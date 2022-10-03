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Майкл Мэттьюс - бронзовый призёр в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

Третья в карьере Майкла Мэттьюса медаль в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту

 

  31-летний австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) на домашнем чемпионате мира завоевал бронзовую медаль в групповой гонке. Мэттьюс стал третьим из действующих велогонщиков, завоевавшим на чемпионатах мира по велоспорту три медали (2-е место в 2015, 3-е - в 2017), присоединившись к Петеру Сагану, трёхкратному чемпиону мира и Алехандро Вальверде, у которого семь медалей.

 

 Photo: Getty Sport/BikeExchange-Jayco

Майкл Мэттьюс - бронзовый призёр в групповой гонке чемпионата мира по велоспорту-2022

 

 

  Когда на финальном километре группа, в которой находился Майкл Мэттьюс, догнала небольшой отрыв, победитель гонки уже определился – 22-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул после сольной атаки за 25 км до финиша опередил преследователей на 2 минуты 21 секунду. В финишном спринте Майкл Мэттьюс проиграл французскому гонщику Кристофу Лапорту.

 

 Майкл Мэттьюс: «Если бы утром мне сказали, что я финиширую третьим, то я мог быть немного разочарован, но с тем, как в итоге сложилась гонка, определённо, я счастлив.

 

  Нет ничего значительнее, чем стоять на подиуме дома, в Австралии, перед своими болельщиками. К сожалению, на моей груди нет радужных полос, но не потому, что я не старался. Команда сегодня работала потрясающе, я проехал свою гонку, мы заняли третье место.

 

  Так как гонка шла без радио, было очень тяжело понять, в какой группе мы находимся. Мы не имели понятия, за какие медали боремся. Только за 500 метров мы поймали последнюю небольшую группу, которая ехала впереди, поэтому спринтовали, но не знали, за какое место.

 

  Признаюсь, после первых кругов я поехал перед пелотоном, чтобы поприветствовать зрителей, но потом снова вернулся в режим гонки. На двух последних кругах зрители кричали так громко, а мы так быстро прошли подъёмы, что я просто не чувствовал ног, так поглотила меня  атмосфера. Это было так трогательно и значимо, что слёзы выступили на глазах».

 

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022. Групповая гонка. Мужчины

 

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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Комментарии

  • velodoctor
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (3)
    velodoctor-Фото
    Я в контексте, что в горах аэродинамика не решает писал, но он прилично едет. А так да, к примеру на Альп-Дюэзе в этом году он бы вечность поймал относительно Поги, Винего и Геранта, я уверен. Все его восхождения слабые и далеки от рекордов. Уже видел пишут некоторые, что только он сможет остановить первую двойку тура, а после ЧМ еще больше людей в это уверует, забавно.
  • garmincervelo
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (3)
    garmincervelo-Фото
    В горах мешок. О чём вы.
  • velodoctor
    Ремко Эвенепул – чемпион мира- ... (3)
    velodoctor-Фото

    Не знаю, будет ли у меня когда-нибудь ещё такой же сезон

    Трезво рассуждает, очень многое совпало во второй части сезона. 

     

    И еще раз отмечу, какая же у него крутая посадка даже на обычном веле, в сравнении с Луцом было видно, он не только невероятно сильный сам по себе, что мы в горах видели,  но и техничный что ли, именно посадка и возможность прикладывать в ней максимальное усилие его огромный плюс в таких отъездах.

  • garmincervelo
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (37)
    garmincervelo-Фото
    Зазнался не Ремко, зазнались вы. Чтобы быть Мерксом, нужно взять Тур. Буду пинать вас каждый раз. Сколько Туров взято? Куда посмотреть?
  • motte
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (10)
    motte-Фото

    Взято из источников:

    Немного подробностей о ситуации с Матье ван дер Пулом. 

     

    Вчера у Матье появились простудные симптомы. Его отправили спать отдельно от остальной команды. 

     

    Сборная Нидерландов спала на четвёртом этаже гостиницы, Матье на девятом вместе со своей девушкой. По этой причине никто из сокомандников не знал, что произошло с ним ночью. 

     

    Австралийская полиция забрала у Матье паспорт. Во вторник ему нужно будет явиться в суд. Возможно, придётся задержаться в Австралии на длительное время.

  • Lex1
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (37)
    Lex1-Фото
    Да, удачно он в Австралию скатался, везде отметился: бронза в разделке, золото в групповой гонке))
  • shain
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (10)
    shain-Фото

    Девки получат свои 50 баксов, но это всё равно без толку.

     

  • DenisRodikov
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (37)
    DenisRodikov-Фото

    Фантастическая гонка - атаки на первой горе, топовые гонщики в отрыве, попытки переложиться большой группы с Погачаром и Ван Артом. Догонялки в исполнении немцев и испанцев.
    Ранние атаки на кругах французов. Отрыв из пелотона с Ремко и его погоня за отрывом. Атаки Луценко, атаки в группе отрыва на равнине в конце третьего круга до финиша.
    Атака Эвенпула на спуске - именно там уехал Ремко и только Луценко смог поехать с ним. Десятисекундное замешательство остальных не оставило шансов догнать пару беглецов.

    И под самый финал - борьба за серебро - погоня за дико уставшим Луценко, сюр пляс и то, как накатила группа со спринтерами и разыграла оставшиеся медали!

    Я очень рад, что видел этот Чемпионат.
    P.S. для сравнения - мог ехать пелотон всю дистанцию, постепенно догоняя отрыв аутсайдеров, одного за одним, пелотон бы терял гонщиков и потом разыграл бы финиш - это был очень возможный сценарий на сегодня, к счастью, не состоявшийся.
    P.P.S. показ мог бы быть лучше, тайминг, списки гонщиков в группах, ключевые моменты - периодически упускалось, гонку во едино не собрали.

  • Николай Н.
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (37)
    Николай Н.-Фото

    Ремко в конце сезона поставил жирную точку, Молодец!!!

  • velour
    Форс-мажор помешал Матье ван д ... (10)
    velour-Фото
    Жалко парня. Похоже на провокацию. Трудно сказать, можно было ли сдержаться. Думаю, правильным было бы не самому лезть, а вызывать персонал команды, а дальше полицию, если мешают спать и не реагируют на замечания.

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Mattias Skjelmose Jensen (Trek-Segafredo)

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4886
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4285
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2447
6 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2112
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2110
8 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
9 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 2105
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