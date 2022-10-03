Майкл Мэттьюс - бронзовый призёр в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

Третья в карьере Майкла Мэттьюса медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту

31-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) на домашнем чемпионате мира завоевал бронзовую медаль в групповой гонке. Мэттьюс стал третьим из действующих велогонщиков, завоевавшим на чемпионатах мира по велоспорту три медали (2-е место в 2015, 3-е - в 2017), присоединившись к Петеру Сагану, трёхкратному чемпиону мира и Алехандро Вальверде, у которого семь медалей.

Photo: Getty Sport/BikeExchange-Jayco

Когда на финальном километре группа, в которой находился Майкл Мэттьюс, догнала небольшой отрыв, победитель гонки уже определился – 22-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул после сольной атаки за 25 км до финиша опередил преследователей на 2 минуты 21 секунду. В финишном спринте Майкл Мэттьюс проиграл французскому гонщику Кристофу Лапорту.

Майкл Мэттьюс: «Если бы утром мне сказали, что я финиширую третьим, то я мог быть немного разочарован, но с тем, как в итоге сложилась гонка, определённо, я счастлив.

Нет ничего значительнее, чем стоять на подиуме дома, в Австралии, перед своими болельщиками. К сожалению, на моей груди нет радужных полос, но не потому, что я не старался. Команда сегодня работала потрясающе, я проехал свою гонку, мы заняли третье место.

Так как гонка шла без радио, было очень тяжело понять, в какой группе мы находимся. Мы не имели понятия, за какие медали боремся. Только за 500 метров мы поймали последнюю небольшую группу, которая ехала впереди, поэтому спринтовали, но не знали, за какое место.

Признаюсь, после первых кругов я поехал перед пелотоном, чтобы поприветствовать зрителей, но потом снова вернулся в режим гонки. На двух последних кругах зрители кричали так громко, а мы так быстро прошли подъёмы, что я просто не чувствовал ног, так поглотила меня атмосфера. Это было так трогательно и значимо, что слёзы выступили на глазах».