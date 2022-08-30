Ваут ван Арт: «Наши шансы выше, если мы хорошо сработаемся вместе с Ремко Эвенепулом»

Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул о разделении капитанских полномочий в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2022

Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул закрыли тему разногласий, возникшую после несогласованной работы и поражения сборной Бельгии в групповой гонке на прошлом чемпионате мира по велоспорту, который был для команды домашним. В групповой гонке в австралийском Вуллонгонге две звезды бельгийского велоспорта готовы работать вместе и подчёркивают, что выучили уроки прошлого года.

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Ваут ван Арт, который сосредоточился только на групповой гонке и отказался от участия в индивидуальной гонке на время, пошутил в ответ на вопрос журналистов, готов ли он работать вместе с Ремко Эвенепулом: «Это как сказать «да» в церкви, когда женишься.

Мы, конечно, уже всё обсудили, просто выучили уроки прошлого года. Поэтому мы едем с двумя лидерами, а не как в прошлом году. Думаю, это сделает нас более непредсказуемыми для соперников, это будет нашим самым большим преимуществом.

Прошлой зимой я немного изменил подготовку к однодневным гонкам, весной показал, что был сильнейшим. Наверное, это главное, что мы поменяли, и выучили уроки Лёвена.

Возможно, кто-то ещё не верит, что мы можем работать вместе, тогда может получиться ещё лучше. Мы оба знаем, что наши шансы выше, если мы хорошо сработаемся вместе, глупо этим не воспользоваться. Наши способности известны. У меня обычно спринт лучше, чем у Эвенепула. Ремко может атаковать издалека. С другой стороны, я считаю, что мы не должны слишком рано делать выбор. Нам надо просто воспользоваться тем, что мы оба останемся в финале. Не думаю, что у многих сборных будет такой шанс. Важно, чтобы оставались открытыми несколько вариантов. Думаю, все ожидают, что я буду ждать спринта, но я тоже могу атаковать».

Ремко Эвенепул, у которого уже есть бронзовая медаль чемпионата мира по велоспорту-2022 в разделке, сказал:

«Считаю, что в прошлом году всё раздули из ничего. Да, мы будем работать вместе. Думаю, других вариантов нет. Как уже говорили другие ребята, мы хотим выиграть для Бельгии. Это должно быть нашей главной мечтой, и не только для нас двоих, для других ребят команды тоже. Надо выиграть гонку как бельгийцы, как сборная Бельгии. Я знаю Ваута, его уровень и возможности, а он знает мои. Думаю, мы сможем хорошо выступить в гонке, которая похожа на Льеж. Считаю, что мы можем отлично сработаться в финале такой долгой и тяжёлой гонки.

Когда проводишь разведку, всегда хочется сказать, что этот подъём для кого-то недостаточно труден, но не надо забывать, что мы будем проходить его через шесть часов гонки, поэтому на финальных кругах из 12 будет очень тяжело, накопится огромная усталость. Думаю, мы должны держаться вместе как можно дольше, не тратить силы по-глупому во время гонки.

Может, подъём и не самый тяжёлый, чтобы лёгкие гонщики сбросили тяжёлых, но это чемпионат мира, все могут ехать на более высокой скорости, чем обычно в сезоне. Кроме того, дорога не прямая, будут повороты и налево, и направо, будут спуски. Это не такая простая дистанция, думаю, в финале на результат повлияет усталость».