, я поддержку тех, кто будет в хорошей форме.

 

  В этом сезоне у меня много раз было ощущение, будто оставляю велосипед в гараже и переключаюсь на 2023 год. Но  я рад, что приехал сюда, поеду с ребятами. Я готов бороться, чтобы радужная майка осталась в нашей команде. У меня огромная мотивация, и в то же время я спокоен. Да, сюда я приехал не в лучшей форме, травмировался на Вуэльте, очередной раз в этом сезоне. Это был тяжёлый удар, не хотелось сходить с Вуэльты, потому что форма становилась лучше с каждым днём. Но я отделался вывихом, так что, в итоге, без велосипеда провёл только несколько дней.

 

  Единственный раз, когда чувствовал давление, наверное, два года назад в Имоле. В прошлом году совсем не было стресса. Я хотел выдать максимум, но, прежде всего, был готов проиграть, чем и объясняется моя атака в финале. Думаю, гонка больше зависит от настроя, чем от ног, но давления на мне нет».

 

  Тренер сборной Франции Томас Фёклер: «Мы не собираемся вести антибельгийскую гонку, потому что в таком случае упустим других фаворитов, таких, как Биньям Гирмай, Матье ван дер Пул или Тадей Погачар. Мы нацелены на победу сборной Франции, а не на том, чтобы кто-то проиграл.  Надо ехать внимательно, не концентрируясь на сборной Бельгии, хотя там будут выступать два исключительных гонщика.

 

  Я учитываю, что Жулиан падал на Вуэльте, а другие гонщики подойдут к старту очень подготовленными, что есть гонщики, которым подходит маршрут. Так что, мы будем приспосабливаться. Я бы не сказал, что вычёркиваю Жулиана Алафилиппа, в противном случае он не стал бы тратить сутки на перелёт, чтобы провести недельку с друзьями. Я уже говорил, что маршрут труднее, чем мы думали, это показала разведка трассы. Всё может случиться».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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Станет ли Жулиан Алафилипп чемпионом мира третий год подряд?


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ОПРОС

Кто станет чемпионом мира-2022 в групповой гонке?

Комментарии

  • Earl57
    Зои Бэкстедт – абсолютная чемп ... (2)
    Earl57-Фото
    Юниорки же. 4 круга, у них всегда самая маленькая дистанция. И на этой дистанции они начали отлетать уже с первых метров. Потому что Зое так вломила, что мало никому не показалось.
  • velodoctor
    Зои Бэкстедт – абсолютная чемп ... (2)
    velodoctor-Фото

    67 км дистанция, так мало?

  • flugegeheimen
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    flugegeheimen-Фото
    Какая же она крутая! Не верила после травмы, что сможет что-то показать
  • Astanaforever
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    Astanaforever-Фото
    А когда она в Рио переломалась, все думали, что все! Конец карьере. А она вот возродилась как Феникс.
  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (1)
    Earl57-Фото

    Это была самая предсказуемая гонка на этом чемпионате мира. Против лома Зое Бакстед нет приема. И у нее сегодня день рождения. Ей исполнилось 18 лет. Как часто люди в свой день рождения становятся чемпионами мира?

    Девчонки начали отлетать с первых метров дистанции. Потому что Бакстед вышла вперед и продемонстрировала, что не намерена миндальничать и рассюсюкивать. Силища у девушки просто невероятная. Уехала в одиночный отрыв и привезла ближайшим соперницам больше двух минут, а последней из финишировавших 12 с половиной... Девчонки-юниорки будут на седьмом небе от счастья, что она наконец может ездить с элитой и уйдет от них...))

  • kostel69
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    kostel69-Фото

    У Ван Флёйтен невероятный сезон: победы на женских джиро, туре, вуэльте а потом и чемпинат мира. И всё это в 39 лет. У неё вообще все значимые победы после 30 лет. Удивительная спортсменка.

  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    velodoctor-Фото

    Она в 2023 завершает карьеру, будет весь последний год в майке чемпионки ездить, лучше придумать сложно.

  • MVDP
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (36)
    MVDP-Фото

    Коснефруа явно заслуживает места в опросе.

  • Kay82
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    Kay82-Фото
    нидерландка
  • RVL
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (14)
    RVL-Фото

    Капеки со второго места с грустными мыслями смотрит как анемик надевает радужную майку  "а ведь мою же майку надевает" ))))

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