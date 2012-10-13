Аннемик ван Флётен взяла золото в групповой гонке после одиночной атаки на финальном километре, несмотря на перелом локтя

Аннемик ван Флётен (Annemiek van Vleuten) уже выигрывала золото в групповой гонке в 2019 году, когда в одиночку атаковала за 105 км до финиша, но на чемпионате мира по велоспорту-2022 в Вуллонгонге на медаль она не надеялась.

После тяжёлого падения во время смешанной эстафеты 21 сентября 39-летняя нидерландская велогонщица даже не была уверена, что сможет выйти на старт. Перелом локтя и травмированное запястье мешали вставать из седла, и Аннемик ван Флётен планировала внести вклад в работу сборной Нидерландов как помощник.

На трёх последних кругах 164-км дистанции, за 41 км до финиша, начался сильный ливень. Аннемик ван Флётен выпадала из группы на подъёме Маунт-Плезант, но каждый раз возвращалась и работала на подругу по команде Марианне Вос. В финале Ван Флётен вместе с командами Бельгии и Австралии догоняла отрыв из пяти гонщиц. Когда атаки и отрывы были нейтрализованы, и группа собралась перед финальным километром, казалось, победительницу определит спринт.

Однако Аннемик ван Флётен воспользовалась моментом и просто уехала от соперниц, которые не отреагировали на её ускорение и небольшой просвет. Аннемик ван Флётен атаковала, не вставая из седла, и не стала праздновать при пересечении линии финиша, так как не могла поверить, что выиграла. За её спиной был разыгран спринт за серебряную и бронзовую медали: бельгийская гонщица Лотте Копеки (Lotte Kopecky) обошла итальянскую гонщицу Сильвию Персико (Silvia Persico).

Аннемик ван Флётен – чемпионка мира по велоспорту-2022 в групповой гонке

Аннемик ван Флётен – чемпионка мира по велоспорту-2022 в групповой гонке

Аннемик ван Флётен – чемпионка мира по велоспорту-2022 в групповой гонке

Аннемик ван Флётен – чемпионка мира по велоспорту-2022 в групповой гонке

Аннемик ван Флётен – чемпионка мира по велоспорту-2022 в групповой гонке

Аннемик ван Флётен – чемпионка мира по велоспорту-2022 в групповой гонке

Аннемик ван Флётен: «Всё ещё поверить не могу. Всё время ждала, что мне скажут, что это не правда. Сама гонка была адской. Обычно мне нравится вставать из седла, а теперь всё время пришлось ехать сидя, поэтому на подъёмах ноги просто взрывались. До травмы планировала действовать по-другому – собиралась атаковать на Маунт-Кейра.

Но после травмы я поехала как доместик со сломанным локтем, а теперь - чемпионка мира. Я работала на Марианне, и вдруг обнаружила, что оказалась в группе. Потом почувствовала, что она не доберёт. Мне было ясно, что с таким локтем я не смогу спринтовать, поэтому ждала момента, чтобы атаковать из-за спин. У меня был только этот шанс, поэтому всё время ждала, что, начав спринтовать, они меня обойдут. Но они не догнали.

Я хотела сегодня проехать Йоркшир 2.0, но из-за локтя это было невозможно. Сейчас я выиграла на финальном километре. У обеих побед своя история. Так прекрасно носить радужную майку. В ковидный год это было не так великолепно. А теперь смогу весь год наслаждаться этой майкой».