Румынская полиция нашла украденные у сборной Италии велосипеды

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Сегодня, 18:06
Украденные у сборной Италии велосипеды найдены в Румынии
Во время рейда в городе Галац (Galați) в западной Румынии 28 октября полиция нашла все украденные в Рубэ у сборной Италии велосипеды, включая золотой Pinarello Филиппо Ганны.
Велосипеды общей стоимостью 600 000 евро пропали 23 октября во время чемпионата мира по велоспорту на треке с охраняемой стоянки отеля города Лилля. Полиция Румынии обнаружила их во время обыска 14 домов по делу о перевозке наркотиков. Также были найдены и другие краденые вещи - телевизоры и мобильные телефоны. В ходе операции были арестованы 20 человек.
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