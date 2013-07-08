Румынская полиция нашла украденные у сборной Италии велосипеды

Краткий сюжет фильма =Похитители велосипедов=

Антонио Риччи, безработный, глава семейства, отец двух детей, после долгих поисков, наконец, находит работу расклейщика афиш. Для того, чтобы приступить к своим обязанностям, ему необходим велосипед. «Нет велосипеда — нет работы», — говорит ему чиновник биржи труда. У Антонио был велосипед, но он сдал его в ломбард, чтобы получить хоть какие-то деньги и купить еды.

Чтобы выкупить велосипед из ломбарда, жена Антонио закладывает последнее, что ещё хоть чего-нибудь стоит — шесть льняных простыней, которые были её приданым. В первый же рабочий день, пока Антонио старательно наклеивает афишу с изображением Риты Хейворт, велосипед крадут. Антонио со своим маленьким сыном Бруно отправляется на безнадёжные поиски.))...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Похитители_велосипедов

Я бы посоветовал злодеям которых поймали, придерживаться именно этой версии, а вдруг =поймут, простят и отпустят.=