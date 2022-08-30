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Ваут ван Арт: «Наши шансы выше, если мы хорошо сработаемся вместе с Ремко Эвенепулом»

Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул о разделении капитанских полномочий в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022

 

 

 Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул закрыли тему разногласий, возникшую после несогласованной работы и поражения сборной Бельгии в групповой гонке на прошлом чемпионате мира по велоспорту, который был для команды домашним. В групповой гонке в австралийском Вуллонгонге две звезды  бельгийского велоспорта готовы работать вместе и подчёркивают, что выучили уроки прошлого года.

 

 

Photo (c) A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Ваут ван Арт, который сосредоточился только на групповой гонке и отказался от участия в индивидуальной гонке на время, пошутил в ответ на вопрос журналистов, готов ли он работать вместе с Ремко Эвенепулом: «Это как сказать «да» в церкви, когда женишься.

 

 Мы, конечно, уже всё обсудили, просто выучили уроки прошлого года. Поэтому мы едем с двумя лидерами, а не как в прошлом году. Думаю, это сделает нас более непредсказуемыми для соперников, это будет нашим самым большим преимуществом.

 

 Прошлой зимой я немного изменил подготовку к однодневным гонкам, весной показал, что был сильнейшим. Наверное, это главное, что мы поменяли, и выучили уроки Лёвена. 

 

  Возможно, кто-то ещё не верит, что мы можем работать вместе, тогда может получиться ещё лучше. Мы оба знаем, что наши шансы выше, если мы хорошо сработаемся вместе, глупо этим не воспользоваться. Наши способности известны. У меня обычно спринт лучше, чем у Эвенепула. Ремко может атаковать издалека. С другой стороны, я считаю, что мы не должны слишком рано делать выбор. Нам надо просто воспользоваться тем, что мы оба останемся в финале. Не думаю, что у многих сборных будет такой шанс. Важно, чтобы оставались открытыми несколько вариантов. Думаю, все ожидают, что я буду ждать спринта, но я тоже могу атаковать».

 

Ваут ван Арт: «Наши шансы выше, если мы хорошо сработаемся вместе с Ремко Эвенепулом»

 

 Ремко Эвенепул, у которого уже есть бронзовая медаль чемпионата мира по велоспорту-2022 в разделке, сказал:

 

  «Считаю, что в прошлом году всё раздули из ничего. Да, мы будем работать вместе. Думаю, других вариантов нет. Как уже говорили другие ребята, мы хотим выиграть для Бельгии. Это должно быть нашей главной мечтой, и не только для нас двоих, для других ребят команды тоже. Надо выиграть гонку как бельгийцы, как сборная Бельгии. Я знаю Ваута, его уровень и возможности, а он знает мои. Думаю, мы сможем хорошо выступить в гонке, которая похожа на Льеж. Считаю, что мы можем отлично сработаться в финале такой долгой и тяжёлой гонки.

 

  Когда проводишь разведку, всегда хочется сказать, что этот подъём для кого-то недостаточно труден, но не надо забывать, что мы будем проходить его через шесть часов гонки, поэтому на финальных кругах из 12 будет очень тяжело, накопится огромная усталость. Думаю, мы должны держаться вместе как можно дольше, не тратить силы по-глупому во время гонки.

 

  Может, подъём и не самый тяжёлый, чтобы лёгкие гонщики сбросили тяжёлых, но это чемпионат мира, все могут ехать на более высокой скорости, чем обычно в сезоне. Кроме того, дорога не прямая, будут повороты и налево, и направо, будут спуски. Это не такая простая дистанция, думаю, в финале на результат повлияет усталость».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Ваут ван Арт Wout van Aert Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2022 чемпионат мира по велоспорту UCI Road Cycling World Championships

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  1. Имя: Андрей

    Aboba

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 30.08.2022

    весной показал, что был сильнейшим.

    Одну гонку весной выиграл, сильнейший)

    (не пишите мне про ковид, music)

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Комментарии

  • Velolife
    Аннемик ван Флётен вернулась н ... (1)
    Velolife-Фото

    От эстафетной команды Нидерландов кто-то отвернулся: сначала Бауке, затем Аннемик не смогли продолжить командную гонку на время по техпричинам, оставив своих двух других товарищей бороться самим со временем в продолжении всей гонки. Причина - соскок цепи. Оба используют SRAM Red eTap AXS, как впрочем и другой неудачник разделки Этан Хэйтер. Тем не менее, нидерландская команда показала 5-е время. Вчетвером! Кстати, после того как у Бауке соскочила цепь, его атаковала чайка вдобавок к атаковавшей его же сороки во время тренировки накануне. Не любят птицы Бауке! Почему? Не знаю.

  • MVDP
    Omloop van het Houtland Middel ... (2)
    MVDP-Фото
    Эстонцы подтянулись, что ли?
  • s75
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (6)
    s75-Фото

    В Нидерландах шутят про грядущее внеочередное повышение цен в одной из торговых сетей. 

    Цифры не называют, но было бы интересно: ВВА, Роглич, Вингегаард, Дилан - наверное, треть годового бюджета команды?

  • Aboba
    Ваут ван Арт: «Наши шансы выше ... (1)
    Aboba-Фото

    весной показал, что был сильнейшим.

    Одну гонку весной выиграл, сильнейший)

    (не пишите мне про ковид, music)

  • Earl57
    Omloop van het Houtland Middel ... (2)
    Earl57-Фото

    Офф. Сегодня люди массово делают репост этого фото

  • Komayagua
    Ваут ван Арт продлил контракт ... (6)
    Komayagua-Фото

    Смотришь ленту, видишь комменты. Заходишь, а они все - "по делу".

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (75)
    Earl57-Фото

    Еще пару месяцев назад говорили что Инеос хотят подписать 18-летнего канадского юниора. Слух оказался правдивым, и сразу после сообщения об уходе Йейтса последовало сообщение о контракте с молодым канадцем.

    Люди подсчитали, что у Инеос в ростере на 2023 г. из 27-ми гонщиков 11 в возрасте 23 года или моложе.

     

    Еще идут слухи, что Роглич хочет уйти из Юмбы. Хотя у него контракт до конца 2025. Похоже, что он и команда взаимно недовольны друг другом. Но это пока только слухи...

  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (35)
    Earl57-Фото
    Пидкок сказал что устал и психологически не в состоянии настраивать себя еще на один чемпионат. Хочет хорошо отдохнуть, меньше ездить велокросс этой зимой и получше подготовиться к весенним классикам.
    На днях ему сделали операцию по удалению металлической конструкции, которую ему поставили в прошлом году после перелома ключицы. Сейчас он восстанавливается после операции.
  • faiter
    Петер Саган о подготовке к гру ... (4)
    faiter-Фото

    Фантазёр.Пора переквалифицироваться в сказочники.

  • velodoctor
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (35)
    velodoctor-Фото

    А почему Пидкок не едет, ему же подходит трасса? Календарь вроде у него разгружен после тура.

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